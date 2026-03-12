Live TV

Video SUA:  Aeronava X-76 cu motoare cu reacție unice, înlocuitor al modelului V-22 Osprey. Substituit și pentru bătrânul Black Hawk

X-76
Foto: DARPA

DARPA a dat publicității noi detalii despre elicopterul X-76 cu motoare HSVTOL de la Bell, care combină palele rotative pliabile și propulsia cu reacție, cu o viteză țintă de peste 740 km/h și teste de zbor în 2028

Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansată în Domeniul Apărării (DARPA) din SUA a dezvăluit mai multe detalii despre viitorul avion din cadrul programului SPRINT (SPeed and Runway INdependent Technologies) care va înlocui modelul V-22 Osprey. Acesta a primit denumirea X-76.

Numele a fost ales, potrivit unor surse, în onoarea celei de-a 250-a aniversări a independenței SUA, declarată în 1776. De asemenea, s-a anunțat că testele de zbor sunt prevăzute în a treia fază de dezvoltare, care ar trebui să înceapă la începutul anului 2028.

 

A doua fază de dezvoltare este în curs de desfășurare, în timpul căreia se realizează construcția prototipului și sunt planificate teste la sol. Compania Bell este responsabilă de lucrări, după ce a trecut cu succes de revizuirea critică a proiectului (CDR), prezentând motoare cu reacție unice, cu lame de diametru mare.

Proiectul SPRINT prevede crearea unui avion cu decolare și aterizare verticală. Acesta ar trebui să înlocuiască conceptual rotorele basculante V-22 Osprey, care au devenit cunoscute pentru problemele de fiabilitate.

Cerințele includ capacitatea de a atinge viteze de peste 740 km/h, de a zbura în condiții severe și de a opera de pe aerodromuri nepregătite. Acest lucru va permite transportul rapid al personalului militar și al echipamentelor din locații în care aeronavele convenționale sunt dificil de utilizat. Ca exemplu poate fi citat saltul între insule în Oceanul Pacific.

Ca urmare, DARPA a selectat propunerea Bell, care prevedea un tiltrotor cu motoare HSVTOL (High-Speed Vertical Take-Off and Landing) unice. Lucrările corespunzătoare sunt în curs de desfășurare de peste 5 ani, dezvoltările fiind brevetate în decembrie 2020 (video).

Conform proiectului, decolarea, aterizarea și zborul staționar se realizează prin intermediul rotoarelor, ca în cazul unui tiltrotor. După trecerea la zborul orizontal și atingerea vitezei corespunzătoare, palele se pliază, iar aeronava zboară apoi folosind propulsia jetului.

Motoarele unice au fost deja testate în vara anului 2025, astfel încât termenul de începere a zborurilor în 2028 pare realist. În același timp, problema fiabilității tiltrotorului rămâne importantă, având în vedere problemele V-22 Osprey.

În același timp, pentru înlocuirea elicopterului Black Hawk, SUA a selectat un alt tiltrotor V-280 Valor sau MV-75 de la aceeași companie Bell. Poate că acum vor reuși să îmbunătățească fiabilitatea acestor echipamente, mai ales dacă vor ocupa simultan două nișe importante în armata americană, comentează Defense Express.

De ce își mărește Franța arsenalul nuclear și cum ar putea înlocui SUA ca garant al securității Europei. Avantajul militar al Parisului

