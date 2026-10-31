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Video SUA analizează propuneri pentru deblocarea transporturilor de cereale prin Marea Neagră. Apelul lui Erdogan către Moscova și Kiev

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Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Navă comercială lovită de drone în Marea Neagră. Sursa foto: Profimedia Images
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Securitatea navigației în Marea Neagră revine în centrul discuțiilor diplomatice. Marco Rubio spune că SUA analizează propuneri ale Turciei și Indiei pentru deblocarea transporturilor de cereale, în timp ce Recep Tayyip Erdogan condamnă atacurile asupra navelor civile și cere responsabilitate din partea Moscovei și Kievului, transmite Reuters.

Secretarul de stat american Marco Rubio a precizat, în cadrul unei conferințe de presă organizate în marja reuniunii G20 de la Atlanta, că Statele Unite analizează propuneri venite din partea Turciei și Indiei pentru deblocarea transporturilor de cereale.

„Această situație amenință securitatea alimentară la nivel mondial și, într-o anumită măsură, securitatea energetică”, a spus Rubio. „Ne dorim să realizăm acest lucru. Nu pune capăt războiului, dar, cel puțin, soluționează un aspect specific al acestuia”.

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Tot sâmbătă, la Istanbul, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a îndemnat Rusia și Ucraina să acționeze „în mod responsabil” în Marea Neagră, unde navele comerciale sunt frecvent atacate. Declarația a fost făcută publică după întrevederea sa cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează AFP.

„Este clar că atacurile asupra navelor civile și acțiunile care duc la o escaladare suplimentară a tensiunilor în Marea Neagră nu servesc intereselor nimănui. Nu putem accepta, sub nicio formă, aceste atacuri, indiferent de cine le comite sau de justificările invocate. Facem apel la toate părțile să acționeze în mod responsabil în această chestiune”, a declarat Erdogan.

La rândul său, Zelenski a anunțat că a convenit cu liderul turc să lucreze la reluarea coridorului pentru cereale din Marea Neagră.

„Am convenit astăzi cu președintele Erdogan să lucrăm la coridorul pentru cereale din Marea Neagră”, a declarat liderul ucrainean în cadrul unei conferințe de presă, făcând referire la acordul din 2022 cu Rusia, care a permis exportul în siguranță al unor produse agricole din Ucraina, notează EFE.

„Turcia susține măsurile menite să asigure navigația în siguranță în Marea Neagră”, a adăugat Zelenski, după întâlnirea cu Erdogan, desfășurată la Palatul Dolmabahce din Istanbul.

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Editor : C.A.

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