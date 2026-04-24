Statele Unite au cumpărat grâu din Polonia în ultimele săptămâni

Mai mulţi cumpărători din Statele Unite au achiziţionat grâu de panificaţie din Polonia în ultimele săptămâni, fiind căutate livrări la preţuri avantajoase în contextul preţurilor ridicate la grâul din SUA, au declarat mai mulţi traderi europeni pentru Reuters.

Estimările cu privire la volumul achiziţiilor variază.

Un trader din Polonia a declarat că patru transporturi de grâu de panificaţie polonez, de câte 30.000 de tone fiecare, au fost vândute pentru a fi expediate către facilităţile de procesare de pe coasta de est a SUA.

Un trader german a declarat că au fost vândute două până la patru transporturi de aceeaşi dimensiune, în timp ce un alt trader german a raportat că au fost vândute două transporturi, notează Reuters, citată de Agerpres.

Potrivit traderilor, vânzările au implicat grâu din noua recoltă poloneză din vara anului 2026. Livrările ar urma să fie făcute între septembrie şi decembrie.

„Morile din SUA par să caute alternative mai ieftine la grâul scump din SUA”, a declarat un trader german. „Morile din SUA au cumpărat în mod frecvent din Polonia în ultimii ani, dacă preţurile din SUA erau considerate prea mari”, a adăugat traderul.

Potrivit traderilor, preţurile la grâul de iarnă din SUA se situează în prezent în jurul a 250-253 de dolari pe tonă FOB pentru livrarea în mai, cu mult peste preţul grâului în regiunea Mării Baltice, aproximativ 238-240 de dolari pe tonă FOB.

