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Starul din NFL Travis Kelce, soţul lui Taylor Swift, se numără printre victimele unei scheme Ponzi de 35 de milioane de dolari

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Travis Kelce si Taylor Swift profimedia
Taylor Swift și Travis Kelce. Foto: Profimedia
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Din articol
Kelce, în vârstă de 36 de ani, probabil nu este singurul sportiv implicat

Travis Kelce, jucător de fotbal american legitimat la echipa Kansas City Chiefs, se numără printre victimele unei scheme Ponzi de peste 35 de milioane de dolari, bani luaţi de la investitori înşelaţi, a declarat un procuror din Missouri, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Procurorul l-a menţionat pe Kelce marţi în sala de judecată, în momentul în care Siddharth Jawahar, în vârstă de 38 de ani, a fost condamnat la 11 ani de închisoare. Biroul Procurorului General al Statelor Unite pentru Districtul de Est al statului Missouri a precizat că, în luna ianuarie, Jawahar a pledat vinovat la trei capete de acuzare de fraudă electronică în faţa Curţii Districtuale a Statelor Unite din St. Louis.

De asemenea, bărbatului i s-a impus să plătească 31,35 milioane de dolari cu titlu de despăgubiri.

Postul de televiziune KMOV a relatat că procurorul a menţionat numele lui Kelce fără alte comentarii. Nu se ştie când a făcut Kelce investiţia sau cât a cheltuit.

Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului Federal din SUA, Jawahar conducea o societate de investiţii cu sediul în Texas, Swiftarc Capital LLC, care în 2015 a început să colecteze bani de la investitori. El a investit toţi banii primiţi într-o singură investiţie, a cărei valoare a scăzut. Nu i-a informat pe investitori cu privire la pierdere, le-a spus că obţineau profit şi a colectat bani de la noi investitori pentru a-i rambursa pe cei anteriori.

De asemenea, a folosit fondurile de investiţii pentru a-şi susţine ceea ce procurorii au numit „un stil de viaţă extravagant”, caracterizat prin avioane private, un trai luxos, mese elegante şi abonamente la cluburi private.

Kelce, în vârstă de 36 de ani, probabil nu este singurul sportiv implicat

Potrivit comunicatului de presă, Jawahar a primit peste 35 de milioane de dolari, dar a investit doar aproximativ 10 milioane de dolari în perioada iulie 2016 – decembrie 2023.

Kelce, în vârstă de 36 de ani, probabil nu este singurul sportiv implicat în schema Ponzi.

Un articol din 2021 publicat în revista Forbes despre portofoliul financiar în creştere al jucătorului de baschet din NBA Gary Harris a inclus mai multe comentarii ale lui Harris cu privire la investiţiile sale, printre care se număra şi fondul Swiftarc Ventures Labs. Jawahar a fost cofondator şi partener administrativ, iar Harris a vorbit şi despre cât de multe a învăţat de la Jawahar. 

Articolul din Forbes a menţionat şi alţi sportivi care au făcut investiţii, printre care Kelce şi jucătorii de baschet Tim Hardaway Jr. şi Mason Plumlee. Kelce, Hardaway şi Harris au toţi câştiguri din carieră de peste 111 milioane de dolari, potrivit Spotrac.

În iulie, Kelce s-a căsătorit cu vedeta pop Taylor Swift, care avea o avere netă de 2,1 miliarde de dolari în ziua nunţii lor, potrivit Forbes.

Editor : Liviu Cojan

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