Stare de urgenţă de Crăciun la Los Angeles. Sunt așteptate ploi puternice, ninsori, rafale de vânt. „Vieţi şi bunuri, în mare pericol”

California a declarat starea de urgenţă la Los Angeles şi în mai multe localităţi din sudul acestui stat american, din cauza unor ploi torenţiale care alimentează temeri cu privire la inundaţii periculoase în oraş de Crăciun, relatează AFP.



Un uriaș front atmosferic, care transportă vapori de apă înmagazinaţi în zona tropicală urmează să traverseze California - până în weekend -, aducând ploi puternice, ninsori şi rafale de vânt.

„Revărsări bruşte şi generalizate sunt aşteptate”, au alertat miercuri, în Ajunul Crăciunului, servicile meteorologice, într-un buletin potrivit căruia „vieţi şi bunuri sunt într-un pericol grav”.

Sudul statului, unde ar putea să plouă echivalentul mai multor luni de precipitaţii, a fost plasat în alertă maximă.

Guvernatorul Gavin Newsom a anunţat pe X că a decretat starea de urgenţă la Los Angeles şi în mai multe alte comitate, în princiopal în sudul Californiei.

