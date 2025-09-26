SUA a aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate Germaniei

Autorităţile americane au anunţat joi că şi-au dat acordul pentru vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente conexe, cu o valoare totală de 1,23 miliarde de dolari, către Germania, un aliat angajat într-o „cursă a înarmărilor”, notează AFP, scrie Agerpres.

Berlinul a făcut cunoscut joi că lansează un program de apărare spaţială de 35 de miliarde de euro şi s-a angajat într-o „cursă a înarmărilor” în domeniul dronelor, în special pentru a contracara ameninţarea rusă.

„Vânzarea propusă va spori capacitatea Germaniei de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare”, a declarat Agenţia americană de Cooperare pentru Apărare şi Securitate (DSCA) într-un comunicat.

Această tranzacţie cu un aliat important din NATO „va sprijini, de asemenea, obiectivele de politică externă şi de securitate naţională ale Statelor Unite”, a adăugat DSCA.

Departamentul de Stat a aprobat vânzarea a până la 400 de rachete. Congresul urmează să îşi de acordul, o formalitate.

Anunţul american vine în aceeaşi zi în care ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a afirmat în parlament că Europa se află „într-o cursă a înarmărilor” în ceea ce priveşte mijloacele de apărare împotriva dronelor ostile, în urma înmulţirii incidentelor în care Rusia este principalul suspect.

Odată cu instalarea conservatorului Friedrich Merz în funcţia de cancelar, Germania îşi propune să devină vârful de lance al reînarmării europene, având în vedere ameninţarea rusă şi dezangajarea americană.

