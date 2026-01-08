Live TV

SUA ar putea fi nevoite să ia o decizie: Groenlanda sau NATO. Donald Trump: „Ar putea fi o alegere"

donald trump
Donald Trump. Foto: GettyImages

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea fi nevoite să aleagă între păstrarea NATO și obținerea Groenlandei, adăugând că este important să „dețină” teritoriul strategic și autonom al Danemarcei, relatează TVP World.

Într-un interviu de două ore acordat joi ziarului The New York Times, liderul american s-a arătat mai hotărât ca niciodată în dorința sa de a anexa insula arctică, încurajat de recentele victorii în politica externă, printre care și capturarea președintelui Venezuelei la sfârșitul săptămânii trecute.

Întrebat dacă obținerea Groenlandei ar fi mai importantă decât menținerea alianței transatlantice, Trump a răspuns: „Ar putea fi o alegere”.

Groenlanda este un teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, care este membru NATO. Insistența lui Trump din ultimele zile că SUA „au nevoie” de insula arctică a stârnit temeri că America ar putea intra în conflict cu un aliat NATO.

Unii lideri europeni au avertizat că preluarea Groenlandei de către SUA ar însemna sfârșitul alianței militare, care a stat la baza securității occidentale încă de la începutul Războiului Rece.

Cel de-al 47-lea președinte american a descris Alianța Nord-Atlantică ca fiind „practic inutilă” fără implicarea SUA.

Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de dolari de persoană pentru separarea de Danemarca (Reuters)

NATO ia în considerare consolidarea securității în Arctica, după declarațiile lui Donald Trump privind preluarea Groenlandei

