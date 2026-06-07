Steven Spielberg reaprinde una dintre cele mai mari conspirații din SUA. Ce ascunde guvernul despre OZN-uri: „De ce nu ni s-a spus?”

Steven Spielberg readuce în atenție una dintre cele mai persistente teorii ale conspirației din Statele Unite prin noul său film „Disclosure Day”, care pornește de la ideea că autoritățile americane ar fi ascuns timp de decenii informații despre OZN-uri, scrie BBC. Regizorul leagă noua producție de clasicul „Close Encounters of the Third Kind” și ridică aceeași întrebare care alimentează dezbaterea de aproape 80 de ani: „Dacă nu suntem singuri în Univers, de ce nu ni s-a spus?”

Clasicul regizat de Steven Spielberg în 1977 a exploatat temerile legate de faptul că guvernul SUA ascunde informații despre OZN-uri de opinia publică. Totodată, oferă cheia de interpretare pentru noul său film mult așteptat, „Disclosure Day”.

Când trailerele pentru „Disclosure Day” al lui Steven Spielberg au confirmat că filmul are ca subiect extratereștrii, internetul a explodat de speculații potrivit cărora ar fi o continuare a clasicului său din 1977, Close Encounters of the Third Kind. Presupunerile au devenit atât de răspândite încât materialele de prezentare ale noului film precizează în glumă că acesta este „nu o continuare a lui Close Encounters (ne pare rău, internet)”.

Totuși, legăturile sunt foarte directe. Actrița Emily Blunt, una dintre vedetele din „Disclosure Day”, a descris noul film ca semănând cu „un al treilea act” alături de „Close Encounters” și E.T. the Extra-Terrestrial (1982). Chiar Spielberg a făcut conexiunea într-unul dintre trailere, spunând: „Sunt și mai înclinat acum decât eram atunci când am făcut Close Encounters să cred că nu suntem singura civilizație inteligentă din Univers”.

Omul obișnuit în căutarea adevărului

„Close Encounters” devine povestea unui om obișnuit care încearcă să afle adevărul în fața minciunilor guvernamentale.

Unele asemănări cu „Disclosure Day” sunt evidente, precum apariția unor ființe prietenoase de pe alte planete. Există însă și o conexiune mai puțin evidentă: ambele filme se inspiră din teoriile conspirației potrivit cărora guvernul SUA ar ascunde dovezi despre OZN-uri sau, folosind termenul modern, despre UAP-uri (Fenomene Anomale Neidentificate).

Aceste teorii își au originea în presupusa prăbușire a unui OZN la Roswell, în statul New Mexico, în 1947. De-a lungul anilor, ele s-au amplificat și au intrat în cultura populară.

Astăzi, teoriile revin în atenție pe fondul informațiilor considerate dezamăgitoare publicate recent de Pentagon despre observațiile raportate de UAP-uri. Mai actual ca niciodată, „Close Encounters” oferă o cheie de lectură pentru „Disclosure Day”, un film construit în jurul dezvăluirii adevărului despre aceste fenomene.

„OZN-uri și Watergate”

Prin imaginile sale spectaculoase, temele legate de familie și întâlnirea cu ființe din altă lume, „Close Encounters” rămâne unul dintre cele mai ambițioase și impresionante filme ale lui Spielberg.

Privit însă astăzi, ceea ce atrage cel mai mult atenția este modul în care guvernul încearcă să împiedice publicul să afle adevărul. Într-o reuniune comunitară, Roy și Jillian, mama unui copil răpit de extratereștri, se întâlnesc cu alte persoane care au văzut OZN-uri. Un ofițer al Forțelor Aeriene americane le spune că ceea ce au văzut nu provine din spațiu.

Spielberg arată spectatorilor că autoritățile construiesc o amplă operațiune de mușamalizare.

La televizor se anunță că un deraiament feroviar a provocat o scurgere chimică și că este necesară evacuarea unei zone de aproape 483 de kilometri în jurul formațiunii stâncoase Devils Tower National Monument. În realitate, explicația este inventată pentru a ascunde pregătirile pentru aterizarea navei extraterestre.

Pe măsură ce Roy și Jillian se apropie de destinație, observă animale aparent moarte pe marginea drumului. Ulterior află că acestea fuseseră doar tranchilizate de autorități pentru a face credibilă povestea despre contaminarea chimică.

Arta care imită realitatea

Când Spielberg a conceput inițial filmul, l-a descris drept „OZN-uri și Watergate”. Deși scenariul a evoluat într-o poveste despre familie și pierdere, componenta de thriller conspiraționist a rămas foarte puternică.

În cartea sa din 2016 despre film, autorul Jon Towlson scrie că, după lansarea peliculei, numărul raportărilor privind OZN-uri a crescut dramatic. Interesant este că nu era vorba de cazuri noi, ci de persoane care susțineau că văzuseră fenomene inexplicabile în trecut, dar se temuseră să vorbească despre ele.

Astăzi se știe că investigațiile guvernului american privind OZN-urile datează încă din 1947 și de la incidentul Roswell. În 2017, cotidianul The New York Times a dezvăluit existența unui program secret al Pentagonului care finanța studii privind observațiile de OZN-uri.

„Disclosure Day”

Interesul pentru fenomen a continuat să crească, chiar dacă dovezile concludente lipsesc. Audierile din Congresul american din 2023 nu au adus răspunsuri clare, iar un raport publicat de Pentagon în 2026 a explicat multe imagini prin fenomene obișnuite, precum lumini intermitente.

Cu toate acestea, scepticismul față de autorități și fascinația pentru extratereștri persistă.

În acest context apare „Disclosure Day”, un film care îmbină acțiunea, science-fiction-ul și thrillerul conspiraționist. Personajul principal, Daniel, interpretat de Josh O'Connor, este un avertizor de integritate care lucrează pentru Wardex, o agenție secretă fictivă ce colaborează cu Departamentul Apărării al SUA.

Conform trailerelor, guvernul american ar fi ascuns timp de decenii dovezi privind vizite extraterestre. Daniel încearcă să facă public adevărul și este urmărit de agenți care vor să-l reducă la tăcere.

Filmul amintește de thrillerele politice ale anilor ’70, precum Three Days of the Condor, în care personajul interpretat de Robert Redford este vânat pentru informațiile pe care le deține.

Spielberg a subliniat și el această temă într-un teaser al filmului. Regizorul consideră că s-a ajuns la o „masă critică” de oameni preocupați de întrebarea dacă omenirea este singură în Univers.

„Dacă cineva știe că nu suntem singuri, atunci de ce nu ni s-a spus?”, întreabă Spielberg.

Editor : Ș.A.