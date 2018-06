Statul New York dă în judecată Fundaţia Donald J. Trump şi cere dizolvarea sa

Procurorul general al statului american New York i-a dat în judecată joi pe preşedintele Donald Trump şi fundaţia care îi poartă numele, cerând dizolvarea acesteia pentru „comportament ilegal persistent” timp de peste un deceniu, inclusiv sprijin financiar pentru campania prezidenţială din 2016 a miliardarului, transmit Reuters, AFP şi dpa.

Foto: Shutterstock

Procurorul general Barbara Underwood a acuzat Fundaţia Donald J. Trump şi directorii acesteia de „activitate politică extinsă şi ilegală, tranzacţii repetate şi voluntare” în beneficiul personal al lui Trump şi al intereselor sale de afaceri, şi „nerespectarea obligaţiilor fiduciare de bază”.

„Aşa cum a scos la iveală ancheta, Fundaţia Trump nu mai era decât un carnet de cecuri pentru plăţi din partea dlui Trump sau a firmelor sale către organizaţii non-lucrative, oricare ar fi fost raţiunea de a fi şi legalitatea lor”, a precizat Barbara Underwood, într-un comunicat. „Nu acesta este modul în care ar trebui să funcţioneze fundaţii private”, a mai arătat procurorul general.

Statul New York cere, de asemenea, restituirea a 2,8 milioane de dolari plus penalităţi, o interdicţie de 10 ani pentru Donald Trump ca director al unei organizaţii non-profit în New York şi o interdicţie de un an pentru copiii preşedintelui, Donald Jr., Eric şi Ivanka, la rândul lor citaţi ca pârâţi.

Acţiunea în justiţie a fost depusă la Curtea Supremă a statului New York, din Manhattan.

Preşedintele Trump a reacţionat pe Twitter la acuzaţiile de deturnare de fonduri în scopuri personale, calificându-le drept „ridicole” şi anunţând că nu va căuta o înţelegere amiabilă cu procurorii.

Sursa: Agerpres