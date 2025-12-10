SUA ar putea ieși din NATO. Un congresman din partidul lui Donald Trump a depus un proiect de lege în acest sens

Thomas Massie, membru al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA din partea Partidului Republican, a depus în parlament un proiect de lege privind ieșirea țării din NATO, a informat biroul congresmanului.

Inițiativa a primit denumirea „Legea privind organizația nesigură” (Not A Trusted Organization Act). În textul documentului se menționează că Alianța Nord-Atlantică este o rămășiță a Războiului Rece, deoarece a fost creată pentru a contracara URSS, care s-a destrămat acum 30 de ani. De atunci, participarea SUA la NATO a costat contribuabilii americani trilioane de dolari, se arată în proiectul de lege.

„Constituția noastră nu a autorizat participarea permanentă la conflicte externe, iar părinții fondatori ne-au avertizat în acest sens. America nu trebuie să fie apărătorul lumii, mai ales când țările bogate refuză să plătească pentru propria apărare”, a subliniat Massie.

În cazul adoptării legii, președintele SUA va trebui să notifice Alianța Nord-Atlantică în termen de 30 de zile cu privire la ieșirea țării din bloc. De asemenea, fondurile contribuabililor americani nu vor mai putea fi utilizate pentru finanțarea bugetelor NATO. Colegul de partid al lui Massi, senatorul din statul Utah Mike Lee, a depus un proiect de lege în acest sens în Senatul SUA.

Anterior, președintele american Donald Trump a amenințat în repetate rânduri cu retragerea țării din NATO. El a criticat aliații din bloc pentru nivelul insuficient al cheltuielilor pentru apărare. După aceasta, țările alianței s-au angajat să crească cheltuielile pentru apărare până la 5% din PIB până în 2035.

În același timp, în timpul președinției lui Joe Biden, Congresul a aprobat un proiect de lege care interzice oricărui președinte al SUA să se retragă din NATO. Coautorul inițiativei a fost actualul șef al Departamentului de Stat, Marco Rubio. Cu toate acestea, după cum a scris Politico, Trump poate ocoli această interdicție, folosindu-se de puterile prezidențiale în domeniul politicii externe.

Noua Strategie de Securitate Națională a SUA, adoptată sub Trump, menționează necesitatea de a împiedica percepția NATO ca „alianță în continuă expansiune”. De asemenea, documentul subliniază că Washingtonul nu va mai „susține, asemenea Atlantului, întreaga ordine mondială”.

