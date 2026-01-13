Live TV

Statul Minnesota dă în judecată administrația Trump după raidurile ICE: „Nu puteţi târî femei însărcinate prin zăpadă”

Data publicării:
agenți ICE în Minneapolis se luptă cu protestatarii
Protestatarii au ieșit deja în stradă pentru a li se opune agenților ICE desfășurați în Minnesota. Foto: Profimedia Images
Din articol
Acuzații din partea autorităților locale Reacția administrației Trump și escaladarea tensiunilor

Statul Minnesota și orașul Minneapolis au anunțat luni că vor da în judecată administrația Donald Trump din cauza operațiunilor de amploare desfășurate în ultimele săptămâni de poliția federală pentru imigrație, ICE, în această zonă din nordul Statelor Unite. Decizia vine după moartea unei femei americane împușcate de un agent federal, incident care a declanșat proteste la nivel național.

Autoritățile locale din Minneapolis și statul Minnesota au anunțat că vor deschide o acțiune în justiție împotriva administrației Trump, acuzând încălcări grave ale legii în cadrul operațiunilor desfășurate de ICE, potrivit News.ro.

În timpul unuia dintre aceste raiduri, săptămâna trecută, o femeie americană în vârstă de 37 de ani, Renee Good, a fost împușcată mortal de un agent ICE, în timp ce se afla la volanul mașinii sale. Moartea acesteia a declanșat un val de manifestații în weekend, atât în Minneapolis, cât și în alte mari orașe americane, printre care New York, Los Angeles și Boston, relatează Agence France-Presse.

Acuzații din partea autorităților locale

Primarul democrat al orașului Minneapolis, Jacob Frey, a acuzat public agenții federali de acțiuni ilegale și abuzive, într-o conferință de presă în care a anunțat declanșarea procedurii judiciare.

„Nu puteţi aresta fără discernământ cetăţeni americani pe străzile noastre. Nu puteţi târî femei însărcinate prin zăpadă. Nu aveţi dreptul să scoateţi adolescenţi din maşini şi să-i arestaţi când, de fapt, sunt cetăţeni americani”, a spus primarul democrat al oraşului Minneapolis, Jacob Frey.

„Este ilegal în toate statele şi este contrar Constituţiei Statelor Unite”, a arătat edilul.

La rândul său, procurorul general al statului Minnesota, Keith Ellison, a susținut că agenții federali nu respectă cadrul legal în exercitarea atribuțiilor.

Agenţii poliţiei de imigrare „trebuie să respecte ei înşişi legea în exercitarea funcţiilor lor. Considerăm că nu o fac. Ei trebuie să acţioneze în limitele legii şi ale Constituţiei”, a declarat Keith Ellison.

Reacția administrației Trump și escaladarea tensiunilor

În pofida protestelor ample din weekend, administrația americană a anunțat duminică trimiterea a „sute” de agenți federali suplimentari la Minneapolis, o decizie care a alimentat și mai mult tensiunile dintre autoritățile locale și guvernul federal.

După moartea lui Renee Good, Donald Trump a susținut imediat versiunea legitimei apărări invocată de agentul ICE implicat, o explicație contestată ferm de opoziția democrată locală, care a prezentat înregistrări video pentru a susține o variantă diferită a evenimentelor.

Minnesota nu este singurul stat care contestă în instanță ofensiva administrației Trump în materie de imigrație. Statul Illinois, un alt bastion democrat vizat de operațiuni similare, în special în Chicago, a inițiat luni o procedură judiciară similară împotriva administrației de la Washington.

Acțiunile în justiție deschid un nou front juridic între statele conduse de democrați și administrația Trump, pe fondul intensificării politicilor federale de imigrație și al reacțiilor tot mai dure la nivel local.

Digi Sport
Digi Sport
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
