Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”

Data publicării:
Former NASA astronaut Buzz Aldrin makes his entrance with girlfriend Anca Faur at an Apollo 11 anniversary celebration dinner
Buzz Aldrin și Anca Faur la un eveniment legat de aselenizarea misiunii Apollo 11. Foto: Profimedia
„Toate stelele erau aliniate” Al doilea om pe Lună

Românca Anca Faur, care s-a căsătorit în ianuarie 2023 cu astronautul american Buzz Aldrin, a murit la vârsta de 66 de ani, potrivit unui anunț publicat pe pagina oficială de Facebook a astronautului.

„Dr. Anca Aldrin, soția astronautului Buzz Aldrin, a trecut în neființă în noaptea trecută, avându-i alături de ea pe soțul său și pe fiul său, Vlad Ghenciu. Doamna Aldrin, inginer chimist cu un doctorat obținut la Universitatea din Pittsburgh, a ocupat funcția de trezorier al California Hydrogen Business Council și de vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC.”, scrie în mesajul publicat pe ăagina de Facebook citată.

Postarea continuă cu un mesaj din partea lui Buzz Aldrin: „«Sunt foarte norocos că am găsit și m-am căsătorit cu iubirea vieții mele», a declarat generalul Aldrin. «Ea a adus bucurie în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va lipsi foarte mult.»
Familia ei solicită respectarea intimității în acest moment de doliu”.

Anca Faur s-a născut la Deva, în România, şi era doctor în chimie. Ea a absolvit în 1983 Facultatea de Tehnologie Chimică din cadrul Politehnicii din Timişoara. În 1996 a obținut titlul de doctor în chimie la Universitatea din Pittsburgh.

În iulie 2024, astronautul Edwin „Buzz” Aldrin, al doilea om care pășit pe Lună, după Neil Armstrong, povestea pentru revista „People” cum decurgea viaţa de cuplu cu Anca Faur, la mai bine de un an după ce cei doi se căsătoriseră, pe 20 ianuarie 2023. 

„Nu am fost niciodată mai fericit în viaţa mea decât acum, cu timpul meu cu Anca”, spunea Aldrin.

„Ea este iubirea vieţii mele şi facem totul împreună, de la a lua masa, a planifica proiecte şi a privi lumea, până la a ne întâlni cu cele două familii ale noastre şi a sărbători - aşa cum facem la această a 55-a aniversare a aterizării Apollo 11”, declara el pentru „People”. „Sunt norocos dincolo de cuvinte”.

Anca Faur și Buzz Aldrin s-au văzut pentru prima dată în decembrie 2017, la un eveniment de lucru, înainte de a începe să se întâlnească câteva luni mai târziu, în mai 2018. Aldrin a descris-o pe româncă drept fiind cineva care are „întregul pachet Vrăjitorul din Oz” cu „creier, inimă [şi] curaj”. El a adăugat: „Există ceva special în legătură cu ea şi cu modul în care ne conectăm atât de bine”.

Aldrin a mai spus că a trebuit să o curteze puţin pe Faur înainte ca ea să accepte să se căsătorească. „Are o fire puţin încăpăţânată, aşa că mi-a luat mai mulţi ani până când a fost de acord să fie mireasa mea, cea mai bună iubită a mea. Dar eu sunt chiar mai încăpăţânat decât ea. Am câştigat!”, a spus el.

„Amândoi am simţit adânc în inimile noastre în toţi aceşti ani că a ne căsători unul cu celălalt era decizia corectă”, a declarat Anca Faur despre relația lor.

„Toate stelele erau aliniate”

Cei doi s-au căsătorit în cele din urmă la împlinirea vârstei de 93 de ani a lui Aldrin, care s-a întâmplat să fie şi ziua în care a fost onorat la gala de decernare a premiilor Living Legends of Aviation 20th Annual Awards. Aldrin îşi amintea: „Toate stelele erau acum aliniate pentru căsătorie”.

Cuplul auorganizat o ceremonie de nuntă restrânsă într-un parc din apropierea locului în care locuiau, alături de o parte din familie şi prieteni. Fiica lui Aldrin, Jan, fiul Andy, nepotul Jeffrey şi strănepoţii săi au fost prezenţi, alături de fiul Ancăi Faur, Vlad Ghenciu, şi de nepoatele ei, Kaia şi McCali.

„A fost o zi frumoasă. Ne-am decis pentru o ceremonie privată, aşa cum se cuvine, intimă, doar noi şi stelele de pe cer”, şi-a amintit Aldrin despre nunta lor.

După ceremonie, cuplul a participat la gala de decernare a premiilor de la Beverly Hilton, înainte de a merge să ia cina la Four Seasons Hotel cu cei mai apropiaţi membri ai familiei şi prieteni.

Aldrin a declarat că această zi va fi „păstrată în inimile noastre pentru tot restul vieţii noastre”. El a adăugat: „Sunt cel mai norocos om din această lume sau din oricare alta”.

Al doilea om pe Lună

Înainte de căsătoria sa cu Faur, Aldrin a mai fost însurat de trei ori și are trei copii, James, Janice şi Andrew, din prima căsătorie cu Joan Archer.

Aldrin a fost de trei ori în spaţiu în timpul carierei sale şi a fost pilotul Modulului Lunar Eagle pentru misiunea Apollo 11 din 1969. A păşit pe suprafaţa lunii la 19 minute după Neil Armstrong, pe 20 iulie 1969.

Dintre cei trei astronauţi aflaţi în misiunea Apollo 11, el este singurul care mai este în viaţă. A petrecut un total de 12 zile în spaţiu înainte de a se retrage în 1971.

