Steve Witkoff ar intenționa să se întâlnească cu un înalt oficial Hamas. Când s-a mai întâlnit cu negociatorul-șef al grupării

Steve Witkoff, emisarul Casei Albe pentru Orientul Mijlociu

Steve Witkoff, trimisul special al SUA pentru misiuni de pace, intenționează să se întâlnească în curând cu Khalil al-Hayya, negociatorul șef al Hamas, potrivit a două persoane familiarizate cu planurile acestuia, relatează The New York Times.

O întâlnire între Witkoff și al-Hayya ar sublinia faptul că administrația Trump este interesată să mențină o linie directă de comunicare cu Hamas, chiar dacă Statele Unite au desemnat grupul ca organizație teroristă străină.

De asemenea, acest lucru ar demonstra că Witkoff nu se lasă descurajat de criticii israelieni și americani care susțin că implicarea SUA în relația cu Hamas conferă grupării o legitimitate nejustificată.

Data exactă la care Witkoff intenționează să se întâlnească cu al-Hayya, unul dintre arhitecții atacului din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, condus de Hamas, nu este încă clară, potrivit celor două persoane familiarizate cu planurile de călătorie ale trimisului american, care au vorbit sub condiția anonimatului. 

Totodată, planurile ar putea suferi modificări. Un reprezentant al trimisului lui Trump a refuzat să comenteze, la fel ca și oficialii Hamas. Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de informații.

Una dintre temele pe care Witkoff intenționează să le abordeze cu oficialul de rang înalt al Hamas este încetarea focului în Gaza, a declarat una dintre cele două surse.

În octombrie, Israelul și Hamas au convenit asupra unui acord de încetare a focului în Gaza și de schimb de ostatici. Acordul a fost respectat în ciuda violențelor.

Nu ar fi prima întâlnire dintre Witkoff și al-Hayya. Prima întrevedere oficială a avut loc în Sharm el-Sheikh, Egipt, în octombrie, înainte de semnarea acordului de încetare a focului. La acea întâlnire a participat și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, care a contribuit la negocierea acordului de încetare a focului.

Într-un interviu difuzat pe 19 octombrie în cadrul emisiunii „60 Minutes” a postului CBS, Witkoff a declarat că i-a transmis condoleanțe lui al-Hayya pentru pierderea fiului său în luna septembrie, când forțele aeriene israeliene au lansat rachete asupra unui complex din Qatar unde se aflau oficiali Hamas.

„I-am spus că mi-am pierdut un fiu”, a spus el, „și că amândoi eram membri ai unui club foarte nefericit, al părinților care și-au îngropat copiii”.

Fiul lui Witkoff, Andrew, a murit în 2011 din cauza unei supradoze de opioide.

Steve Witkoff nu este primul oficial al administrației Trump care s-a întâlnit cu reprezentanții Hamas. Adam Boehler, trimisul special al SUA pentru eliberarea ostaticilor, s-a întâlnit de mai multe ori cu reprezentanții Hamas în Qatar, în luna martie, în încercarea de a obține eliberarea unui tânăr cu dublă cetățenie, americană și israeliană, care era ținut captiv de grupare la momentul respectiv.

Discuțiile nu au dus la încheierea unui acord.

Reacția Hamas la legea pedepsei cu moartea pentru teroriști votată în Israel: „Legalizează uciderea palestinienilor”

Hamas este o umbră palidă a ceea ce a fost odată, dar ar putea încă să se reinventeze (BBC)

