SUA ar putea bombarda „chirurgical” Iranul pentru a ucide mai mulți oficiali care ar fi implicați în reprimarea protestelor

SUA iau în considerare posibilitatea de a lansa „lovituri punctuale” asupra unor înalți oficiali și comandanți iranieni care, potrivit Washingtonului, sunt implicați în reprimarea protestelor și uciderea protestatarilor, a declarat pentru Middle East Eye o sursă bine informată dintr-una dintre țările din Golful Persic. Potrivit acestuia, dacă planurile nu se vor schimba, loviturile ar putea fi lansate până la sfârșitul acestei săptămâni.

Un fost agent de informații american, care a dorit să rămână anonim, a declarat pentru publicație că președintele Donald Trump nu a renunțat la ideea schimbării puterii în Iran. El a ajuns la această concluzie după discuții cu reprezentanți ai administrației americane. În plus, potrivit interlocutorului Middle East Eye, Washingtonul a crescut livrările de rachete interceptoare, care pot fi utilizate pentru lansarea de noi atacuri. Pe fondul protestelor masive din Iran, care au început la sfârșitul lunii decembrie din cauza problemelor economice, SUA au trimis în Orientul Mijlociu un grup de portavioane condus de portavionul nuclear USS Abraham Lincoln, precum și sisteme de apărare antirachetă Patriot și THAAD. În același timp, Trump a amenințat Teheranul cu lovituri „fără precedent” din cauza reprimării brutale a protestelor.

Ulterior, șeful Casei Albe a declarat că „s-a convins singur” să nu lovească încă Iranul, deoarece autoritățile țării au anulat sute de execuții ale protestatarilor. Într-un interviu acordat Axios pe 26 ianuarie, el a menționat că situația cu Iranul se află „în proces de schimbare”, iar Teheranul dorește să încheie un acord cu Washingtonul. Surse din administrația americană au precizat că orice acord cu Republica Islamică va trebui să includă exportul de uraniu îmbogățit din țară, interzicerea îmbogățirii acestuia, limitarea stocurilor de rachete cu rază lungă de acțiune și schimbarea politicii de sprijinire a grupurilor regionale proxy.

Autoritățile iraniene au reprimat cu duritate protestele în masă din țară. Numai în 8 și 9 ianuarie, în urma ciocnirilor dintre protestatari și forțele de securitate, ar fi putut muri 30.000 de persoane, au declarat pentru revista Time doi înalți funcționari ai Ministerului Sănătății din republică. Potrivit acestora, numărul morților a fost atât de mare încât serviciile de urgență nu au avut suficiente saci pentru cadavre și, în locul ambulanțelor, a trebuit să se utilizeze camioane cu remorci. În același timp, potrivit datelor oficiale comunicate de autoritățile iraniene pe 23 ianuarie, în țară au murit 3.117 persoane. Printre acestea, potrivit ministrului de externe Abbas Araghchi, se află 2.427 de civili și membri ai forțelor de securitate, precum și 690 de „teroriști”.

