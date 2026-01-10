SUA au atacat ținte ISIS din Siria. Avertisment dur: „Dacă le faceți rău soldaților noștri, vă vom găsi și vă vom ucide”

Statele Unite și forțele partenere au efectuat atacuri la scară largă împotriva țintelor ISIS din Siria, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom), relatează BBC.

Președintele american Donald Trump a ordonat sâmbătă atacurile, care fac parte din Operațiunea Hawkeye Strike, ca represalii pentru atacul mortal al ISIS asupra forțelor americane din Siria din 13 decembrie, a scris Centcom pe X.

Armata americană a declarat că doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși în incidentul din 13 decembrie. Atacurile au fost efectuate în efortul de a combate terorismul și de a proteja forțele americane și ale partenerilor din regiune, potrivit Centcom.

„Mesajul nostru rămâne ferm: dacă le faceți rău soldaților noștri, vă vom găsi și vă vom ucide oriunde în lume, indiferent cât de mult veți încerca să vă sustrageți justiției”, a declarat Comandamentul Central al SUA.

Forțele americane și ale partenerilor au lansat peste 90 de muniții de precizie asupra a peste 35 de ținte într-o operațiune la care au participat peste 20 de aeronave, inclusiv F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9 și F-16 iordaniene, a spus un oficial american pentru CBS News, partenerul american al BBC.

Locația atacurilor și numărul victimelor nu sunt încă clare. Aproximativ 1.000 de soldați americani rămân în Siria.

Guvernul sirian este condus de foști rebeli care l-au răsturnat pe fostul președinte Bashar al-Assad în 2024, după un război civil de 13 ani, și include membri ai fostei ramuri siriene a Al Qaida care s-au despărțit de grup și s-au ciocnit cu Statul Islamic, conform Reuters.

Siria a cooperat cu coaliția condusă de SUA împotriva Statului Islamic, ajungând la un acord la sfârșitul anului trecut, când președintele Ahmed al-Sharaa a vizitat Casa Albă.

Amintim că, în decembrie, preşedintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a ordonat o lovitură „letală” împotriva teroriştilor Statului Islamic (ISIS) în Nigeria, pe care i-a acuzat că persecută creştini în această ţară.

Comandamentul SUA pentru Africa (AFRICOM) a anunţat la acel moment că a efectuat loviturile în statul Sokoto, la graniţa de nord cu Niger, „în coordonare cu autorităţile nigeriene”. Evaluarea iniţială a AFRICOM arată că „mai mulţi terorişti ISIS au fost ucişi în taberele ISIS”, potrivit unui comunicat.

