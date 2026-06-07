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SUA analizează redirecționarea activelor iraniene: plan pentru reconstrucția statelor din Golf afectate de atacuri

Data publicării:
Gulf Cooperation Council (GCC) Leaders Summit 2023, Doha, Qatar - 03 Dec 2023
Un război direct între Israel și Iran s-ar putea extinde rapid la statele din Golf. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Negocierile par să fie în impas OPEC+ are în vedere o altă creștere a producției, dar războiul împiedică transporturile

Statele Unite vor încerca să redirecționeze activele iraniene către statele din Golf pentru reconstrucția și repararea pagubelor cauzate de Iran, a declarat o sursă familiarizată cu situația, citată de Reuters, în contextul în care Teheranul a continuat valul de atacuri împotriva Kuweitului și Bahrainului cu noi lansări de drone. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a însărcinat o echipă să evalueze costurile daunelor provocate aliaților din Golf de către Iran, a declarat sursa sâmbătă, adăugând că SUA vor lua în considerare utilizarea activelor iraniene și pentru repararea eventualelor distrugeri viitoare.

Dezvăluirea a avut loc la o zi după ce Mohsen Rezaei, consilier al liderului suprem al Iranului, a declarat presei americane că un acord de pace menit să pună capăt războiului care durează de trei luni depinde de deblocarea unor active iraniene în valoare de 24 de miliarde de dolari înghețate de Statele Unite.

Negocierile par să fie în impas

Sursa nu a specificat ce tip de active examinează Trezoreria. Limbajul folosit pentru a descrie noile măsuri nu părea să se limiteze la activele înghețate, remarcă Reuters. Amenințarea de a redirecționa activele iraniene ar putea crea un nou factor de tensiune pentru un armistițiu fragil între Statele Unite și Iran, care a fost pus la încercare din nou în acest weekend prin atacuri ale ambelor națiuni.

Negocierile de pace par să fi intrat în impas, deși un ministru din Pakistan, țara mediatoare, s-a deplasat sâmbătă la Teheran cu o scrisoare pentru liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a raportat agenția de știri semi-oficială iraniană ISNA.

Forțele americane au lovit sâmbătă dimineața stațiile radar de coastă iraniene din Goruk și de pe Insula Qeshm, ambele situate în Strâmtoarea Hormuz, după ce au doborât drone lansate de Iran care, potrivit Comandamentului Central al SUA, reprezentau o amenințare pentru traficul maritim. Alte două drone de atac iraniene care amenințau navigația în strâmtoare au fost doborâte, a declarat armata americană sâmbătă seara.

Gărzile Revoluționare Iraniene au declarat că au ripostat împotriva bazelor americane din Kuweit și Bahrain, iar armata kuweitiană a declarat că a interceptat șapte rachete balistice care au survolat zone rezidențiale, provocând pagube materiale, dar fără victime.

În Bahrain au sunat sirenele, iar locuitorii au fost îndemnați să se adăpostească. Kuweitul și Bahrainul au condamnat atacurile.

Iranul a declarat ulterior că a lovit bazele americane din ambele țări cu rachete balistice, dar armata americană a afirmat că șase rachete au fost interceptate, iar a șaptea nu și-a atins ținta.

OPEC+ are în vedere o altă creștere a producției, dar războiul împiedică transporturile

SUA și Iranul s-au angajat în negocieri în mare parte indirecte pentru un acord provizoriu care să pună capăt războiului început acum trei luni, lăsând probleme precum programul nuclear al Iranului pentru negocieri ulterioare. Însă un acord a rămas greu de atins, în timp ce cele două părți au avut ciocniri periodice.

Teheranul dorește acces la venituri de miliarde de dolari din petrol, derogări de la sancțiunile privind exporturile de țiței, ridicarea blocadei americane asupra porturilor sale și control asupra Strâmtorii Ormuz. Iranul a blocat efectiv această cale navigabilă, pe care tranzita aproximativ o cincime din traficul mondial de petrol înainte de război.

Președintele Donald Trump se confruntă cu o presiune politică internă tot mai mare din cauza creșterii prețurilor la benzină, care îl îndeamnă să pună capăt acestui război nepopular. El a declarat pentru NBC că, deși majoritatea instalațiilor de producție de drone și rachete ale Iranului au fost distruse, iranienii încă mai au acces la aproximativ o cincime din rachetele lor.

„Au câteva rachete, au câteva drone. Aș spune că, procentual, poate 21% până la 22% din rachetele lor. Sunt multe rachete, dar nu mai e la fel ca atunci când am atacat prima dată”, a declarat Trump în cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC News, potrivit unor fragmente difuzate vineri de postul de televiziune.

Conflictul a determinat creșterea prețurilor petrolului și a alimentat inflația la nivel global. OPEC+ urmează să convină duminică asupra unei a patra creșteri a țintelor de producție de petrol în tot atâtea luni, au declarat, pentru Reuters, trei surse din cadrul grupului de producători de petrol, chiar dacă războiul încă împiedică mai mulți membri ai grupului să pompeze mai mult.

Armata israeliană a declarat duminică că a interceptat două proiectile care au pătruns pe teritoriul israelian din Liban. Tentativa de atac a avut loc la o zi după ce Libanul a anunțat că doi ofițeri ai armatei și un soldat au fost uciși într-un atac israelian asupra unui vehicul militar în sudul Libanului.

Editor : C.A.

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