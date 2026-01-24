Live TV

Statele Unite: Aproape 10.000 de zboruri au fost anulate. 140 de milioane de persoane se află sub amenințarea furtunii de iarnă

Furtună SUA
Aproape 10.000 de zboruri din SUA care urmau să decoleze în weekend au fost anulate, pe măsură ce o furtună monstruoasă a început să facă ravagii sâmbătă în mare parte a țării și a amenințat să întrerupă alimentarea cu energie electrică pentru câteva zile și să blocheze principalele drumuri cu gheață periculoasă.

Aproximativ 140 de milioane de oameni, adică peste 40% din populația SUA, au fost avertizați cu privire la o furtună de iarnă, de la New Mexico până în New England, scrie Politico.

Avertizare de vreme severă

Serviciul Național de Meteorologie a emis o avertizare cu privire la ninsori abundente și o bandă de gheață catastrofală care se întinde de la estul Texasului până în Carolina de Nord.

Sâmbătă, Departamentul Transporturilor din Texas a publicat imagini cu autostrăzile acoperite de zăpadă din suburbiile din nordul Dallasului.

„Se întâmplă!”, se arată în postarea agenției. „Dacă cineva vă întreabă... da... vrem să rămâneți acasă și să evitați deplasările inutile, deoarece furtuna de iarnă se deplasează prin nordul Texasului în acest weekend.”

Sâmbătă, la mijlocul dimineții, gheața se formase pe drumuri și poduri în o treime din statul Mississippi.

Meteorologii spun că pagubele, în special în zonele afectate de gheață, ar putea rivala cu cele provocate de un uragan.

Gheața și lapovița care au lovit nordul Texasului peste noapte se îndreptau sâmbătă spre partea centrală a statului, a declarat Serviciul Național de Meteorologie din Fort Worth. Așteptându-se la gheață și condiții periculoase, oficialii au declarat că toate școlile din Houston vor fi închise luni.

„Temperaturile periculoase și vântul rece se extind în zonă și vor rămâne până luni”, a declarat agenția pe X. Temperaturile scăzute vor fi în mare parte de un singur digit în următoarele câteva nopți, cu vânt rece de până la -24 de grade Celsius.

95.000 de întreruperi de curent electric

Sâmbătă dimineață au fost raportate peste 95.000 de întreruperi de curent în toată țara, dintre care aproximativ 36.000 în Texas și alte 10.000 în Virginia. Zăpada și lapovița au continuat să cadă în Oklahoma.

Guvernatorii din peste o duzină de state au tras un semnal de alarmă cu privire la vremea turbulentă care se apropie, declarând starea de urgență sau îndemnând oamenii să rămână acasă.

Până la ora 10:00 ET, peste 3.400 de zboruri au fost anulate sâmbătă, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware. Aproape 6.200 de zboruri au fost anulate pentru duminică.

După trecerea furtunii, va dura ceva timp până se va topi gheața. Gheața poate adăuga sute de kilograme la liniile electrice și ramuri și le poate face mai susceptibile la rupere, mai ales dacă este vânt.

O val de frig severă de acum cinci ani a distrus o mare parte din rețeaua electrică din Texas, lăsând milioane de oameni fără energie electrică timp de zile întregi și provocând sute de decese.

Slujbe mutate în online

Bisericile au mutat slujbele de duminică online, iar Grand Ole Opry din Nashville, Tennessee, a decis să organizeze spectacolul radio de sâmbătă seara fără fani. Paradele Mardi Gras din Louisiana au fost anulate sau reprogramate.

Philadelphia a anunțat că școlile vor fi închise luni.

Unele universități din sud au anulat cursurile pentru luni, printre care Universitatea din Carolina de Nord din Chapel Hill și campusul principal al Universității din Mississippi din Oxford.

 

