SUA ar putea relaxa sancțiunile asupra Iranului: administrația Trump caută soluții pentru criza petrolului

Administrația Trump ar putea suspenda sancțiunile asupra petrolului iranian care se află deja pe mare, în încercarea de a tempera creșterea prețurilor la energie, care au explodat pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, a declarat joi secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, citat de Politico.

Este cea mai recentă măsură luată de administrație pentru a stabiliza piața petrolului împotriva șocurilor de preț de când SUA și Israelul au lansat operațiunea comună în februarie. Manevra ar putea elibera 140 de milioane de barili de petrol iranian pentru consumul global, a spus Bessent.

„În esență, vom folosi barilii iranieni împotriva iranienilor pentru a menține prețul scăzut în următoarele 10 sau 14 zile, pe măsură ce continuăm această campanie”, a declarat el la Fox Business.

Este una dintre numeroasele „pârghii” pe care Bessent a spus că administrația le are la dispoziție, pe măsură ce atacurile iraniene paralizează Strâmtoarea Hormuz, o cale navigabilă critică care transportă aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol. Administrația ar putea, de asemenea, să pună la dispoziție mai mult petrol din Rezerva Strategică de Petrol (SPR), a adăugat Bessent. Administrația a început deja să pună la dispoziție 172 de milioane de barili din SPR.

„Deci avem multe pârghii, avem multe alte lucruri pe care le putem face”, a spus Bessent. „Unele țări vor face mai mult, SUA ar putea face unilateral o altă eliberare din SPR pentru a menține prețul scăzut.”

Casa Albă a discutat săptămâna trecută despre adăugarea a până la 100 de milioane de barili la angajamentul administrației, a declarat o persoană familiarizată cu planul, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre conversațiile din cadrul administrației.

„Unii consilieri militari sunt îngrijorați de faptul că se consumă atât de mult și pledează pentru o cantitate de aproximativ 50 de milioane de barili, temându-se că distrugerea în continuare a infrastructurii petroliere și gaziere din regiunea [Orientului Mijlociu] ar putea lăsa țara vulnerabilă din punct de vedere al rezervelor”, a declarat această persoană.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Energiei — care administrează SPR — a declarat într-un comunicat emis după interviul lui Bessent că, în prezent, nu există planuri pentru o nouă eliberare de rezerve.

„Statele Unite au întreprins până în prezent mai multe acțiuni pentru a atenua perturbările de pe piețele energetice”, a declarat purtătorul de cuvânt al DOE, Ben Dietderich. „Deși SUA continuă să ia în considerare toate opțiunile pentru a menține aprovizionarea piețelor, în prezent nu există planuri pentru o eliberare suplimentară din SPR.”

Fluxurile de petrol și produse petroliere prin strâmtoare au scăzut de la aproximativ 20 de milioane de barili pe zi la doar „un firicel”, a raportat Agenția Internațională pentru Energie săptămâna trecută, marcând cea mai mare întrerupere a aprovizionării din istorie. Prețurile la benzină din SUA au crescut cu peste 85 de cenți pe galon de la începutul războiului.

Bessent a calificat blocada drept un „punct de strangulare temporar” și a implorat aliații americani să ajute la securizarea strâmtorii.

„Ei sunt cei care au nevoie de acest petrol”, a spus el. „Statele Unite sunt exportatoare de petrol. Intervenim pe piețe prin crearea acestei oferte excedentare de petrol care se află pe apă”, a declarat Bessent joi.

