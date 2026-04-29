SpaceX leagă remuneraţia uriașă a lui Elon Musk de colonizarea planetei Marte

SpaceX a aprobat un plan de compensaţie pentru Elon Musk care condiţionează plata acestuia de atingerea unor obiective ambiţioase, precum colonizarea planetei Marte şi dezvoltarea centrelor de date în spaţiu, potrivit documentelor analizate de Reuters.

Pachetul salarial prevede acordarea a 200 de milioane de acţiuni cu drepturi superioare de vot dacă compania atinge o evaluare de 7.500 de miliarde de dolari şi reuşeşte să creeze o colonie umană permanentă pe Marte, cu cel puţin un milion de locuitori.

În plus, Musk poate primi până la 60,4 milioane de acţiuni suplimentare dacă SpaceX îndeplineşte obiective separate legate de evaluarea companiei şi operarea unor centre de date în spaţiu, cu o capacitate de calcul de cel puţin 100 de terawaţi.

Planul este conceput astfel încât Musk să nu primească nicio acţiune dacă aceste ţinte nu sunt atinse. Din 2019, acesta încasează un salariu simbolic de aproximativ 54.000 de dolari anual, notează Reuters, citată de News.ro.

Experţii în guvernanţă corporativă consideră că schema de remunerare este fără precedent şi ar putea genera tensiuni între investitorii SpaceX şi cei ai Tesla, companie pe care Musk o conduce, în contextul competiţiei pentru atenţia sa.

SpaceX vizează o listare publică în jurul datei de 28 iunie, ceea ce ar putea evalua compania la aproximativ 1.750 de miliarde de dolari, potrivit informaţiilor Reuters.

Specialiştii subliniază că obiectivele stabilite, precum colonizarea planetei Marte sau construirea infrastructurii de calcul în spaţiu, sunt fără precedent în stabilirea remuneraţiei unui director executiv şi depăşesc indicatorii financiari tradiţionali utilizaţi în mod obişnuit.

Editor : Liviu Cojan

