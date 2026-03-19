SUA ar putea opri livrările de armament către țările aliate. România riscă să fie printre statele afectate

Tanc Abrams
Statele Unite trebuie să-și utilizeze muniția în funcție de propriile interese, a declarat șeful Pentagonului, Pete Hegset. „Ne confruntăm în continuare cu situația creată de Joe Biden, când [muniția militară] nu a fost folosită pentru nevoile forțelor noastre armate, ci a fost trimisă în Ucraina”, a spus Hegset. „În acest moment, este mai bine să folosim această muniție în interesul nostru propriu”.

Pe 18 martie, Washington Post a informat că Pentagonul intenționează să solicite peste 200 de miliarde de dolari din buget pentru desfășurarea operațiunii în Iran. Hegset a confirmat că cererea corespunzătoare va fi trimisă Congresului, dar nu a precizat suma exactă. „Cred că această cifră se poate modifica. Este evident că pentru a-i distruge pe băieții răi este nevoie de bani”, a declarat el. Se estimează că, în prima săptămână a războiului din Iran, Pentagonul a cheltuit peste 11 miliarde de dolari.

Jurnaliștii de la mai multe publicații de peste Ocean scriu că declarația secretarului Războiului ar putea însemnă că SUA vor suspenda complet livrările de armament către țările care au contractat muniție americană. 

În plină desfășurare a operațiunilor militare, războiul din Irak costa aproximativ 140 de miliarde de dolari pe an. „Dacă Pentagonul cere 200 de miliarde de dolari, înseamnă că se așteaptă la un război de lungă durată”, a declarat senatorul Ruben Gallego (democrat din statul Arizona) și veteran al războiului din Irak.

Conform raportului inspectorului general al Pentagonului (la data de noiembrie 2024), Congresul SUA a alocat Ucrainei 182,99 miliarde de dolari începând din februarie 2022. La începutul lunii ianuarie, președintele Trump a îndemnat Congresul să majoreze bugetul de apărare al SUA la 1,5 trilioane de dolari, ceea ce va permite țării să creeze „forțele armate de vis”.

În acest context și România ar putea fi afectată de o posibilă decizie a Pentagonului. Amintim, România va achiziționa 270 de tancuri noi, în cadrul unui contract care ajunge la aproape 8 miliarde de euro fără TVA. Acesta este doar unul dintre contractele în curs. 

