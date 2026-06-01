„Stați liniștiți și relaxați-vă”. Mesajul lui Trump în timp ce SUA și Iran au lansat noi atacuri. Promisiunea făcută de președinte

Președintele american Donald Trump a încercat luni să calmeze temerile legate de escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, transmițând un mesaj optimist către populație chiar în timp ce cele două părți își lansau noi atacuri reciproce, anunță The Independent. Liderul de la Casa Albă a susținut că situația se va rezolva și a insistat că Teheranul este interesat de încheierea unui acord, în pofida tensiunilor tot mai mari din regiune. Trump le-a spus americanilor să „stea liniștiți și să se relaxeze”.

„Stați liniștiți și relaxați-vă, totul se va rezolva bine până la urmă - așa se întâmplă întotdeauna!”, a scris el luni pe Truth Social, insistând totodată că Iranul „dorește cu adevărat să încheie un acord”.

Între timp, Garda Revoluționară Iraniană a declarat că a vizat o bază aeriană folosită într-un atac american asupra unui turn de telecomunicații de pe Insula Sirik. Și Kuweitul a raportat luni că a interceptat rachete.

Declarația vine după ce SUA au afirmat că au efectuat „lovituri de autoapărare” asupra unor site-uri iraniene de control al radarelor și dronelor în weekend, ca răspuns la acțiunile „agresive” ale Teheranului.

Comandamentul Central al SUA a declarat într-o postare pe X că Iranul a doborât o dronă americană MQ-1 care opera deasupra apelor internaționale.

Cele două țări au continuat să-și lanseze atacuri reciproce în ultima săptămână, după ce nu au reușit să semneze un acord pentru prelungirea armistițiului fragil și redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru transportul maritim internațional.

Ghalibaf acuză SUA de încălcarea armistițiului

Președintele Parlamentului iranian, Mohammed Bagher Ghalibaf, a acuzat SUA de încălcarea armistițiului, după ce cele două țări au schimbat lovituri militare în weekend.

Într-o postare pe X, el a afirmat că blocada navală impusă de SUA și „escaladarea crimelor de război” comise de Israel în Liban sunt „dovezi clare ale nerespectării armistițiului de către SUA”.

„Fiecare alegere are un preț, iar factura va veni la scadență. Totul se va aranja”, a scris el.

