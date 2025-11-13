Live TV

Statele Unite ar putea să nu mai acorde vize de imigrant persoanelor supraponderale (Le Figaro)

Administraţia Trump înăspreşte şi mai mult tonul în ceea ce priveşte imigraţia. O directivă a Departamentului de Stat recomandă acum ambasadelor americane să evalueze starea fizică şi resursele financiare ale solicitanţilor de viză de imigrant. Obezitatea, diabetul sau tulburările cardiovasculare ar putea avea acum o influenţă decisivă, scrie Le Figaro.

Conform unei directive transmise ambasadelor şi consulatelor americane din întreaga lume, agenţii consulari vor trebui să ţină cont şi de starea de sănătate a solicitanţilor de viză de imigrare. Obiectivul declarat este să se evite ca viitorii rezidenţi americani să devină o „povară publică”, cu alte cuvinte, să fie persoane susceptibile de a depinde de prestaţiile sociale finanţate de contribuabilii americani.

Lista bolilor care ar putea duce la refuzul vizei

Acest document intern, văzut de mai multe instituţii de presă internaţionale, precizează că anumite afecţiuni - boli cardiovasculare, tulburări respiratorii, cancer, diabet, patologii metabolice, tulburări mintale sau neurologice - pot justifica refuzul vizei permanente. Obezitatea figurează, de asemenea, în mod explicit pe listă.

Agenţii sunt invitaţi să evalueze dacă solicitantul dispune de mijloace suficiente pentru a-şi finanţa îngrijirea pe termen lung fără a apela la ajutorul public. În cazul unui răspuns negativ, uşa Statelor Unite i s-ar putea închide.

„Autosuficienţa economică este un principiu fundamental al politicii americane de imigrare”, reaminteşte directiva, care se înscrie în continuitatea unui decret prezidenţial intitulat „Să punem capăt subvenţionării frontierelor deschise de către contribuabili”. Deja, în 2019, Casa Albă a încercat să-i excludă de la cartea verde pe străinii care au primit ajutoare publice timp de mai mult de un an. Măsura a fost anulată în timpul administraţiei Joe Biden, dar a fost relansată în prezent într-o formă mai selectivă.

Bolile costisitoare, luate în vizor

Autorităţile americane justifică această filtrare printr-un argument economic. Conform directivei, anumite boli cronice pot genera cheltuieli de „sute de mii de dolari” pe durata vieţii unui pacient. Funcţionarii sunt invitaţi să examineze patrimoniul, veniturile şi acoperirea medicală a fiecărui candidat, inclusiv a pensionarilor, care sunt obligaţi să-şi dovedească capacitatea lor de a-şi asigura traiul fără un loc de muncă.

Costurile potenţiale ale unei instituţionalizări pe termen lung, cum ar fi un sejur într-un azil de bătrâni, vor trebui, de asemenea, luate în considerare.

Noile directive se referă însă numai la vizele de imigrant, adică la cererile de şedere permanentă, şi nu la vizele temporare, cum ar fi cele destinate turiştilor sau studenţilor.

Risc de discriminare

Apărătorii drepturilor omului semnalează un risc de discriminare pe criteriul sănătăţii, sau chiar al greutăţii. În schimb, susţinătorii preşedintelui consideră că măsura este una de bun-simţ şi ar permite menţinerea unui sistem social deja fragilizat.

Cu aproape 40% dintre adulţi obezi, Statele Unite se confruntă ele însele cu o criză majoră în domeniul sănătăţii. Criticii spun că Donald Trump instrumentalizează această realitate pentru a justifica o politică migraţionistă selectivă, centrată pe performanţa economică şi pe autonomia individuală, cu atât mai mult cu cât agenţii consulari, care nu sunt profesionişti în domeniul sănătăţii, vor trebui să evalueze de acum înainte dosare medicale complexe.

Oficial, directiva nu a intrat încă în vigoare. Dar mai multe consulate ar fi început deja să o aplice în mod experimental, scrie ziarul francez.

 

