Sondaj: Tinerii americani care îl susțin pe Trump devin tot mai radicali pe teme precum religia și rolul femeii

Tinerii din Generația Z și milenialii care îl susțin pe Donald Trump devin o parte tot mai influentă și mai dură a electoratului său. Un nou sondaj amplu arată că aceștia sprijină mai puternic ideea de leadership masculin, religia în viața publică și sunt mai deschiși decât alte generații față de mesaje politice radicale.

Studiul, efectuat pe un eșantion de 18.000 de americani, relevă că susținătorii lui Trump născuți după 1981 sunt mai puțin interesați de politica bazată pe consens decât generațiile anterioare și privesc mai favorabil ideea de dominație culturală și de leadership autoritar, relatează Axios.

Potrivit raportului „Beyond MAGA: A Profile of the Trump Coalition”, realizat de organizația „More In Common”, 26% dintre tinerii alegători ai lui Trump sunt de acord cu afirmația că „bărbatul ar trebui să conducă, iar femeia să urmeze”, comparativ cu doar 10% dintre susținătorii mai în vârstă ai fostului președinte.

De asemenea, 43% dintre tinerii alegători pro-Trump consideră că religia este mai „rebelă” decât ateismul, față de 28% dintre susținătorii mai în vârstă.

Ce categorii formează baza electorală a lui Trump

Autorii raportului subliniază că baza electorală a lui Trump rămâne o coaliție diversă de viziuni politice, însă schimbarea generațională mută accentul tot mai mult de la consensul pe politici publice spre conflict cultural.

„Te formezi politic în primii ani ai vieții adulte, iar acest lucru îți poate defini identitatea politică pentru decenii întregi”, a declarat Stephen Hawkins, director global de cercetare la More In Common.

El a adăugat că în rândul tinerilor alegători ai lui Trump există atât un element „antagonist și transgresiv”, cât și unul reformist, care încearcă să regândească valorile și rolurile de gen în societate.

Raportul identifică patru categorii principale de alegători care au format coaliția lui Trump în 2024: „nucleul dur MAGA” (29%), „conservatorii anti-woke” (21%), „republicanii tradiționali” (30%) și „dreapta reticentă” (20%).

Sondajul arată, de asemenea, că tinerii alegători, indiferent dacă îl susțin sau nu pe Trump, împărtășesc o nemulțumire comună față de normele politice tradiționale și un scepticism ridicat față de instituțiile democratice.

Viziuni diferite despre viitorul Americii

Aproximativ o treime dintre tinerii alegători, atât pro-Trump, cât și anti-Trump, sunt de acord cu afirmația că „atunci când un grup câștigă în America, altul pierde”. În schimb, alegătorii mai în vârstă sunt mai predispuși să creadă că „întreaga țară poate prospera împreună”.

Melissa Deckman, autoarea cărții „The Politics of Gen Z”, a declarat pentru Axios că există „o preocupare excesivă față de masculinitate în Partidul Republican modern”, iar tinerii bărbați care îl susțin pe Trump sunt deosebit de receptivi la mesaje reacționare legate de gen.

Deckman consideră că deschiderea tinerilor alegători către un leadership autoritar, inclusiv față de ignorarea limitelor constituționale, reflectă o neîncredere profundă în instituțiile tradiționale și sentimentul că acestea i-au dezamăgit.

Studiul realizat de More In Common s-a desfășurat în șase valuri, între aprilie 2025 și începutul lunii ianuarie 2026, și a inclus 18.371 de interviuri, dintre care 10.971 cu alegători care l-au susținut pe Trump în 2024 și 7.400 cu alegători care nu l-au votat.

Autorii raportului avertizează că schimbările de atitudine observate în rândul tinerilor susținători ai lui Trump ar putea remodela pe termen lung prioritățile politice din Partidul Republican și, implicit, direcția culturală a Statelor Unite.

Editor : M.I.