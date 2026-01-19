Live TV

Statele Unite au testat un dispozitiv secret care ar putea fi cauza misteriosului „Sindrom Havana”. Mașinăria conține piese din Rusia

clădirea Pentagonului, SUA
Pentagonul a testat dispozitivul portabil de mărimea unui rucsac, care emite radiații electromagnetice de radiofrecvență și conține unele piese ce provin din Rusia. Foto: Profimedia Images
O armă secretă cu energie direcționată ce utilizează microunde sau ultrasunete Sunete bizare în apartamentul unui ofițer de securitate al SUA O campanie globală de a neutraliza oficiali americani

Statele Unite au testat un dispozitiv secret pe care l-au obținut în urma unei operațiuni sub acoperire și care ar putea fi cauza unei serii de afecțiuni misterioase, cunoscute sub denumirea de „Sindromul Havana”, suferite de spioni, diplomați și militari americani din zeci de țări.

Dispozitivul în cauză ar fi fost obținut de Departamentul de Securitate Internă a Statelor Unite (DHS) la finalul anului 2024, la aproape un deceniu de când primele simptome au fost raportate de personalul ambasadei SUA din Cuba, potrivit dezvăluirilor făcute de mai multe surse pentru CBS News.

Pentagonul a testat între timp mașinăria portabilă de mărimea unui rucsac, care emite radiații electromagnetice de radiofrecvență și conține piese ce provin din Rusia.

Sursele citate de CBS News au spus că investigatorii DHS cred că dispozitivul este capabil să reproducă efectele descrise de victimele Sindromului Havana.

Sindromul a început să fie menționat după ce mai mulți diplomați și ofițeri ai serviciilor de informații americani care lucrau în ambasada SUA din capitala Cubei au raportat simptome medicale ciudate, precum amețeli, oboseală, probleme de memorie și de vedere.

Alte simptome raportate includ stări de greață, migrene, presiuni la nivelul capului, vertij și senzații de țiuit și pocnituri în urechi.

ambasada-sua-havana
Efectele așa-zisului Sindrom Havana au fost raportate pentru prima dată de oficiali ai ambasadei SUA din capitala Cubei în 2016. Foto: Profimedia Images

Mulți dintre cei afectați de Sindromul Havana au spus că au auzit un sunet ascuțit, foarte intens și dureros, care părea să se diminueze când se mutau într-o altă locație. Unele efecte suferite au fost atât de grave încât victimele nu și-au mai putut continua activitatea.

„Creierul meu este distrus”, a spus fostul analist CIA, Erika Stith, pentru CBS News în 2022. „Ne-am ales cu asta pentru că ne-am servit țara și merităm să primim îngrijiri.”

O armă secretă cu energie direcționată ce utilizează microunde sau ultrasunete

Guvernul american se referă la aceste cazuri folosind expresia „incidente anormale de sănătate” (AHI), iar oficialii nu au confirmat care este cauza simptomelor.

Unii experți spun că acestea au fost provocate în urma unor atacuri sonice sau cu microunde. Mulți dintre cei afectați cred că au fost ținta unei arme secrete cu energie direcționată ce utilizează microunde sau ultrasunete.

Peste 1.500 de oficiali americani au raportat simptome asemănătoare din 2016 și până în prezent, inclusiv membri ai personalului de la Casa Albă, ofițeri CIA, agenți FBI, ofițeri militari și rudele lor. Au fost raportate cazuri în zeci de țări, dar și în SUA, inclusiv în capitala Washington, D.C..

În 2021, un incident asociat cu Sindromul Havana a fost raportat în Vietnam, ceea ce a dus la amânarea vizitei Kamalei Harris, vicepreședintele SUA de la acea vreme, la Hanoi.

11 persoane au afectate în acel incident: doi oficiali ai ambasadei americane din Hanoi și alți nouă care făceau parte din echipa Departamentului de Apărare, care se pregătea de vizita lui Harris, potrivit emisiunii „60 Minutes”.

sindrom havana scanner
Mulți dintre cei afectați cred că au fost ținta unei arme secrete cu energie direcționată ce utilizează microunde sau ultrasunete. Foto: Getty Images

Sunete bizare în apartamentul unui ofițer de securitate al SUA

Într-un alt caz, Mike Lenzi, un ofițer de securitate al Departamentului de Stat care lucra în consulatul SUA din Guangzhou, China, a spus că el și soția lui au început să aibă simptome similare după ce au auzit sunete ciudate în apartamentul lor, în 2017.

Lenzi a descris sunetul ca pe o bilă care se învârte într-o pâlnie metalică și a spus că l-a auzit de patru ori, de fiecare dată în același loc: deasupra pătuțului în care dormea fiul lui.

Ofițerul american a spus că sunetul era „destul de puternic” și diferit de orice alt sunet pe care l-a mai auzit până atunci. Lenzi și soția sa au început să se simtă rău la scurt timp după ce au auzit sunetele.

Lenzi crede că a fost ținta unui atac din cauza echipamentelor secrete pe care le folosea la muncă, unde analiza amenințările electronice cu care se confruntă misiunile diplomatice.

„A fost un atac direcționat de la distanță asupra apartamentului meu... a fost o armă”, a spus Lenzi. „Cred că este vorba despre energie de radiofrecvență (RF), în gama microundelor.”

O campanie globală de a neutraliza oficiali americani

O investigație a Pentagonului a ajuns în 2024 la concluzia că Rusia se afla în spatele acestor atacuri care făceau parte dintr-o campanie globală de a neutraliza oficiali americani. Investigatorii au descoperit legături între o serie de atacuri executate în capitala Georgiei, Tbilisi, și o unitate secretă a serviciilor de informații rusești care ar fi testat arme sonice.

Serviciile secrete americane au raportat în 2023 faptul că este „foarte puțin probabil” ca un adversar străin să fie responsabil pentru provocarea simptomelor – această concluzie a fost reafirmată și într-o analiză actualizată acum un an.

Două agenții, însă, și-au schimbat între timp poziția. Comitetul de Informații din Camera Reprezentanților a spus că „pare tot mai probabil ca un adversar străin să fie în spatele unora dintre cazurile descrise de oficiali drept ‘incidente anormale de sănătate’”.

Fostul ofițer CIA Marc Polymeropoulos, care a vorbit public despre simptomele suferite după ce a devenit victima unui atac sonic în 2017, la Moscova, a criticat serviciile de informații americane pentru precedentele lor analize.

„CIA a pretins mereu că o astfel de tehnologie nici măcar nu există, că un astfel de dispozitiv nu există”, a spus Polymeropoulos. „Toate presupunerile lor analitice au fost acum spulberate.”

Editor : Raul Nețoiu

