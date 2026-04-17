Statele Unite vor ca G20, FMI şi Banca Mondială să sprijine asigurarea accesului la îngrăşăminte (Reuters)

SUA cer statelor membre G20, Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale să adopte acţiuni coordonate pentru a asigura accesul la îngrăşăminte, pe fondul perturbărilor din lanţurile alimentare globale provocate de războiul din Orientul Mijlociu, au declarat vineri pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, vede îngrăşămintele şi lanţurile de aprovizionare agricole ca având o importanţă esenţială, şi încurajează colaborarea în rândul statelor membre G20 şi a instituţiilor financiare globale, susţin sursele.

FMI şi alte organizaţii au avertizat că perturbările în lanţurile de aprovizionare provocate de război, în special în cazul îngrăşămintelor la începutul sezonului critic de creştere a culturilor, ameninţă să provoace insecuritate alimentară în cazul a 45 milioane de persoane, notează Reuters, citată de Agerpres.

Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a cerut statelor membre FMI să apeleze la instituţia cu sediul la Washington dacă au nevoie de asistenţă financiară în timpul conflictului.

„În prezent, avem 39 de programe şi o potenţială cerere pentru noi programe de la cel puţin 12 ţări, unele fiind din Africa subsahariană. Dacă aveţi nevoie de asistenţă financiară, nu ezitaţi. Mişcaţi-vă rapid, deoarece cu cât mai devreme acţionaţi, cu atât vor fi protejate economiile şi oamenii”, a afirmat miercuri Georgieva.

SUA deţin în prezent preşedinţia G20, care reuneşte cele mai importante economii dezvoltate şi emergente din lume.

SUA văd problema îngrăşămintelor ca o parte esenţială a securităţii alimentare şi apreciază că iniţiativa G20 „poate fi implementată imediat”. Detaliile planului nu sunt disponibile dar Washingtonul subliniază necesitatea unui răspuns politic flexibil şi cooperare pe segmentul îngrăşămintelor, au adăugat sursele.

Editor : Liviu Cojan