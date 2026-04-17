Statele Unite vor ca G20, FMI şi Banca Mondială să sprijine asigurarea accesului la îngrăşăminte (Reuters)

SUA cer statelor membre G20, Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale să adopte acţiuni coordonate pentru a asigura accesul la îngrăşăminte, pe fondul perturbărilor din lanţurile alimentare globale provocate de războiul din Orientul Mijlociu, au declarat vineri pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, vede îngrăşămintele şi lanţurile de aprovizionare agricole ca având o importanţă esenţială, şi încurajează colaborarea în rândul statelor membre G20 şi a instituţiilor financiare globale, susţin sursele.

FMI şi alte organizaţii au avertizat că perturbările în lanţurile de aprovizionare provocate de război, în special în cazul îngrăşămintelor la începutul sezonului critic de creştere a culturilor, ameninţă să provoace insecuritate alimentară în cazul a 45 milioane de persoane, notează Reuters, citată de Agerpres.

Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a cerut statelor membre FMI să apeleze la instituţia cu sediul la Washington dacă au nevoie de asistenţă financiară în timpul conflictului.

„În prezent, avem 39 de programe şi o potenţială cerere pentru noi programe de la cel puţin 12 ţări, unele fiind din Africa subsahariană. Dacă aveţi nevoie de asistenţă financiară, nu ezitaţi. Mişcaţi-vă rapid, deoarece cu cât mai devreme acţionaţi, cu atât vor fi protejate economiile şi oamenii”, a afirmat miercuri Georgieva.

SUA deţin în prezent preşedinţia G20, care reuneşte cele mai importante economii dezvoltate şi emergente din lume.

SUA văd problema îngrăşămintelor ca o parte esenţială a securităţii alimentare şi apreciază că iniţiativa G20 „poate fi implementată imediat”. Detaliile planului nu sunt disponibile dar Washingtonul subliniază necesitatea unui răspuns politic flexibil şi cooperare pe segmentul îngrăşămintelor, au adăugat sursele.

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
3
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
Agulhas Current, illustration
4
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
simina tanasescu la ccr
5
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Digi Sport
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump.
Trump atacă NATO și îi spune să „stea departe” după anunțul Iranului privind Ormuz. Alianța, numită „inutilă, un tigru de hârtie”
trump pakistan
Cum a ajuns șeful armatei pakistaneze să fie un pacificator neașteptat în războiul SUA împotriva Iranului: „Este forța motrice”
Pope Leo XIV Apostolic Visit To Cameroon, Bamenda - 16 Apr 2026
De ce l-a înfruntat Leon pe Donald: culisele războiului dintre papă și Trump
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că relaxează accesul în Strâmtoarea Ormuz
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Ucraina îi răspunde lui Trump: „Avem cărți” în negocierile de pace. Ce plan are Kievul și ce refuză categoric în fața Rusiei
Recomandările redacţiei
nicusor dan videoconferinta stramtoarea ormuz
Reuniune privind Strâmtoarea Ormuz. Nicușor Dan: Accentul a fost pus...
Drone Watchkeeper
Dronele israeliene Watchkeeper continuă să întârzie. Discuții Radu...
Bulgaria Election
Bulgaria, bombardată de propaganda pro-rusă în ajunul alegerilor
companii aeriene avion
Criza kerosenului. Cum vor arăta vacanțele românilor în această vară
Ultimele știri
Şofer prins când circula cu 206 km/h pe un drum național. Poliția: „Unii au impresia că şoselele sunt piste de decolare”
În ce condiții ar putea fi raționalizat combustibilul în România
Doi bărbaţi au fost prinşi concurând la categoria feminină a unui prestigios maraton sud-african. Pe ce locuri au terminat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Fanatik.ro
Proiectul pus la punct de Maria Sharapova, după retragerea din tenis. Calcă pe urmele unei campioane mondiale
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui...
Adevărul
Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Derapaj în direct! A trecut pe la Real Madrid și l-a făcut praf pe Vinicius Junior: "Fără creier"
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Scenă neverosimilă la Survivor! În stare de ebrietate, Gabi Tamaș a făcut prăpăd cu toporul, pe platourile de...
Newsweek
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...