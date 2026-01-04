Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O forță negativă, nesigură” (sondaj Politico)

În cel mai recent sondaj publicat de Politico, Statele Unite ale Americii sunt percepute de către cei mai apropiați aliați drept o forță negativă pe scena mondială, nesigură și care creează mai multe probleme decât rezolvă, în contextul în care președintele Donald Trump urmărește o amplă reconfigurare a politicii externe.

Majoritatea respondenților din Germania și Franța — și o mai mare parte a canadienilor — spun că SUA reprezintă o forță negativă la nivel global, potrivit celui mai nou sondaj internațional realizat de POLITICO–Public First. Opiniile sunt împărțite însă în Regatul Unit, însă peste o treime dintre respondenți împărtășesc aceeași opinie.

Majoritatea respondenților din cele patru țări spun, de asemenea, că SUA tind să creeze probleme altor state, mai degrabă decât să le rezolve.

Rezultatele arată și felul în care remodelarea politicii externe americane de către Donald Trump — inclusiv printr-o agendă comercială amplă, retorică dură la adresa aliaților tradiționali și o repoziționare militară — este percepută de către unii dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului.

Întrebați dacă SUA își sprijină aliații din întreaga lume sau mai degrabă îi provoacă, majoritatea canadienilor (60%) spun că îi provoacă. La fel consideră și 46% dintre respondenții din Germania, 45% dintre respondenții francezi și 41% dintre britanici.

Trump a remodelat liniile tradiționale ale alianțelor globale în primul său an de la revenirea la Casa Albă, în special în ceea ce privește relația cu Canada și Europa. El a numit Uniunea Europeană un grup de națiuni „în decădere”, conduse de oameni „slabi”, într-un interviu recent pentru Politico, iar ampla sa Strategie de Securitate Națională a susținut că țările din Europa și-au pierdut „identitatea națională și încrederea în sine”.

Prin contrast, administrația americană a folosit un limbaj mult mai puțin dur la adresa Rusiei — chiar în timp ce aliații SUA din Europa se pregătesc pentru ceea ce liderii au numit un „război hibrid” cu Moscova.

Opinia populației reflectă opinia liderilor politici

Pe măsură ce Trump perturbă relațiile construite de-a lungul anilor, scepticismul liderilor aliați pare să se infiltreze și în opinia publică, spune Matthew Kroenig, vicepreședinte și director senior al Centrului Scowcroft pentru Strategie și Securitate din cadrul Atlantic Council.

„Opinia publică în democrații reflectă adesea opinia elitelor”, a declarat acesta, potrivit sursei citate. „Probabil ceea ce vedem este că politicienii din aceste țări își exprimă scepticismul față de Statele Unite și față de administrația Trump, iar acest lucru se reflectă în sondajele de opinie.”

Liderii din Europa și Canada caută echilibrul în contextul politicilor promovate de Trump

În Germania, sprijinul militar oscilant al SUA pentru Ucraina, întrebările privind angajamentul Washingtonului față de NATO și războiul tarifar al lui Trump au sporit presiunea asupra cancelarului Friedrich Merz de a depăși limitele tradiționale ale cheltuielilor pentru apărare și ale politicii economice. Cu câteva săptămâni înainte de preluarea mandatului, Merz a obținut o reformă istorică a cheltuielilor, care a deblocat sute de miliarde de euro pentru investiții în apărare și infrastructură, după ani de austeritate autoimpusă.

„Fiecare declarație de politică externă a lui Trump este urmărită îndeaproape și adesea discutată în funcție de ce ar putea însemna pentru schimbările de politică ale SUA privind securitatea europeană, cum ar fi angajamentul față de NATO, viitoarea prezență a trupelor americane în Europa și sprijinul pentru Ucraina”, a declarat Dominik Tolksdorf, expert transatlantic la Consiliul German pentru Relații Externe.

În Franța, unde scepticismul față de SUA este adânc înrădăcinat, președintele Emmanuel Macron a practicat diplomația personală cu Trump, folosind în același timp impredictibilitatea președintelui american drept argument care să susțină nevoia unei autonomii a Europei.

„A-ți ceda suveranitatea unei alte puteri este o greșeală — De Gaulle nu a spus nimic altceva”, a declarat pentru POLITICO un ofițer militar francez de rang înalt, sub protecția anonimatului. Un alt oficial din domeniul apărării a spus că Strategia de Securitate Națională a lui Trump a sporit „conștientizarea faptului că ceva nu este în regulă”.

În Regatul Unit, Trump rămâne o figură polarizantă, însă premierul Keir Starmer a evitat în mare parte confruntarea publică. Prioritățile sale includ acum finalizarea unui acord comercial SUA–Marea Britanie și coordonarea unui răspuns european la eforturile lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina — fără a irita Casa Albă, un echilibru delicat pe care mulți lideri aliați încearcă să îl mențină.

Canada, între timp, a cunoscut cea mai accentuată deteriorare a relațiilor cu SUA, care s-au înrăutățit pe fondul unui război comercial dur și al retoricii lui Donald Trump privind anexarea.

Democrații, sceptici față de rolul SUA pe scena mondială

Per ansamblu, americanii continuă să își vadă țara într-o lumină mai bună decât o fac aliații. Aproape jumătate din respondenți — 49% — spun că SUA își sprijină aliații din întreaga lume. De asemenea, 52% spun că America poate fi de încredere într-o criză, iar 51% afirmă că SUA reprezintă o forță pozitivă la nivel global.

Însă democrații — care au manifestat viziuni profund pesimiste despre țara lor de la revenirea lui Trump la putere — au opinii diferite.

Aproape jumătate dintre alegătorii care au susținut-o pe fosta vicepreședintă Kamala Harris anul trecut — 47% — spun, de asemenea, că SUA este o forță negativă în lume, comparativ cu doar 13% dintre votanții lui Trump. Trei din patru votanți ai lui Trump spun că SUA este o forță pozitivă la nivel global.

Numeroși democrați nu doar că își exprimă scepticismul față de SUA, ci văd și alte țări sau blocuri internaționale ca modele mai solide: 58% dintre votanții lui Harris spun că Uniunea Europeană este o forță pozitivă în lume, în timp ce 64% spun același lucru despre Canada.

Sondajul POLITICO a fost realizat de Public First în perioada 5–9 decembrie, pe un eșantion de 10.510 adulți, intervievați online, cu cel puțin 2.000 de respondenți din fiecare dintre următoarele țări: SUA, Canada, Marea Britanie, Franța și Germania. Rezultatele au fost ponderate astfel încât să fie reprezentative pentru fiecare țară în funcție de vârstă, gen și distribuție geografică. Marja generală de eroare este de ±2 puncte procentuale pentru fiecare țară. Subeșantioanele mai mici au o marjă de eroare mai ridicată.

