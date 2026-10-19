După aproape doi ani din al doilea mandat, majoritatea republicană a lui Trump din Congres începe să se clatine. Prețurile ridicate la benzină și războiul cu Iranul pun partidul său în fața unor provocări majore. Însă nici democrații nu se bucură de popularitate.

La benzinăriile din America, pe panoul cu prețuri apare în prezent un mesaj politic: viața a devenit mai scumpă. La 14 octombrie, un galon de benzină normală costa, în medie la nivel național, aproximativ 4,33 dolari. Pentru Donald Trump și republicanii săi, cu puțin mai puțin de trei săptămâni înainte de alegerile pentru Congres, aceasta reprezintă o lovitură dură zilnică, informează Focus.de.

La preluarea mandatului, președintele SUA promisese înlesniri economice și o „epocă de aur” – acum este evaluat în funcție de ce mai rămâne în portofel după ce se face plinul și se fac cumpărăturile. Iar pentru majoritatea americanilor, suma rămasă este dezamăgitor de mică.

Dinamica situației este împotriva partidului lui Trump

Pot republicanii să câștige totuși pe 3 noiembrie? În această privință, opiniile experților sunt împărțite. Este clar că s-a consolidat o stare de spirit anti-republicană.

„Nava a plecat deja”, titrează în aceste zile portalul american „Politico” într-un articol despre sondajele actuale. „Soarta este, în mare parte, deja decisă”, este citat în același spirit Mike Noble, fondatorul institutului de sondaje Noble Predictive Insights din Arizona. „Este dificil să îi atragi pe republicani, cu excepția celor care sunt adepți ai liniei dure. Cum i-ai mai putea motiva în acest moment? Democrații sunt clar motivați.”

Majoritatea din Congres se clatină

Deocamdată, republicanii dețin Casa Albă și, în același timp, majorități strânse în Senat (53 la 47) și în Camera Reprezentanților (219 la 214). Ar dori să păstreze măcar Senatul, dar, de fapt, ambele camere sunt în pericol. Starea de spirit la nivel național este împotriva lui Trump – și, prin urmare, împotriva republicanilor.

Media sondajelor realizate de „Pollsmax“ indică în prezent un nivel de susținere de aproximativ 49% pentru democrați și 42% pentru republicani. Conform mediei calculate de „RealClear Politics“, cifrele sunt chiar de 50,2 la 41,9%.

Această preferință națională pentru un partid nu se poate traduce direct în mandate: alegerile se desfășoară în circumscripții electorale individuale. Totuși, un decalaj de această amploare reprezintă un semnal de alarmă grav, care nu poate fi compensat doar prin candidați puternici la nivel local.

Inflația a crescut

Știrile economice nu ajută prea mult. Conform cifrelor publicate recent, în septembrie prețurile de consum din SUA au crescut cu 3,7% față de anul precedent.

Prețul benzinei a crescut și mai mult, reprezentând peste jumătate din creșterea lunară a prețurilor. Față de septembrie 2025, prețul a crescut cu o treime – 34,2%.

Războiul din Iran afectează atât politica externă, cât și cea internă

Impactul politic depășește granițele benzinăriilor. Combustibilul scump afectează în mod direct navetiștii, dar scumpește și transporturile și lucrările agricole. Războiul din Iran leagă astfel politica externă de bugetul de stat.

Deosebit de neplăcut pentru republicani: prețurile ridicate ale motorinei îi afectează nu în ultimul rând pe fermieri și regiunile rurale, de sprijinul cărora depind. „Financial Times” raportează acum această presiune chiar și din Iowa, stat tradițional conservator.

Cu toate acestea, chiar și o rată a inflației în scădere nu ar însemna încă o revenire la prețurile anterioare. Aceasta ar însemna, în primul rând, doar că viața nu se scumpește la fel de repede. Și tocmai aici rezidă dificultatea oricărui mesaj de ușurare pe termen scurt: alegătorii își compară viața de zi cu zi cu promisiunea de prosperitate a președintelui, nu doar statisticile lunare recente cu cele anterioare.

