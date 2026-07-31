Statele Unite vor ajunge precum Ceuta dacă democraţii câştigă alegerile, susţine Donald Trump

Preşedintele republican al SUA, Donald Trump, a descris vineri drept „teribilă” situaţia din exclava spaniolă Ceuta, unde peste 60.000 de migranţi au pătruns ilegal, şi a susţinut că la fel se va întâmpla în ţara sa dacă opoziţia democrată câştigă alegerile prezidenţiale în anul 2028, relatează agenţia EFE.

„Este teribil. Priviţi această imagine. Aşa vom ajunge noi peste trei ani dacă va câştiga tabăra greşită”, a spus Trump la postul Fox News. Americanii „nu vor trăi foarte bine” dacă vor câştiga democraţii, a insistat el.

Imediat ce a revenit la Casa Albă în ianuarie anul trecut, Trump a oprit fluxurile migratorii la graniţa cu Mexicul şi a impus măsuri de restrângere a dreptului de azil, notează EFE, citată de Agerpres.

De asemenea, el a ordonat desfăşurarea Gărzii Naţionale în mai multe oraşe guvernate de opoziţia democrată, inclusiv Los Angeles şi Washington, pentru a combate criminalitatea şi a sprijini activitatea poliţiei imigraţiei (ICE), instituţie care pune în aplicare măsurile sale de combatere a migraţiei ilegale, un fenomen scăpat de sub control în timpul fostului preşedinte democrat Joe Biden.

În exclava spaniolă Ceuta, situată pe costa marocană a Africii, au pătruns în ultimele zile circa 60.000 de migranţi ilegali, marea majoritate în ultimele 24 de ore, venind înot sau prin escaladarea gardului de la frontieră.

Totuşi, potrivit Ministerului de Interne spaniol, până vineri după-amiază circa 25.000 dintre aceşti migranţi au revenit în Maroc. Corpurile a 34 de migranţi au fost recuperate de pe coastă după ce au murit înecaţi în timp ce înotau spre Ceuta.

Washingtonul îi reproşează premierului socialist spaniol că a determinat această criză prin promovarea unor „politici globaliste”

Mai devreme vineri, într-o declaraţie emisă de Casa Albă, Washingtonul i-a reproşat premierului socialist spaniol Pedro Sanchez că a determinat această criză prin promovarea unor „politici globaliste”.

Guvernul de la Madrid a lansat anul acesta un program de legalizare a situaţiei imigranţilor ilegali, prin care mai mult de o jumătate de milion de imigranţi fără acte au obţinut deja un statut legal în Spania.

Premierul Pedro Sanchez a declarat vineri că valul migrator brusc şi masiv din Ceuta este generat de o interpretare pe care grupările mafiote ale traficanţilor au dat-o unei hotărâri recente a justiţiei spaniole referitoare la returnarea migranţilor sosiţi pe mare.

Conform acestei hotărâri, „nu pot fi returnate la frontieră persoanele care ar sosi în Spania pe mare”, a explicat Sanchez, adăugând că „această interpretare (...) s-a răspândit ca focul de praf de puşcă în ultimele ore”. El a mai spus că ia în calcul revizuirea legislaţiei pentru a facilita returnările la graniţă.

Editor : Liviu Cojan