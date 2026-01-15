Live TV

Stabilitatea financiară globală, sub presiune în urma tensiunilor Trump-Fed. Bancher: „Pieţele, prea calme având în vedere riscurile”

Data publicării:
Bursa din New York
Venirea lui Trump ar putea să lase băncilor americane mai mult spațoiu de manevră. Foto: Profimedia
Independenţa băncilor centrale, „o piatră de temelie" a stabilităţii preţurilor

Atacurile preşedintelui SUA, Donald Trump, la adresa Rezervei Federale au implicaţii „grave” pentru stabilitatea financiară globală, a avertizat Jean-Claude Trichet, fost preşedinte al Băncii Centrale Europene şi fost guvernator al Băncii Franţei, într-un interviu acordat CNBC.

Vorbind miercuri la emisiunea „Squawk Box Europe”, Trichet a declarat că administraţia Trump „încearcă să schimbe regulile jocului”, subminând consensul privind independenţa băncilor centrale, care a stat la baza politicii monetare din economiile dezvoltate timp de aproape 50 de ani.

Avertismentul vine după ce preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a dezvăluit duminică faptul că Departamentul Justiţiei a lansat o anchetă penală privind renovarea sediului Fed din Washington, un proiect de 2,5 miliarde de dolari. Powell a calificat investigaţia drept un atac politic, legat de refuzul băncii centrale de a reduce dobânzile mai rapid şi mai agresiv, aşa cum solicitase Trump.

Marţi, mai mulţi şefi ai băncilor centrale la nivel global, inclusiv guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, şi preşedinta BCE, Christine Lagarde, au emis o declaraţie comună în apărarea lui Powell şi a independenţei instituţiei.

Trichet a comparat situaţia din SUA cu practicile din unele economii emergente cu instituţii slabe, avertizând că ”situaţia este extrem de gravă”. Potrivit acestuia, o Rezervă Federală subordonată executivului ar contraveni principiilor constituţionale americane.

„Fed depinde de Congres, nu de ramura executivă”, a subliniat el.

Independenţa băncilor centrale, „o piatră de temelie” a stabilităţii preţurilor

La rândul său, guvernatorul Băncii Finlandei, Olli Rehn, a declarat că independenţa băncilor centrale este „o piatră de temelie” a stabilităţii preţurilor şi a sistemului financiar. El a avertizat că subminarea credibilităţii Fed ar putea duce la o creştere structurală a inflaţiei la nivel global, având în vedere rolul central al economiei americane.

„Aceasta ar avea, fără îndoială, consecinţe globale, iar Europa ar fi nevoită să ţină cont de ele în propriile decizii pentru a proteja stabilitatea preţurilor şi stabilitatea economică în sens larg”, a spus Rehn.

Trichet a mai atras atenţia asupra vulnerabilităţii economice crescânde, alimentată de consensul bipartizan din SUA de a majora cheltuielile publice şi de nivelurile ridicate ale datoriei. El a remarcat că datoria totală, publică şi privată, raportată la PIB, este în prezent mai mare decât înaintea colapsului Lehman Brothers.

„Pieţele sunt mult prea calme având în vedere riscurile existente”, a avertizat Trichet, adăugând că o eventuală subordonare a Fed faţă de Casa Albă ar putea fi ”foarte dăunătoare pentru stabilitatea întregii economii globale”.

Îngrijorările sunt împărtăşite şi de analiştii Citigroup, care au avertizat într-o notă recentă că riscurile la adresa independenţei băncilor centrale, generate de guverne populiste, s-ar putea extinde dincolo de SUA.

