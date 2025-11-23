Live TV

Soţia lui JD Vance a apărut fără verighetă la un eveniment public. Un purtător de cuvânt a trebuit să explice ce s-a întâmplat

Data publicării:
usha vance zambind la microfon
Usha Vance are trei copii cu JD Vance, cu care este căsătorită din 2014. Foto: Profimedia
Din articol
Moment controversat

Usha Vance, soția vicepreședintelui Statelor Unite, a fost văzută fără verighetă la un eveniment, ceea ce a dat naștere unor zvonuri privind căsătoria lor. Dar un purtător de cuvânt al soției vicepreşedintelui a lămurit lucrurile.

Usha Vance, în vârstă de 39 de ani, a vizitat miercuri Camp Lejeune, o bază militară din Jacksonville, Carolina de Nord, alături de prima doamnă, Melania Trump.

Usha nu a purtat verigheta în timpul apariţiei publice, iar după publicarea fotografiilor de la ieşire, zvonurile despre probleme în căsnicia ei cu vicepreşedintele, în vârstă de 41 de ani, au luat amploare pe reţelele de socializare, scrie News.ro.

În mijlocul speculaţiilor, un purtător de cuvânt al soției vicepreşedintelui - care este foarte discretă şi rareori vorbeşte cu presa - a abordat subiectul apariţiei fără verighetă într-o declaraţie pentru revista People.

Purtătorul de cuvânt a spus că Usha este „o mamă a trei copii mici, care spală multe vase, face multe băi şi uită uneori verigheta”.

Usha şi JD sunt căsătoriţi din 2014 şi au trei copii: fiii Ewan, în vârstă de 8 ani, şi Vivek, în vârstă de 5 ani, şi fiica Mirabel, în vârstă de 3 ani.

Moment controversat

Zvonurile potrivit cărora cuplul s-ar fi despărţit au fost alimentate şi de îmbrăţişarea vicepreşedintelui cu Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, care a devenit virală la sfârşitul lunii octombrie.

La câteva săptămâni după asasinarea lui Charlie Kirk în timpul unui eveniment organizat de Turning Point USA, Erika - care i-a luat locul ca CEO al Turning Point - a deschis un turneu la Universitatea din Mississippi cu un discurs emoţionant, în timpul căruia a spus că vede „asemănări” între răposatul ei soţ şi JD Vance, în timp ce îl prezenta pe vicepreşedinte.

La scurt timp după aceea, Erika şi JD s-au îmbrăţişat pe scenă, într-un moment care a devenit viral.

„Nimeni nu-l va putea înlocui vreodată pe soţul meu. Dar văd unele asemănări între soţul meu şi JD, vicepreşedintele JD Vance. Chiar văd. Şi de aceea mă simt atât de norocoasă că pot să vi-l prezint în această seară”, a spus ea la evenimentul din 29 octombrie, înainte de a-l îmbrăţişa pe JD într-un mod intim.

CEO-ul Turning Point a declarat anterior că JD a fost „o binecuvântare” după moartea soţului ei şi i-a lăudat atât pe el, cât şi pe Usha pentru sprijinul acordat.

„A fost o binecuvântare. El şi Usha sunt nişte oameni incredibili. Incredibili. Cu o dragoste atât de sinceră”, a declarat Erika într-un clip video înregistrat înainte de evenimentul viral.

Ea i-a spus prezentatorului Fox News, Jesse Watters: „Tot ce au făcut pentru noi a fost atât de uman. Au fost alături de noi. Ne-au susţinut”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
volodimir zelenski
1
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
ROBOT UMANOID
2
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul...
Cedare de teritorii. Foto- ISW:X
3
Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu...
bolojan alba mercedes
4
Bolojan spune că a primit plângeri de la marii investitori că impozitul pe cifra de...
G20 summit in South Africa
5
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Au condamnat-o la 19 ani de închisoare în Rusia: ”Moral, nu sunt vinovată”
Digi Sport
Au condamnat-o la 19 ani de închisoare în Rusia: ”Moral, nu sunt vinovată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
JD vance
JD Vance: Orice plan de pace privind Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea ucraineană
U.S. Vice President Vance Visits Italy And India
Situație ironică în SUA: JD Vance, condamnat la închisoare pentru că l-a ameninţat cu moartea pe vicepreședintele JD Vance
jd vance
JD Vance a găsit explicația pentru creșterea prețurilor la locuințe: „Imigranții ilegali”. Economiștii îl contrazic
Trump Signs Order On Foster Families, Washington, District of Columbia, United States - 13 Nov 2025
Scenă neobișnuită la Casa Albă: Melania Trump a semnat un ordin executiv alături de soțul ei
Vance - Trump - Rubio
Se caută un candidat care să îi ia locul lui Donald Trump, în 2028. Marco Rubio se uită în direcția lui JD Vance (Politico)
Recomandările redacţiei
marco rubio aplecat ii sopteste la ureche lui Donald J. Trump
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum...
Vladimir Putin
„Putin se teme mai puțin de război decât de pace”. Ce spun analiștii...
Ultimele știri
O tânără a ajuns la spital după ce a fost mușcată de ploșnițe într-un tren CFR. Familia a făcut plângere
Zboruri anulate în Venezuela după avertizarea SUA. Companii aeriene internaționale își suspendă cursele
Opt persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Întâlnirea dintre Mercur retrograd și Soare scoate totul la lumină. Patru zodii simt că viața lor se întoarce...
Cancan
Cum arată acum Stelian Nistor, prezentatorul emisiunii Prețul Corect de la Pro TV, din 1998. Cum a ajuns...
Fanatik.ro
Simona Halep, cel mai sincer răspuns după retragerea din tenis: ”Și acum simt asta”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cine este românul care l-a impresionat total pe Gică Hagi: ”Unic! E absolut fenomenal”
Adevărul
Ce este AMR, una dintre cele mai stringente și persistente amenințări la adresa sănătății. Românii sunt...
Playtech
Cât costă un brad artificial la Leroy Merlin, IKEA sau Hornbach în 2025: unde găsești cele mai bune oferte
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
A venit cu naționala Portugaliei la Bistrița și i-a lăsat pe toți ”mască”, după ce a început să vorbească în...
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi...
Newsweek
Care pensionari pierd din pensie la Mica Recalculare? Casa de Pensii anunță ce perioade le scade din vechime?
Digi FM
Cristiano Ronaldo, apărat de sora sa mai mare, după vizita starului portughez la Casa Albă: „Sunteţi nişte...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Leonardo DiCaprio nu a vrut să joace în „Titanic”. Cum l-a convins regizorul James Cameron
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...