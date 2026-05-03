Sondaj devastator pentru Trump: 59% dintre americani cred că îi lipsește claritatea minții, 71% consideră că este necinstit

Tot mai mulți americani sunt nemulțumiți de acțiunile președintelui SUA, Donald Trump, pe fondul războiului cu Iranul și al creșterii prețurilor. Nivelul de dezaprobare față de politica republicanului a ajuns la 62%, potrivit unui sondaj realizat de Washington Post, ABC News și Ipsos la sfârșitul lunii aprilie.

Este un record de-a lungul întregii perioade în care Trump a ocupat funcția de șef al statului, inclusiv în primul mandat. Ratingul general de aprobare al președintelui a scăzut de la 39% în februarie la 37%. În același timp, doar 25% dintre alegătorii independenți îl susțin pe Trump.

Politica externă și economia afectează cel mai mult ratingul. Războiul SUA împotriva Iranului este criticat de 66% dintre americani, iar doar 33% au o atitudine pozitivă față de acesta. Măsurile economice ale lui Trump sunt susținute de 34% dintre cetățeni. Scăderea a fost de 7 puncte procentuale pe fondul creșterii prețurilor la benzină. Aprobarea cursului președintelui în ceea ce privește inflația a scăzut cu 5 puncte procentuale — până la 27%.

Cele mai slabe evaluări le-a primit pentru politica privind costul general al vieții: aceasta este salutată de doar 23% dintre americani, în timp ce 76% nu o susțin. Chiar și tema migrației, tradițional puternică pentru Trump, s-a dovedit a fi în minus: măsurile în această direcție sunt aprobate de 40% dintre cetățeni, iar 59% au o opinie contrară.

În rândul americanilor cresc îndoielile cu privire la capacitatea lui Trump de a conduce țara: 59% consideră că îi lipsește claritatea minții, iar 55% cred că starea sa fizică nu îi permite să-și îndeplinească eficient atribuțiile de președinte. Alți 71% dintre cetățeni îl consideră necinstit și nesigur, 67% sunt convinși că nu poate lua decizii echilibrate, iar 54% îl caracterizează ca fiind un lider slab.

O lovitură suplimentară pentru poziția lui Trump o reprezintă inițiativele nepopulare. Ideea de a elimina cetățenia prin naștere este respinsă de 65% dintre americani, reducerea finanțării cercetării medicale – de 78%, iar creșterea bugetului militar de la 1 la 1,5 trilioane de dolari – tot de 65%. 59% dintre cei chestionați se opun planurilor de a anula statutul legal temporar pentru migranții din țările afectate de conflicte.

Au primit evaluări negative și figurile-cheie ale administrației Trump: ministrul sănătății Robert F. Kennedy Jr., directorul FBI Kash Patel, șeful Pentagonului Pete Hegset, vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio. Singurul care a demonstrat un bilanț pozitiv al încrederii a fost șeful Sistemului Rezervei Federale, Jerome Powell.

În acest context, republicanii riscă să-și piardă pozițiile în Congres. Conform sondajului, democrații îi devansează deja cu 5 puncte procentuale în alegerile pentru Camera Reprezentanților, iar în rândul alegătorilor fără preferințe politice clare diferența este și mai mare — 49% față de 32% în favoarea democraților.

Alegerile intermediare pentru Congres vor avea loc în SUA pe 3 noiembrie 2026. La acestea vor fi realeși toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților (mandat de doi ani) și 33 de senatori (mandat de șase ani).

