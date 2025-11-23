Soţia lui JD Vance a apărut fără verighetă la un eveniment public. Un purtător de cuvânt a trebuit să explice ce s-a întâmplat

Usha Vance, soția vicepreședintelui Statelor Unite, a fost văzută fără verighetă la un eveniment, ceea ce a dat naștere unor zvonuri privind căsătoria lor. Dar un purtător de cuvânt al soției vicepreşedintelui a lămurit lucrurile.

Usha Vance, în vârstă de 39 de ani, a vizitat miercuri Camp Lejeune, o bază militară din Jacksonville, Carolina de Nord, alături de prima doamnă, Melania Trump.

Usha nu a purtat verigheta în timpul apariţiei publice, iar după publicarea fotografiilor de la ieşire, zvonurile despre probleme în căsnicia ei cu vicepreşedintele, în vârstă de 41 de ani, au luat amploare pe reţelele de socializare, scrie News.ro.

În mijlocul speculaţiilor, un purtător de cuvânt al soției vicepreşedintelui - care este foarte discretă şi rareori vorbeşte cu presa - a abordat subiectul apariţiei fără verighetă într-o declaraţie pentru revista People.

Purtătorul de cuvânt a spus că Usha este „o mamă a trei copii mici, care spală multe vase, face multe băi şi uită uneori verigheta”.

Usha şi JD sunt căsătoriţi din 2014 şi au trei copii: fiii Ewan, în vârstă de 8 ani, şi Vivek, în vârstă de 5 ani, şi fiica Mirabel, în vârstă de 3 ani.

Moment controversat

Zvonurile potrivit cărora cuplul s-ar fi despărţit au fost alimentate şi de îmbrăţişarea vicepreşedintelui cu Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, care a devenit virală la sfârşitul lunii octombrie.

La câteva săptămâni după asasinarea lui Charlie Kirk în timpul unui eveniment organizat de Turning Point USA, Erika - care i-a luat locul ca CEO al Turning Point - a deschis un turneu la Universitatea din Mississippi cu un discurs emoţionant, în timpul căruia a spus că vede „asemănări” între răposatul ei soţ şi JD Vance, în timp ce îl prezenta pe vicepreşedinte.

La scurt timp după aceea, Erika şi JD s-au îmbrăţişat pe scenă, într-un moment care a devenit viral.

„Nimeni nu-l va putea înlocui vreodată pe soţul meu. Dar văd unele asemănări între soţul meu şi JD, vicepreşedintele JD Vance. Chiar văd. Şi de aceea mă simt atât de norocoasă că pot să vi-l prezint în această seară”, a spus ea la evenimentul din 29 octombrie, înainte de a-l îmbrăţişa pe JD într-un mod intim.

CEO-ul Turning Point a declarat anterior că JD a fost „o binecuvântare” după moartea soţului ei şi i-a lăudat atât pe el, cât şi pe Usha pentru sprijinul acordat.

„A fost o binecuvântare. El şi Usha sunt nişte oameni incredibili. Incredibili. Cu o dragoste atât de sinceră”, a declarat Erika într-un clip video înregistrat înainte de evenimentul viral.

Ea i-a spus prezentatorului Fox News, Jesse Watters: „Tot ce au făcut pentru noi a fost atât de uman. Au fost alături de noi. Ne-au susţinut”.

