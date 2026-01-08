Spioana-șefă a SUA a fost exclusă din planul de capturare a lui Maduro. Tulsi Gabbard criticase o eventuală intervenție în Venezuela

Casa Albă a exclus-o pe directoarea Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, din lunile de planificare a înlăturării lui Nicolas Maduro, pentru că opoziția sa anterioară față de acțiunile militare din Venezuela punea la îndoială disponibilitatea sa de a sprijini operațiunea, au declarat persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg.

Măsura de a o exclude pe Gabbard de la întâlniri a fost atât de cunoscută încât unii consilieri ai Casei Albe au glumit spunând că acronimul titlului ei, DNI, înseamnă Do Not Invite (n.r. În traducere, „Nu invitați”), potrivit a trei dintre persoane. Aceștia au cerut să nu fie identificați în timp ce discutau despre conversații private. Un oficial al Casei Albe a negat că ar fi existat o astfel de glumă.

În calitate de congresmenă democrată în 2019, Gabbard a spus că SUA trebuie să „rămână departe” de Venezuela și, chiar luna trecută, a criticat vehement „incitări la război” care împing SUA într-un conflict.

Excluderea a fost cea mai recentă dovadă a tensiunilor de lungă durată legate de rolul lui Gabbard în administrația lui Donald Trump și a subliniat modul în care decizia președintelui de a-l înlătura pe Maduro - în ciuda campaniei împotriva declanșării unor noi războaie - a lărgit fisurile nu doar printre susținătorii săi MAGA, ci și în cadrul echipei sale.

Vicepreședintele JD Vance a etichetat drept „falsă” ideea că el sau Gabbard ar fi fost excluși din planificarea operațiunii. Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat că Trump „are încredere deplină în DNI Gabbard și că face o treabă fantastică”.

„Facem parte cu toții din aceeași echipă”, a declarat Vance reporterilor la Casa Albă, joi. „Unul dintre lucrurile cu adevărat uimitoare legate de acea operațiune este că am ținut-o foarte aproape de înalții funcționari la nivel de cabinet și de oficialii aferenți din guvernul nostru și am ținut această operațiune secretă pentru o perioadă foarte lungă de timp.”

Un oficial superior din domeniul informațiilor a respins afirmația conform căreia Gabbard ar fi fost exclusă, spunând că a furnizat informații care au ajutat misiunea în ansamblu, chiar dacă acestea au fost mai puțin operaționale și mai analitice.

„Președintele Trump a promis poporului american că ne va securiza granițele, va confrunta narcoterorismul, cartelurile de droguri periculoase și traficanții de droguri”, a scris Gabbard pe X. Postarea a rupt o tăcere de zile întregi, după ce alți oficiali de rang înalt din domeniul securității naționale au aclamat operațiunea în conferințe de presă, interviuri televizate și pe rețelele sociale.

Deși rolul lui Gabbard nu este operațional, excluderea ei din planificare - care a luat amploare la sfârșitul verii - este neortodoxă, potrivit mai multor foști oficiali care au lucrat atât în ​​administrațiile democrate, cât și în cele republicane. În calitate de directoare a serviciilor naționale de informații, Gabbard ar trebui să fie principalul consilier al lui Trump în domeniul informațiilor, supraveghind cele 18 agenții de informații ale SUA, inclusiv Agenția Centrală de Informații (CIA).

Fotografiile difuzate de Casa Albă după operațiunea Maduro îl arată pe Trump și mai mulți consilieri apropiați, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio , secretarul Apărării Pete Hegseth , directorul CIA John Ratcliffe și adjunctul șefului de stat major Stephen Miller, înghesuiți într-o cameră de război improvizată, urmărind evenimentele în timp real. Gabbard nu se număra printre ei.

„Este „foarte neobișnuit ca DNI-ul să nu fie implicat în niciuna dintre aceste operațiuni, mai ales în situații precum Venezuela”, a declarat Cedric Leighton, colonel în retragere în serviciile de informații ale Forțelor Aeriene ale SUA. „Imaginile din acea fotografie sunt o descriere perfectă a ceea ce se întâmplă cu Tulsi Gabbard în acest moment.”

Și scoate în evidență scepticismul echipei Trump față de rolul DNI. Unii au susținut că postul, creat după atacurile din 11 septembrie pentru a coordona mai bine numeroasele agenții de informații ale țării, ar trebui desființat. În același timp, Casa Albă și Trump în special au manifestat ocazional nemulțumire față de ea de când a devenit principalul spion american.

Vara trecută, Trump s-a supărat pe Gabbard din cauza unui videoclip postat de aceasta pe rețelele de socializare în iunie, în care avertiza că lumea este mai aproape de un război nuclear ca niciodată, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Videoclipul nu menționa nicio țară, dar a fost difuzat cu puțin peste o săptămână înainte ca Trump să ordone un atac asupra Iranului.

Marc Gustafson, director de analiză la Eurasia Group și fost șef al Camerei de Situație a Casei Albe, a declarat că nu este fără precedent ca directorii să fie excluși dintr-o astfel de planificare. Foști președinți - inclusiv Barack Obama, Joe Biden și chiar Trump în primul său mandat - se bazau uneori fie pe directorul CIA, fie pe DNI pentru planificarea unui astfel de eveniment, „apoi celălalt era cumva exclus temporar”, a spus el.

Gabbard a continuat să-l informeze în mod regulat pe președinte și a participat frecvent la întâlniri în Biroul Oval, a declarat oficialul de rang înalt din domeniul informațiilor. Oficialul a spus că este nedrept să se concentreze pe opiniile anterioare ale lui Gabbard, având în vedere că alți adjuncți de rang înalt ai lui Trump - inclusiv Vance - și-au exprimat anterior dezacordul cu privire la politică sau chiar l-au criticat direct pe Trump.

Sub Trump, Gabbard și-a concentrat rolul mai mult pe politică. Ea a prioritizat declasificarea documentelor pe teme importante pentru baza lui Trump - inclusiv asasinarea președintelui John F. Kennedy și amestecul Rusiei în alegerile americane - și dezrădăcinarea a ceea ce ea și președintele au numit a fi Statul Profund care se ascunde în comunitatea de informații.

Gabbard, în vârstă de 44 de ani, veterană a războiului din Irak care continuă să servească ca ofițer în Rezerva Armatei, a fost o adversară vehementă a implicării SUA în războaiele de schimbare de regim, inclusiv în rolul său actual.

