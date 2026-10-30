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SUA aprobă vânzarea către Ucraina a 500 de rachete Patriot în valoare de 2,1 miliarde de dolari, anunță Departamentul de Stat

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Rachetă lansată de sistemul Patriot.
Rachetă lansată de sistemul Patriot. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Departamentul de Stat al SUA a anunțat vineri că a aprobat vânzarea a 500 de rachete Patriot PAC-3 către Ucraina, în valoare estimată de 2,1 miliarde de dolari, relatează Reuters.

Ucraina va achita costul rachetelor defensive de interceptare cu ajutorul contribuțiilor din partea Canadei, Germaniei și Norvegiei, canalizate prin programul american JUMPSTART, precum și din fonduri naționale finanțate prin împrumutul de sprijin acordat Kievului de către Uniunea Europeană, a declarat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Întârzierile în livrările de rachete au agravat tensiunile dintre Ucraina și SUA, după ce președintele Donald Trump a anunțat un acord cu Rusia privind motorina și l-a criticat pe președintele Volodimir Zelenski pentru refuzul Ucrainei de a înceta atacurile asupra rafinăriilor rusești.

Liderul de la Kiev a declarat la începutul acestei săptămâni că Ucraina așteaptă de aproape o lună ca SUA să aprobe livrările esențiale de rachete, în contextul în care Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și civile.

Președintele ucrainean a solicitat în repetate rânduri Statelor Unite, care furnizează rachete achiziționate de aliații NATO în cadrul unui program cunoscut sub numele de PURL, să accelereze livrările înainte de venirea iernii.

Lockheed Martin este principalul contractant pentru această vânzare.

Statele Unite au furnizat cantități mari de arme aliaților, utilizând în același timp muniție în propriile operațiuni militare din Iran, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la stocurile de arme cheie de apărare aeriană și de precizie.

În luna iulie, Armata SUA a atribuit companiei Lockheed un contract în valoare de până la 58,6 miliarde de dolari pentru producția de rachete interceptoare Patriot.

Lockheed a declarat că acest acord i-ar permite să-și îndeplinească promisiunea de a tripla capacitatea de producție a PAC-3 MSE până la sfârșitul anului 2030 și de a crește numărul locurilor de muncă la fabrica sa din Camden, Arkansas, cu 50%, de la 1.200 la aproximativ 1.850. Lockheed anunțase anterior că producția de rachete interceptoare Patriot PAC-3 va ajunge la 2.000 de unități pe an.

Negociatorii de la Pentagon fac presiuni asupra contractorilor să acționeze mult mai rapid, acordurile provizorii de producție încheiate la începutul acestui an aflându-se în centrul eforturilor de creștere a producției de rachete.

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Editor : A.M.G.

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