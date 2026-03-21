Mii de oameni din Hawaii au primit ordinul de a-și părăsi locuințele, în contextul în care acest stat american se confruntă cu cele mai grave inundații din ultimele decenii. Este a doua furtună puternică care a lovit arhipelagul în ultima săptămână, provocând pagube care ar putea depăși 1 miliard de dolari, potrivit primarului din Honolulu, Rick Blangiardi, anunță BBC.

Până în prezent, peste 230 de persoane au fost salvate, a declarat Blangiardi într-o conferință de presă vineri. Ploile torențiale au continuat să cadă asupra arhipelagului în primele ore ale dimineții de sâmbătă.

Autoritățile au avertizat că un baraj din Oahu, cea mai populată insulă a statului, era în pericol de prăbușire. Blangiardi a îndemnat locuitorii să „rămână în siguranță” și să „ia furtuna cât mai în serios posibil”.

În cadrul conferinței de presă de vineri, guvernatorul Josh Green a declarat că nu au fost raportate victime în urma furtunilor și a lăudat personalul de urgență care lucrează pentru a asigura siguranța oamenilor.

Creșterea nivelului apelor a ridicat case și mașini și a declanșat ordine de evacuare pentru aproximativ 5.500 de persoane la nord de capitala statului, Honolulu. Drumurile au fost închise pe toate insulele.

Departamentul de Gestionare a Situațiilor de Urgență din Honolulu a emis multiple avertismente de inundații fulgerătoare și a îndemnat locuitorii să se deplaseze către zone mai înalte și să evite zonele inundate.

Au fost emise avertismente de inundații și pentru Maui, Molokai și Insula Mare.

Green a declarat că furtuna va avea „consecințe grave pentru noi, ca stat”, deoarece a provocat pagube enorme aeroporturilor, școlilor, drumurilor și spitalelor, precum și locuințelor oamenilor.

„Aceasta este cea mai gravă inundație pe care am avut-o în Hawaii în ultimii 20 de ani”, a declarat el în cadrul conferinței de presă.

Guvernatorul a îndemnat locuitorii să se îndrepte către adăposturile și punctele de adunare din întregul stat.

Insula se află sub influența unui „Kona Low”, o zonă de joasă presiune care se deplasează lent și atrage aer cald și bogat în umiditate peste insulele Hawaii, provocând ploi torențiale și inundații fulgerătoare.

În unele zone s-au înregistrat precipitații de peste 25 centimetri și vânturi de până la 160 km/h.

Cea mai gravă parte a fenomenului meteorologic a trecut, însă sunt posibile averse puternice și furtuni în Hawaii pentru restul weekendului și la începutul săptămânii viitoare.

Furtuna reprezintă cea mai recentă provocare pentru insulă, care se confruntă frecvent cu consecințele dezastrelor naturale, precum incendiile din Lahaina din 2023, care au provocat moartea a peste 100 de persoane.

Editor : C.A.