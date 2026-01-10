Live TV

SUA au atacat ținte ISIS din Siria. Avertisment dur: „Dacă le faceți rău soldaților noștri, vă vom găsi și vă vom ucide”

Data actualizării: Data publicării:
sua - atac isis siria
Donald Trump a ordonat sâmbătă atacurile. Foto: Captură video X/ U.S. Central Command

Statele Unite și forțele partenere au efectuat atacuri la scară largă împotriva țintelor ISIS din Siria, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom), relatează BBC.

Președintele american Donald Trump a ordonat sâmbătă atacurile, care fac parte din Operațiunea Hawkeye Strike, ca represalii pentru atacul mortal al ISIS asupra forțelor americane din Siria din 13 decembrie, a scris Centcom pe X.

Armata americană a declarat că doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși în incidentul din 13 decembrie. Atacurile au fost efectuate în efortul de a combate terorismul și de a proteja forțele americane și ale partenerilor din regiune, potrivit Centcom.

„Mesajul nostru rămâne ferm: dacă le faceți rău soldaților noștri, vă vom găsi și vă vom ucide oriunde în lume, indiferent cât de mult veți încerca să vă sustrageți justiției”, a declarat Comandamentul Central al SUA.

Forțele americane și ale partenerilor au lansat peste 90 de muniții de precizie asupra a peste 35 de ținte într-o operațiune la care au participat peste 20 de aeronave, inclusiv F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9 și F-16 iordaniene, a spus un oficial american pentru CBS News, partenerul american al BBC.

Locația atacurilor și numărul victimelor nu sunt încă clare. Aproximativ 1.000 de soldați americani rămân în Siria.

Guvernul sirian este condus de foști rebeli care l-au răsturnat pe fostul președinte Bashar al-Assad în 2024, după un război civil de 13 ani, și include membri ai fostei ramuri siriene a Al Qaida care s-au despărțit de grup și s-au ciocnit cu Statul Islamic, conform Reuters.

Siria a cooperat cu coaliția condusă de SUA împotriva Statului Islamic, ajungând la un acord la sfârșitul anului trecut, când președintele Ahmed al-Sharaa a vizitat Casa Albă.

Amintim că, în decembrie, preşedintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a ordonat o lovitură „letală” împotriva teroriştilor Statului Islamic (ISIS) în Nigeria, pe care i-a acuzat că persecută creştini în această ţară.

Comandamentul SUA pentru Africa (AFRICOM) a anunţat la acel moment că a efectuat loviturile în statul Sokoto, la graniţa de nord cu Niger, „în coordonare cu autorităţile nigeriene”. Evaluarea iniţială a AFRICOM arată că „mai mulţi terorişti ISIS au fost ucişi în taberele ISIS”, potrivit unui comunicat.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avionul apocalipsei. Foto captură video
1
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
trump groenlanda
2
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
taxe si impozite
3
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
theodor stolojan la digi24
4
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
Manevre navale Brics Plus
5
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în...
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Digi Sport
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dmitri Medvedev
Medvedev amenință Europa cu un atac cu rachetă balistică hipersonică Oreșnik. „Micron continuă cu această prostie patetică”
donald trump
Donald Trump intenționa încă un atac asupra Venezuelei. Ce l-a determinat pe președintele american să anuleze în ultimul moment
Continuation of the International Conference on the Reconstruction of Ukraine
Primarul Kievului îndeamnă la evacuarea orașului, pentru prima dată de la declanşarea invaziei ruse
Urmările atacului rusesc din Kiev. Foto DSNS Kieva
România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare flagrantă a dreptului internațional”
alep
Combatanţii kurzi refuză să fie evacuaţi din cartierele pe care le controlează în Alep, după armistițiul cu armata siriană
Recomandările redacţiei
steagul sua si groenlanda
Dilema Danemarcei față de Groenlanda: apărarea unui teritoriu care...
profimedia-1064779352
Irineu Darău, ministrul Economiei, despre acordul UE-Mercosur: „Va...
Flowers Brought Near the Le Constellation Bar - Crans-Montana
Noi detalii în cazul incendiului din Crans-Montana. Ce a dezvăluit...
victor negrescu face declaratii
Victor Negrescu: PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a...
Ultimele știri
De ce susține Elon Musk că economisirea pentru pensie ar putea deveni „inutilă” în viitor. Sfatul celui mai bogat om din lume
Donald Trump crede că Vladimir Putin nu se teme de Europa, ci de Statele Unite sub conducerea sa
Avarie la Electrocentrale Craiova: nu mai poate asigura parametrii optimi de temperatură. Celulă de criză la ministerul Energiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Marius Șumudică, scandal la primul meci la Al-Okhdood! S-a contrat cu starul de 50 de milioane de euro. Video
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
El e noul fundaș central al CFR-ului. Daniel Pancu îl are deja în cantonament pe uriașul de 1,93, care...
Adevărul
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor...
Playtech
Detaliu uluitor din ancheta morţii Rodicăi Stănoiu! Mesajul transmis înainte de a muri schimbă tot, ce i-a...
Digi FM
Prințesa Kate a împlinit 44 de ani: "Natura m-a ajutat să mă vindec. Un profesor tăcut şi o voce delicată...
Digi Sport
Un copil a văzut-o pe culturista pe care toți o acuză că-și editează pozele și s-a luat cu mâinile de cap! 3...
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Indiferență revoltătoare. Un bărbat a murit într-un autobuz. Motivul halucinant pentru care călătorii nu au...
Newsweek
Un expert explică schimbările făcute de Casa de Pensie la calculul vechimii în muncă. Cine are de pierdut?
Digi FM
Sarah Paulson, omagiu profund personal pentru Diane Keaton, în ziua în care regretata actriță ar fi împlinit...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...