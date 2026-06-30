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Sportivele transgender sunt eliminate din competiții, potrivit unei decizii a Curții Supreme a SUA

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O atletă se pregătește de o probă de alergare.
Foto: Profimedia Images
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Curtea Supremă a SUA a validat marţi excluderea sportivelor transgender din competiţiile feminine şcolare şi universitare, o victorie pentru tabăra conservatoare.

Cea mai înaltă instanţă a SUA a decis astfel că statele Idaho şi Virginia de Vest, conduse de republicanii preşedintelui Donald Trump, "pot determina eligibilitatea pentru competiţiile feminine pe baza sexului biologic", scrie AFP și Agerpres.

Mai mult de jumătate dintre statele din componenţa SUA au adoptat deja legi în acest sens.

Verdictul este o victorie pentru preşedintele Trump, care din prima zi a noului său mandat la Casa Albă a abrogat programele privind "diversitatea, egalitatea şi incluziunea" şi a stabilit că guvernul federal american va recunoaşte doar "două sexe, masculin şi feminin", aşa cum sunt definite la naştere.

Judecătorii Curţii Supreme s-au pronunţat acum asupra a două cazuri separate în care două tinere transgender cărora li s-a interzis să concureze au obţinut decizii favorabile lor în instanţele inferioare.

Statele conservatoare au justificat aceste interdicţii ca fiind necesare pentru asigurarea unei competiţii loiale şi a siguranţei sportivilor, în timp ce reclamantele s-au considerat discriminate.

Editor : A.P.

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