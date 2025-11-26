Live TV

Video Stenograme. Cum i-a învățat Steve Witkoff pe ruși să-i intre pe sub piele lui Donald Trump: „Aș repeta felicitările”

Data publicării:
Steve Witkoff si vladimir putin la kremlin
Steve Witkoff și Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Încurajat de succesul planului în 20 de puncte din Fâșia Gaza, Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump, a avut pe 14 octombrie o conversație telefonică cu Iuri Ușakov, consilierul de politică externă al lui Putin. Stenogramele arată că acesta le-a propus rușilor să elaboreze un plan de pace împreună și le-a sugerat cum ar trebui Rusia să pună problema în fața lui Donald Trump.

Steve Witkoff: „Ascultă! Am să-ți spun ceva. Cred că dacă putem rezolva problema Rusia - Ucraina, toată lumea va sări de bucurie”.

Iuri Ușakov: „Da, da, da. Da, trebuie să rezvoli o singură problemă”.

Steve Witkoff: „Care?”

Iuri Ușakov: „Războiul ruso-ucrainean”.

Steve Witkoff: „Știu! Cum rezolvăm asta?”

Iuri Ușakov: „Prietene, vreau sfatul tău. Crezi că ar fi util dacă șefii noștri ar vorbi la telefon?”

Steve Witkoff: „Cred că de îndată ce propuneți, omul meu este gata să vorbească. (...) Iuri, iată ce aș face eu, recomandarea mea. Aș da telefon și aș repeta felicitările pentru această realizare, aș spune că respectați că este un om al păcii. (...) Cred că, pornind de aici, va fi un apel foarte bun. I-am spus președintelui că Federația Rusă și-a dorit întotdeauna un acord de pace. (...) Mă gândesc chiar că poate am putea stabili o propunere de pace în 20 de puncte, la fel cum am făcut pentru Gaza. Mă gândesc că poate am putea face același lucru cu voi. Ideea mea este următoarea..”

Iuri Ușakov: Ok, ok, prietene. (...) Va spune că domnul Trump este un adevărat om al păcii și așa mai departe. Așa va spune. (...) Voi discuta asta cu șeful meu și apoi mă voi întoarce la tine. Bine?”

Steve Witkoff: „Da, pentru că - ascultă ce spun - vreau să-i spui președintelui Putin, pentru că știi că am cel mai profund respect pentru președintele Putin… Poate îi spune președintelui Trump: știi, Steve și Iuri au discutat despre un plan de pace foarte asemănător în 20 de puncte… (...) Acum, zic și eu, știu de ce este nevoie pentru a încheia un acord de pace: de Donețk și poate de un schimb de teritorii undeva. (...) Cred, Iuri, că președintele, îmi va acorda mult spațiu și discreție pentru a ajunge la înțelegere.

După apariția stenogramelor, președintele american Donald Trump a sărit în apărarea lui Witkoff. Liderul american nu a văzut nimic neobișnuit în acțiunile reprezentantului său, numindu-le o „practică standard” și specificul muncii unui om de afaceri.

Pe de altă parte, Kremlinul a declarat, miercuri, că scurgerea de informaţii despre o conversaţie telefonică între înalţi oficiali ai Kremlinului şi oficiali americani a fost o încercare de a pune piedici discuţiilor privind un posibil acord de pace pentru Ucraina.

Totodată, Ușakov a afirmat că discuțiile sale cu Witkoff nu erau destinate publicării și că nu ar fi trebuit să fie divulgate. 

„Este inacceptabil”, a declarat Ușakov pentru mass-media rusă. El a afirmat că divulgarea informațiilor a avut în mod clar scopul de a împiedica discuțiile dintre Rusia și Statele Unite.