Republicanii pierd sprijinul în domeniul lor de competență principal

Amploarea pierderii de încredere este evidențiată de „Gallup”. În sondajul realizat de institut în perioada 1-17 septembrie, 51% dintre americani consideră că democrații sunt mai capabili să asigure prosperitatea țării; doar 37% menționează republicanii.

În rândul respondenților fără afiliere politică, raportul este chiar de 50 la 32. Așadar, republicanii pierd tocmai pe planul competenței economice, unul dintre cele mai importante argumente ale lor.

Ar ajuta o scădere a prețului benzinei?

Și mai dezamăgitor este sondajul realizat de institutul „PF Global” și prezentat de „Politico”. Conform acestuia, doar 29% dintre respondenți ar fi mai înclinați să voteze cu republicanii în cazul unei scăderi a prețului benzinei cu un dolar pe galon. Sfârșitul războiului cu Iranul ar avea acest efect asupra a 28% dintre respondenți.

Doar 27% cred că Trump ar putea pune capăt războiului până la alegeri. Iar majoritatea americanilor nici măcar nu se așteaptă ca Trump să poată rezolva acele probleme a căror soluționare le-ar oferi republicanilor cele mai bune șanse de victorie.

Problema de credibilitate a republicanilor

Acest lucru arată că republicanii nu au doar o problemă legată de prețuri, ci una de credibilitate. Cu toate acestea, alegerile nu sunt încă decise. Chiar și o mică schimbare, declanșată de evoluții din politica internă sau externă, poate decide rezultatul unor curse electorale strânse în rândul alegătorilor cu adevărat indeciși. Sondajele reflectă atitudini consolidate; ele nu simulează rezultatul alegerilor.

Prin urmare, principalul atu al republicanilor rezidă în sistemul electoral. În Senat, aceștia dețin 53 de locuri, iar democrații, împreună cu aliații lor independenți, 47. Pentru a schimba majoritatea, tabăra democrată are nevoie de patru mandate suplimentare. Astfel, unele bătălii defensive câștigate pot fi mai importante decât tendința generală la nivel național.

În cazul unui scor de 50 la 50, vicepreședintele JD Vance ar asigura controlul republican prin votul său.

Președintele nu figurează pe buletinul de vot

La aceasta se adaugă rata de participare la vot. Cei care l-au votat pe Trump în 2024 trebuie mobilizați din nou fără ca acesta să figureze pe buletinul de vot. Pentru candidații republicani, aceasta creează o dilemă: o distanțare prea mare față de președinte poate nemulțumi propria bază electorală, iar o apropiere prea mare poate descuraja alegătorii indeciși nemulțumiți.

Șansa lor constă în concentrarea alegerilor asupra candidaților locali și a problemelor concrete. Cu cât alegerile se transformă mai mult într-un vot privind figura lui Trump și costul vieții, cu atât acest lucru devine mai dificil.

Amintiri despre victoria lui Trump din 2016

Cu toate acestea, nici democrații nu se bucură de popularitate: potrivit sondajului „Gallup”, doar 43% dintre oameni îi evaluează pozitiv. Însă doar 35% sunt de acord cu republicanii. Un succes al democraților ar fi, așadar, mai degrabă o expresie a respingerii guvernului decât o aprobare a propriului program.

De aceea, republicanii nu sunt deloc fără șanse. Totuși, o victorie în ambele camere ar necesita o abatere semnificativă de la starea de spirit actuală – fie prin mobilizare, fie prin schimbări de ultim moment.

Desigur, sunt posibile și abateri față de sondaje. Așa cum s-a întâmplat în 2016, când Trump a câștigat alegerile prezidențiale – aproape toți analiștii politologi prevăzuseră atunci victoria lui Hillary Clinton.

Este vorba despre partide – nu despre politicieni

Cu toate acestea, de data aceasta nu sunt în curs de alegere candidați de vârf la nivel național, ci partide și candidați, care sunt însă evaluați în funcție de politica Casei Albe. Problema lui Trump: prețurile la benzină sunt greu de redus – dar, posibil, mai repede decât restabilirea încrederii pierdute.

Editor : Sebastian Eduard