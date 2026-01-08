Live TV

Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, mizează pe Marine Le Pen în prezidenţialele din Franţa, pentru „a ucide UE”

Data actualizării: Data publicării:
Steve Bannon și Marine Le Pen
Steve Bannon și Marine Le Pen. Fotografii: Profimedia

Fostul consilier prezidenţial american Steve Bannon doreşte o victorie a şefei extremei drepte franceze Marine Le Pen la viitoarele alegeri prezidenţiale pentru a „ucide cu adevărat Uniunea Europeană” şi nu o victorie a lui Jordan Bardella, pe care l-a calificat drept un „puşti”, într-un interviu televizat difuzat joi, informează France Presse.

Bannon, voce influentă a dreptei radicale americane, speră că Marine Le Pen va fi autorizată de justiţia franceză să candideze pentru a patra oară la alegerile prezidenţiale prevăzute pentru 2027, în acest interviu realizat pe 6 ianuarie la Tucson (SUA) şi care va fi difuzat joi seară în timpul emisiunii „Complément d'enquęte” de pe canalul France 2.

Devenită neeligibilă printr-o condamnare în primă instanţă, lidera extremei drepte franceze îşi joacă eventuala candidatură în timpul unui proces în apel ce va începe pe 13 ianuarie, cu privire la legalitatea sau nu a finanţării asistenţilor parlamentari ai Frontului Naţional (fostul nume al partidului său, Rassemblement National) în Parlamentul European.

Steve Bannon s-a declarat „100% favorabil” interzicerii deplasării în SUA a judecătorilor care au condamnat-o în primă instanţă pe Marine Le Pen.

„Există trei lucruri ce vor distruge Uniunea Europeană. În primul rând, Brexit-ul. Apoi, alegerea lui Donald Trump şi politicile sale naţionale populiste. În fine, al treilea element ce va ucide cu adevărat Uniunea Europeană va fi alegerea Marinei Le Pen”, a explicat fostul consilier prezidenţial american.

„Pe Bardella îl numesc puşti. Este categoria pană. El este incapabil să scoată Franţa din criză; de asta spun că este un băieţel”, a mai spus Bannon.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
România UE
2
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
maduro
4
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Digi Sport
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
emmanuel macron
Fermierii francezi protestează la Paris. Macron se va opune acordului UE-Mercosur, dar nu va putea împiedica semnarea lui
Laurent Vinatier cercetător francez în închisoare
Rusia l-a eliberat pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, în urma unui schimb de deținuți cu Franța
emmanuel macron
Macron acuză Statele Unite că „se îndepărtează treptat” de aliați și „vor să împartă lumea” în sfere de influență
Several Dozen Farmers From The Coordination Rurale At Porte d Auteuil - Paris
Franța respinge din nou acordul UE-Mercosur și cere norme stricte pentru importuri: „Nu este încă acceptabil”
St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)
Ironiile Moscovei la adresa Europei după amenințările recente ale lui Trump. „Urmează Canada?”
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
Zelenski avertizează că va urma o noapte grea: „Posibil atac de...
masina de deszapezire in zona ranca
Cum vede prin parbriz șoferul unei autofreze de deszăpezire care...
Soldati polonezi cazuti in Afganistan
Sicrie în loc de cuvinte. Val de reacții, după ce Trump s-a îndoit că...
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024
Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru șefia...
Ultimele știri
Protestele din Iran se intensifică: 38 de oameni uciși, 950 de polițiști răniți. „Dacă vor să ne împuște, s-o facă! Ne-am săturat”
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
SUA ar putea fi nevoite să ia o decizie: Groenlanda sau NATO. Donald Trump: „Ar putea fi o alegere”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universității Craiova! Dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu: „L-aș lua” /...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Fierbe Groenlanda! „Trump ar putea da un milion fiecărui insular!” Liderul opoziţiei îi atacă pe danezi, iar...
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Actul care nu trebuie semnat de angajaţi, conform experţilor. Pierd un drept important
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
De ce nu vrea nimeni un job de 160.000 de dolari la Ford
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Box office: „Avatar 3” domină cu 88 de milioane $, iar „Marty Supreme” bifează al doilea cel mai profitabil...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...