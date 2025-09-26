Live TV

SUA a aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate Germaniei

Data actualizării: Data publicării:
Rachetă AIM-9 Sidewinder
Foto Profimedia

Autorităţile americane au anunţat joi că şi-au dat acordul pentru vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente conexe, cu o valoare totală de 1,23 miliarde de dolari, către Germania, un aliat angajat într-o „cursă a înarmărilor”, notează AFP, scrie Agerpres.

Berlinul a făcut cunoscut joi că lansează un program de apărare spaţială de 35 de miliarde de euro şi s-a angajat într-o „cursă a înarmărilor” în domeniul dronelor, în special pentru a contracara ameninţarea rusă.

„Vânzarea propusă va spori capacitatea Germaniei de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare”, a declarat Agenţia americană de Cooperare pentru Apărare şi Securitate (DSCA) într-un comunicat.

Această tranzacţie cu un aliat important din NATO „va sprijini, de asemenea, obiectivele de politică externă şi de securitate naţională ale Statelor Unite”, a adăugat DSCA.

Departamentul de Stat a aprobat vânzarea a până la 400 de rachete. Congresul urmează să îşi de acordul, o formalitate.

Anunţul american vine în aceeaşi zi în care ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a afirmat în parlament că Europa se află „într-o cursă a înarmărilor” în ceea ce priveşte mijloacele de apărare împotriva dronelor ostile, în urma înmulţirii incidentelor în care Rusia este principalul suspect.

Odată cu instalarea conservatorului Friedrich Merz în funcţia de cancelar, Germania îşi propune să devină vârful de lance al reînarmării europene, având în vedere ameninţarea rusă şi dezangajarea americană.

Citește și

Cum arată lista de achiziții militare ale Germaniei, de 80 de miliarde de euro, și de ce armele americane ocupă doar un loc simbolic


Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
4
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
5
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
Final de telenovelă! În Ucraina, s-a luat decizia legată de Blănuță. Igor Surkis: ”Nici nu pot!”
Digi Sport
Final de telenovelă! În Ucraina, s-a luat decizia legată de Blănuță. Igor Surkis: ”Nici nu pot!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
soldați ucraineni pe front
„Un război secret împotriva Europei.” Fost oficial NATO: „E timpul să...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
Ce este vortexul polar și cum influențează fenomenul vremea din...
profimedia-1040152002
Germania pariază pe inteligența artificială în domeniul apărării. Cum...
exercitii militare in polonia
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea...
Ultimele știri
„Doborâți avioanele rusești” Un diplomat american veteran explică de ce perioada de toleranță a trecut și îndeamnă NATO la acțiune
Prognoza meteo până la final de octombrie. Meteorologii anunță vreme mai rece decât de obicei și ploi în aproape toată țara
Noi taxe vamale anunțate de Donald Trump. Ce produse sunt vizate acum
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Parlamentul European.
Un deputat european a invitat din greșeală în Parlamentul European responsabili de genocid pentru a discuta despre pace
President DONALD TRUMP welcomes Turkish President RECEP TAYYIP ERDOĞAN to The White House, November 13, 2019
Trump caută soluții să-l forțeze pe Putin să-și retragă armata din Ucraina. Ce propunere i-a făcut lui Erdogan
Bundeswehr Holds Multi-Day Exercises
Exercițiu militar care simulează contracararea unui atac asupra ţărilor baltice
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Foto: Profimedia
Germania avertizează că sateliții Rusiei îi urmăresc pe cei germani. „Îi pot perturba, orbi, manipula”
Russia Commemorates 70th Anniversary Of Victory Day
Va fi război, spune ambasadorul Rusiei într-o țară occidentală. Amenințarea lui, replică la declarațiile lui Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
De la confidente de nedespărțit și "suflete pereche", la drumuri total separate. Cine e "păstrătoarea...
Cancan
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Gigi Becali și Emil Grădinescu s-au confruntat în direct după Go Ahead Eagles – FCSB: „Băi, am adus sute de...
Adevărul
SUA au ridicat de la sol mai multe avioane de luptă după ce patru aeronave militare rusești au fost detectate...
Playtech
Ce rată vei plăti la un credit de 60.000 de euro de la 1 octombrie? Calcul concret
Digi FM
Jon Bon Jovi, dezvăluiri despre fața mai puțin cunoscută a mamei sale: Am văzut poze cu ea și cu Sinatra
Digi Sport
Dennis Man a primit vestea! Decizia luată de PSV, după ce l-a luat cu 8.500.000 de euro
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
CS Dinamo face scut în jurul managerului Mihai Popovici și le dă peste nas părinților plângăcioși: „A...
Newsweek
Bolojan anunță înghețarea pensiilor în 2026. Care pensionari vor primi totuși bani în plus?
Digi FM
Reacții după clipul viral în care Macron e oprit de polițiștii din New York: "E o insultă serioasă"...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Secretul prin care Smiley a reușit să slăbească. „E greu pentru mine, e foarte greu”