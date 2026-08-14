Statele Unite nu au putut verifica avertismentele israeliene privind comploturile Iranului împotriva lui Donald Trump

SUA au primit, în ultimul an, mai multe avertismente din partea Israelului potrivit cărora Iranul intenţiona să-l asasineze pe preşedintele Donald Trump, inclusiv înaintea unei operaţiuni secrete de diversiune cu Air Force One în Turcia, pe care oficialii serviciilor de informaţii americane nu au putut să o verifice independent, potrivit unui actual oficial american şi a doi foşti oficiali, transmite Reuters vineri.

Avertismentele, transmise agenţiilor de informaţii americane şi, în unele cazuri, direct de oficiali israelieni unor înalţi oficiali de la Casa Albă, includeau posibile comploturi pentru a-l împuşca pe Trump cu o puşcă cu lunetă sau pentru a recruta o persoană care să-l atace cu un cuţit la un eveniment public de amploare, au spus sursele. Aceste informaţii au început să apară în perioada premergătoare războiului de 12 zile dintre Israel şi Iran din iunie 2025 şi s-au intensificat înaintea deciziei SUA de a intra în război cu Iranul în februarie, au spus sursele.

Cel mai detaliat avertisment a venit înaintea summitului NATO de la Ankara, în iulie, potrivit unor persoane familiarizate cu situaţia. Oficialii israelieni au prezentat Casei Albe informaţii potrivit cărora Iranul ar putea încerca să-l ucidă pe Trump, potenţial cu o rachetă lansată de pe umăr, în timp ce acesta călătorea la bordul Air Force One pentru summit.

Comunitatea de informaţii a SUA a evaluat de mult timp că Iranul vrea să se răzbune pentru uciderea comandantului militar iranian Qassem Soleimani de către Trump în 2020. Însă Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) nu a fost capabilă să coroboreze unele dintre ameninţările specifice la adresa vieţii lui Trump transmise de serviciile de informaţii israeliene încă de la începutul anului trecut, potrivit surselor.

În cazul episodului legat de summitul NATO, un oficial turc a spus că serviciile de informaţii ale ţării nu au avut, de asemenea, nicio dovadă care să coroboreze afirmaţia Israelului privind ameninţarea la adresa vieţii lui Trump, evaluare pe care ţara gazdă a împărtăşit-o cu americanii.

În ciuda lipsei verificării, oficialii Casei Albe şi Serviciul Secret al SUA (Secret Service) au luat măsuri pentru a reduce ameninţările, din precauţie sporită, inclusiv o operaţiune neobişnuită de diversiune în timpul călătoriei în Turcia, care a presupus transferarea lui Trump de pe Air Force One într-o altă aeronavă pentru zborul de întoarcere din ţară.

Influențe

Episodul evidenţiază modul în care serviciile de informaţii israeliene influenţează procesul decizional al administraţiei Trump în privinţa Iranului, într-un moment de tensiuni sporite cu Teheranul şi de neînţelegeri mai ample între evaluările serviciilor de informaţii din SUA şi Israel cu privire la nivelul general al ameninţării reprezentate de Iran.

La începutul acestui an, agenţiile americane de informaţii au evaluat că Iranul nu construia în mod activ o armă nucleară, chiar în timp ce Israelul susţinea că Teheranul reprezenta o ameninţare urgentă. În ciuda rapoartelor comunităţii de informaţii din SUA, Trump a decis totuşi să lanseze loviturile asupra Iranului în februarie. Trump a luat, de asemenea, în considerare informaţii transmise de Israel potrivit cărora Teheranul încercase să-l asasineze înainte de lansarea campaniei militare, a relatat anterior Reuters.

Un purtător de cuvânt al ambasadei Israelului a contestat faptul că Israelul şi-ar folosi serviciile de informaţii pentru a influenţa politica SUA faţă de Iran.

„Aceiaşi oameni care susţin că Israelul încearcă să influenţeze politica SUA prin presupusa transmitere de informaţii ar acuza la fel de repede Israelul că ascunde informaţii esenţiale dacă acest lucru le-ar servi propriei agende”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„No comment”

Casa Albă şi CIA au refuzat ambele să comenteze.

Purtătorul de cuvânt al Secret Service, Anthony Guglielmi, a refuzat să discute chestiuni specifice de informaţii, dar a spus că agenţia rămâne concentrată pe securitatea lui Trump, pe fondul tentativelor recente de asasinare şi al creşterii numărului de ameninţări la adresa preşedintelui.

„Secret Service analizează în permanenţă o gamă largă de informaţii pentru a ne ghida operaţiunile de protecţie în timp real şi în fiecare locaţie pe care o securizăm", a declarat el.

SUA se bazează de mult timp în mare măsură pe serviciile de informaţii israeliene în chestiuni legate de Orientul Mijlociu, în special în privinţa Iranului.

Potrivit actualului şi foştilor oficiali, informaţiile israeliene despre Iran ajung, de regulă, la CIA sau la Agenţia Naţională de Securitate (NSA) prin canale oficiale şi sunt ulterior analizate.

Agenţiile americane de informaţii nu pot adesea verifica informaţiile israeliene, dar folosesc alte tipuri de informaţii pentru a evalua autenticitatea şi acurateţea acestora.

În mai multe cazuri, pe parcursul celor două ofensive militare americane împotriva Iranului, CIA a evaluat cu un grad scăzut de încredere informaţiile israeliene privind ameninţările reprezentate de Iran, inclusiv eventuale planuri de asasinare a lui Trump, potrivit unui fost oficial american şi unei alte persoane familiarizate cu situaţia.

Nu este clar cât de larg au fost distribuite aceste evaluări în cadrul administraţiei. NSA a refuzat să comenteze.

Doi dintre foştii oficiali citaţi de Reuters au descris mai multe situaţii în care, în ultimul an, oficiali israelieni de rang înalt şi reprezentanţi ai Israelului au sunat la Casa Albă, inclusiv în Situation Room, pentru a informa direct înalţi oficiali ai administraţiei Trump cu privire la ameninţările iraniene.

Această implicare directă are loc pe fondul unei rupturi în ceea ce priveşte schimbul de informaţii în cadrul administraţiei Trump.

Anul trecut, pe fondul tensiunilor sporite cu Biroul Directorului pentru Informaţii Naţionale (ODNI), CIA a încetat să se coordoneze şi să facă schimb de informaţii cu Consiliul Naţional de Informaţii (NIC), grupul de elită al comunităţii de informaţii americane, responsabil de analiză şi aflat sub supravegherea ODNI. CIA era cel mai mare furnizor de informaţii pentru evaluările NIC.

În prezent, NIC produce mai puţine evaluări cuprinzătoare ale comunităţii de informaţii, inclusiv evaluări axate pe Iran, au spus oficialii şi o altă persoană familiarizată cu situaţia.

Editor : Sebastian Eduard