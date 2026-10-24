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Start-up-ul Warhound și planul care uimește Silicon Valley: câini de lucru cu ADN editat pentru câmpul de luptă

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Ciobănesc german al Armatei SUA. Foto: Profimedia
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Un start-up din Texas care promite să ofere SUA un avantaj pe câmpul de luptă prin reconstruirea rezervei țării de „câini de lucru militari” a strâns 200 de milioane de dolari de la investitori, inclusiv Sequoia Capital și Ark Invest, compania lui Cathie Wood. Warhound, ideea cofondatorului Anduril, Palmer Luckey, și a antreprenorului de software Ben Lamm, „va produce câini de lucru îmbunătățiți genetic” pe plan intern și îi va echipa cu tehnologie avansată pentru a le asigura „conștientizarea situației pe câmpul de luptă”, a declarat noua companie, potrivit Financial Times.

Warhound a fost evaluată la 1,2 miliarde de dolari în runda de finanțare, inclusiv noua investiție, a declarat o persoană apropiată tranzacției. Lamm, care a conceput planul împreună cu Luckey acum 18 luni, l-a descris ca fiind un „program Captain America pentru câini [care] rezolvă și o problemă reală în ceea ce privește bunăstarea acestor animale”. Start-up-ul extravagant a atras interesul unora dintre cele mai mari nume din Silicon Valley și din alte părți, inclusiv Sequoia, Lux Capital, Franklin Templeton și In-Q-Tel, o firmă de capital de risc înființată de CIA care investește în companii tehnologice aflate în stadiu incipient, direct aplicabile operațiunilor de informații și securitate națională.

Compania lui Lamm, Colossal Biosciences, lucrează la conservarea speciilor, clonarea animalelor și „de-extincție”, pe care o descrie ca „o aplicație funcțională a tehnologiei avansate de editare genetică care vizează reconstrucția ADN-ului megafaunei pierdute”. Compania susține că se află în proces de „de-extincție a mamutului lânos”. Tehnologia sa va fi utilizată pentru a clona și edita genetic câini de lucru, într-un efort care, potrivit lui Lamm, ar îmbunătăți performanța și ar fi mai uman pentru animale, multe dintre ele nereușind în prezent să finalizeze antrenamentul.

Ideea noastră este: luați câinii de top, faceți o biobancă și clonați-i... pe lângă clonarea câinilor, ați putea să-i editați și să le îmbunătățiți longevitatea și performanța. Acest lucru este mai sănătos pentru câine, pompier, polițist sau războinic”, a spus Lamm, care va face parte din consiliul de administrație al companiei.

Anduril, un producător de drone autonome, submarine și alte vehicule militare, și una dintre cele mai renumite startup-uri americane din domeniul tehnologiei de apărare, va dezvolta veste antiglonț și „cibernetică” pentru a îmbunătăți performanța câinilor.

Cel mai bun prieten al omului merită cea mai bună tehnologie a omului”, a spus Luckey, care nu va deține acțiuni la Warhound și nici nu va juca un rol zilnic în cadrul afacerii. Warhound va fi condusă de David Spirk, un fost pușcaș marin american, primul director de date de la Pentagon și consilier senior la Palantir Technologies.

Compania își propune să relanseze aprovizionarea internă cu câini de lucru, majoritatea provenind acum de la crescători europeni. Spirk a afirmat: „Conducerea Warhound și consolidarea capacităților Americii în ceea ce privește câinii de lucru reprezintă o oportunitate de a-mi aplica experiența într-o misiune de care îmi pasă profund: protejarea oamenilor și ajutorarea animalelor care îi susțin.”

Editor : Ș.R.

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