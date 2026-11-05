Statele Unite impun noi sancţiuni Cubei

Statele Unite au impus joi o nouă serie de sancţiuni Cubei, prin care ţintesc sectorul electronic şi pe fiica preşedintei conglomeratului economico-militar Gaesa, relatează AFP.

Relaţiile Statelor Unite cu Cuba - căreia i-au impus un embargo din 1982 - s-au tensionat în mod considerabil de la începutul acestui an.

Washingtonul impune o blocadă petrolieră de facto insulei cu 9,4 milioane de locuitori, care a agravat o criză energetică şi provoacă cu regularitate întreruperi îndelungate de curent.

Statele Unite şi-au multiplicat totodată sancţiunile impuse întreprinderilor şi liderilor cubanezi, notează AFP, citată de News.ro.

Pe lista americană a sancţiunilor au fost adăugate joi două întreprinderi chinezeşti de produse electronice - CEIEC şi Beijing H&C Technologies -, pe care Washingtonul le acuză de faptul că vând guvernului cubanez sisteme electronice folosite în sectorul de apărare şi sisteme de securitate.

„Elita de la putere în Cuba acaparează resursele energetice şi mijloacele de transport maritim ale insulei pentru propria îmbogăţire, lăsând poporul cubanez să se confrunte cu întreruperi de electricitate, penurii de carburant şi o economie muribundă”, denunţă într-un comunicat Departamentul de Stat american.

„Pentru a menţine acest sistem în funcţiune, regimul se sprijină pe o reţea de intermediari din străinătate”, acuză diplomaţia americană.

Washingtonul o sancţionează pe Any Rodríguez Lastres, fiica preşedintei conglomeratului Gaesa, Ania Guillermina Lastres Morera.

Gaesa - înfiinţată în 1995 de către Raul Castro, fratele lui Fidel Castro şi controlată de către militari - este prezentă în numeroase domenii strategice ale economiei cubaneze - inclusiv în sectoarele imobiliar, turistic, portuar şi financiar.

Acest consorţiu şi preşedinta lui au fost sancţionaţi deja în acest an.

În paralel, Departamentul american al Finanţelor anunţă că va sancţiona „orice persoană străină care operează sau a operat” în Cuba, în sectoarele electronic, al tehnologiilor, industriei şi maritim.

Editor : Liviu Cojan