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Statul New York declară stare de urgenţă din cauza creşterii cazurilor de rujeolă

Data publicării:
Kathy Hochul
Foto: Profimedia
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Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a declarat luni stare de urgenţă la nivel de stat, pe măsură ce un focar de rujeolă se răspândeşte în comunităţile rurale insuficient imunizate, fiind raportate 108 cazuri în acest an. Ordinul extinde cine poate administra vaccinurile MMR şi vine în contextul în care statul vecin Pennsylvania se confruntă cu un focar care a dus la cinci decese.

Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a declarat luni stare de urgenţă la nivel de stat din cauza unui focar de rujeolă, prima astfel de declaraţie făcută de un stat american de la începutul creşterii cazurilor în 2025, relatează CNN, conform News.ro.

Statul a extins, de asemenea, lista profesioniştilor din domeniul sănătăţii care au voie să administreze vaccinurile împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei (MMR), pe măsură ce cazurile cresc în comunităţile rurale.

„Nimeni nu ar trebui să se îmbolnăvească grav sau să moară din cauza unei boli prevenibile prin vaccinare”, a declarat Hochul într-un comunicat.

 New York a raportat 108 cazuri de rujeolă în acest an până la data de 3 octombrie, inclusiv 92 de la 15 iulie în comunităţi rurale subimunizate din 18 regiuni, mult peste nivelurile anuale obişnuite, conform ordinului executiv. 

Şapte dintre cazuri sunt în oraşul New York, iar 101 sunt în alte părţi ale statului, a declarat biroul guvernatorului. Departamentele locale de sănătate au administrat peste 1.000 de doze de vaccin MMR în zonele rurale, începând cu data de 15 iulie.

Rujeola a fost declarată eliminată în SUA în 2000. În sfertul de secol care a urmat, au fost înregistrate în medie doar 180 de cazuri de rujeolă pe an la nivel naţional, arată datele federale.

Editor : Sebastian Eduard

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