Statele Unite, către cetăţenii americani: Părăsiți imediat Iranul. Ce înseamnă „Destinație nivel 4”

Data actualizării: Data publicării:
oameni care protesteaza in iran
Protest în Iran. Foto: Profimedia
Destinație nivel 4

Ambasada virtuală a SUA din Iran şi-a actualizat luni avertismentul de călătorie, avertizându-i pe cetăţenii americani să părăsească imediat Iranul în contextul protestelor de amploare din această ţară, relatează Xinhua.

„Cetăţenii americani ar trebui să se aştepte la întreruperi ale internetului, să planifice mijloace alternative de comunicaţie şi, dacă o pot face în siguranţă, să plece din Iran terestru în Armenia sau Turcia”, a precizat ambasada virtuală în comunicatul de pe site-ul său, adăugând că persoanele cu dublă cetăţenie trebuie să iasă din Iran cu paşaportul acestei ţări, întrucât Teheranul nu recunoaşte dubla cetăţenie.

„Cetăţenii americani se află într-un risc semnificativ de a fi interogaţi, arestaţi şi deţinuţi în Iran”, a precizat sursa citată.

Potrivit comunicatului, liniile aeriene continuă să anuleze sau să limiteze zborurile spre şi dinspre Iran, mai multe dintre ele suspendându-şi serviciile până vineri.

Departamentul de Stat al SUA a desemnat de multă vreme Iranul drept destinaţie de nivelul 4 „A nu se călători acolo”, avertizând că cetăţenii americani nu ar trebui să meargă în această ţară pentru niciun motiv şi cei din Iran ar trebui să plece imediat din cauza unor riscuri grave de securitate.

Conform definiției „Destinație nivel 4” înseamnă „Cel mai sever nivel, care indică un risc ridicat de situații care pun viața în pericol. Călătorilor li se recomandă insistent să evite aceste destinații din cauza violenței răspândite, a terorismului sau a altor condiții extreme”.

Pe lista „Destinațiilor nivel 4”, cea mai periculoasă, se află state precum Coreea de Nord, Rusia, Afghanistan, Venezuela, Belarus, Irak sau Somalia.

Mai devreme în cursul zilei de luni, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Karoline Leavitt a declarat că diplomaţia rămâne abordarea preferată a SUA în Iran, deşi administraţia Trump nu va exclude opţiuni militare dacă vor fi necesare.

„Numai preşedintele Donald Trump ştie ce va face mai departe. Aşa că lumea va trebui să continue să aştepte şi să ghicească şi îl vom lăsa să decidă”, a spus ea la Fox News.

Trump a declarat duminică că administraţia sa cântăreşte „unele opţiuni foarte puternice”, inclusiv acţiuni militare potenţiale împotriva Iranului, şi că Teheranul începe să încalce liniile roşii ale SUA.

SUA nu au nicio ambasadă sau consulat în Iran, iar ambasada Elveţiei la Teheran acţionează ca reprezentant al intereselor americane, dar serviciile sale sunt limitate.

Editor : Sebastian Eduard

Anunțul făcut de Ilie Bolojan, după întâlnirea de la Palatul Victoria: "Guvernul va susţine organizarea acestor evenimente"
