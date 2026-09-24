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Video Statele Unite și China prelungesc armistițiul comercial până pe 10 ianuarie. Bessent: „Să vedem ce putem face pe plan economic”

Data publicării:
Norvegian PM Visits Donald Trump - Washington - 24 Apr 2025
US President Donald Trump, alături de Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Armistițiul, prelungit înainte de expirare Trump și Xi, față în față la Washington Achizițiile agricole, una dintre problemele de pe masa negocierilor Un armistițiu, nu un acord comercial definitiv

Statele Unite și China au convenit să prelungească până pe 10 ianuarie armistițiul comercial care urma să expire pe 10 noiembrie, a anunțat secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent. Decizia a fost anunțată în timp ce președintele Donald Trump îl primea la Washington pe liderul chinez Xi Jinping, pentru o întâlnire menită să mențină stabilitatea relațiilor economice dintre cele două puteri, anunță Reuters.

Statele Unite și China au decis să prelungească cu două luni armistițiul comercial dintre cele două țări, până pe 10 ianuarie. Anunțul a fost făcut miercuri de secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, chiar în momentul în care președintele Donald Trump îl primea pe omologul său chinez, Xi Jinping, la Washington.

Bessent a declarat pentru Fox News că Washingtonul și Beijingul au convenit să prelungească „detensionarea economică” dintre cele două țări, care urma să expire pe 10 noiembrie.

„Am convenit astăzi să prelungim ceea ce numim acordul de la Busan, detensionarea economică dintre cele două țări, care urma să se încheie pe 10 noiembrie, până pe 10 ianuarie, pentru a ne lăsa mai mult timp să vedem ce putem face pe plan economic”, a declarat Scott Bessent.

Decizia elimină, cel puțin pentru moment, una dintre principalele surse de incertitudine comercială dintre Washington și Beijing și oferă celor două administrații încă două luni pentru negocieri.

Anunțul a venit chiar înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping, aflat la Washington într-o vizită de trei zile. Președintele american l-a întâmpinat personal pe liderul chinez la coborârea din avion, într-un gest care a precedat discuțiile la nivel înalt dintre cele două puteri.

Armistițiul, prelungit înainte de expirare

Statele Unite și China au ajuns la actuala formulă de armistițiu comercial după luni de tensiuni și măsuri tarifare reciproce. Acordul încheiat în octombrie 2025 a redus presiunea exercitată prin tarife vamale și a creat un cadru pentru continuarea negocierilor economice dintre Washington și Beijing.

Înțelegerea urma să expire pe 10 noiembrie. Prin noua decizie, termenul este împins până pe 10 ianuarie, ceea ce le oferă negociatorilor americani și chinezi mai mult timp pentru a încerca să ajungă la un acord comercial mai amplu. Reuters relatează că prelungirea este destinată tocmai continuării negocierilor privind un posibil acord mai extins.

Prelungirea a fost parafată în urma discuțiilor dintre Scott Bessent și vicepremierul chinez He Lifeng. Cei doi oficiali au avut o nouă rundă de negocieri la Washington, după ce se întâlniseră deja timp de o zi la New York, duminică.

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Bessent a spus că administrația americană va urmări în următoarele luni modul în care Beijingul își respectă angajamentele asumate în cadrul acordului din 2025.

Una dintre problemele aflate în atenția Washingtonului este ritmul achizițiilor chineze de produse agricole americane.

Potrivit lui Bessent, China este „puțin în urmă” în ceea ce privește aceste achiziții, iar partea americană vrea să vadă dacă Beijingul va accelera îndeplinirea angajamentelor asumate.

Trump și Xi, față în față la Washington

Prelungirea armistițiului comercial a fost anunțată în aceeași zi în care Donald Trump l-a primit pe Xi Jinping la Washington.

Vizita liderului chinez are loc într-un moment în care relațiile dintre cele două țări sunt marcate nu doar de disputele comerciale, ci și de tensiuni privind tehnologia, inteligența artificială, Taiwanul și alte probleme geopolitice.

Întâlnirea dintre Trump și Xi este prima vizită a președintelui chinez în Statele Unite din ultimii aproape trei ani și reprezintă un nou test pentru relația dintre cele două mari economii ale lumii.

Înaintea summitului, oficialii americani și chinezi au purtat mai multe runde de discuții pentru a pregăti întâlnirea liderilor celor două țări.

Negocierile au vizat inclusiv comerțul, mineralele critice și inteligența artificială. Washingtonul și Beijingul au discutat, de asemenea, despre posibilitatea instituirii unui mecanism prin care cele două țări să se poată informa reciproc cu privire la incidente majore de siguranță asociate inteligenței artificiale.

Achizițiile agricole, una dintre problemele de pe masa negocierilor

Unul dintre obiectivele administrației americane este ca Beijingul să își respecte angajamentele privind achizițiile de produse agricole din Statele Unite.

Bessent a subliniat că ritmul acestor achiziții rămâne în urma așteptărilor Washingtonului și că următoarele luni vor fi folosite pentru a verifica dacă partea chineză își intensifică eforturile.

Problema este importantă pentru fermierii americani, care au fost afectați în ultimii ani de disputele comerciale dintre cele două țări și de măsurile tarifare reciproce.

În paralel, negocierile dintre Washington și Beijing se desfășoară pe fondul unor discuții mai ample despre relațiile economice dintre cele două țări, inclusiv accesul la tehnologii avansate, lanțurile de aprovizionare și mineralele critice.

Un armistițiu, nu un acord comercial definitiv

Prelungirea anunțată de Scott Bessent nu reprezintă un nou acord comercial cuprinzător între Statele Unite și China, ci extinderea perioadei în care actuala înțelegere rămâne în vigoare.

Cele două administrații folosesc astfel cele două luni suplimentare pentru a continua negocierile și pentru a evalua respectarea angajamentelor asumate.

Reuters relatează că obiectivul este câștigarea de timp pentru discuțiile privind un posibil acord comercial mai amplu, în condițiile în care Washingtonul și Beijingul încearcă să evite revenirea la escaladarea tarifară care a caracterizat relația bilaterală în perioada anterioară.

În acest context, data de 10 ianuarie devine următorul termen important pentru relațiile comerciale dintre Statele Unite și China. Până atunci, cele două administrații vor trebui să decidă dacă actuala înțelegere poate fi transformată într-un acord mai durabil sau dacă negocierile vor necesita o nouă prelungire.

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Editor : C.A.

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