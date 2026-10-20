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Sondaj Reuters: Trump ajunge la cel mai scăzut nivel de popularitate, pe fondul nemulțumirii americanilor față de prețul benzinei

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donald trump profimedia
Donald Trump. Foto: Profimedia
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Rata de aprobare a preşedintelui Donald Trump a scăzut la un minim record, în condiţiile în care americanii sunt îngrijoraţi de preţurile ridicate ale benzinei şi par pregătiţi să sancţioneze Partidul Republican la alegerile pentru Congres din 3 noiembrie, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos încheiat luni.

Aproximativ 31% dintre americani aprobă modul în care Trump îşi exercită funcţia, în scădere cu un punct procentual faţă de acum două săptămâni şi cel mai redus nivel înregistrat în oricare dintre cele două mandate prezidenţiale ale sale, arată sondajul desfăşurat pe parcursul a patru zile, notează News.ro.

Întrebaţi cu ce partid ar vota dacă alegerile pentru Congres ar avea loc astăzi, într-o întrebare cunoscută drept „vot generic”, aproximativ 47% dintre alegătorii înregistraţi care au participat la sondajul naţional au ales Partidul Democrat, iar 35% au optat pentru Partidul Republican.

Avansul de 12 puncte procentuale al democraţilor este cel mai mare din actualul ciclu electoral şi ar putea alimenta speranţele partidului de a prelua controlul asupra Camerei Reprezentanţilor şi Senatului Statelor Unite, comentează Reuters.

Pentru republicani, pierderea controlului asupra oricăreia dintre cele două camere ale Congresului ar putea complica punerea în aplicare a agendei lui Trump în ultimii doi ani ai mandatului său.

Sondajele privind votul generic sunt cercetări de opinie realizate la nivel naţional, care oferă o imagine de ansamblu asupra partidului pe care respondenţii ar dori să îl vadă la conducerea Congresului.

Deşi aceste sondaje reflectă sentimentul general al opiniei publice la nivel naţional, ele nu surprind toate particularităţile competiţiilor electorale din fiecare stat şi circumscripţie, care determină controlul asupra Senatului şi Camerei Reprezentanţilor şi în care republicanii beneficiază de anumite avantaje structurale.

Un sondaj Reuters/Ipsos realizat cu două săptămâni înainte arăta că democraţii conduceau în faţa republicanilor cu şapte puncte procentuale, 44% faţă de 37%.

O mare parte din scăderea sprijinului pentru candidaţii republicani la alegerile pentru Congres se explică prin creşterea ponderii femeilor care declară că ar vota cu democraţii.

Aproximativ 50% dintre alegătoare au afirmat că ar vota pentru Partidul Democrat, comparativ cu 32% care intenţionează să susţină candidaţii republicani.

Şi bărbaţii îi preferă pe democraţi, însă cu o diferenţă mai mică.

Popularitatea lui Trump a avut de suferit după ce acesta a ordonat, în februarie, atacuri militare împotriva Iranului, alături de aliatul Statelor Unite, Israel.

Războiul a provocat o creştere puternică a preţurilor benzinei, afectând bugetele gospodăriilor.

Aproximativ 68% dintre americani dezaprobă modul în care Trump gestionează economia, inclusiv 37% dintre cei care se identifică drept republicani.

Participanţii la sondaj au indicat Partidul Democrat drept formaţiunea mai capabilă să gestioneze economia, în proporţie de 40%, faţă de 33% pentru Partidul Republican.

Sondajul, realizat online, a inclus răspunsurile a 1.679 de adulţi din Statele Unite, dintre care 1.279 de alegători înregistraţi.

Marja de eroare a rezultatelor este de două puncte procentuale pentru totalul respondenţilor şi de trei puncte procentuale pentru alegătorii înregistraţi.

Editor : B.E.

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