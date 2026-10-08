SUA au avertizat că Beijingul pregătea o „superarmă” comercială. Patru ani mai târziu, platforma pare să fi dispărut

Statele Unite avertizau în urmă cu patru ani că China era pe punctul de a transforma LOGINK într-o „superarmă” comercială: o platformă digitală susținută de stat, menită să conecteze porturi, autorități vamale și companii de transport și să ofere Beijingului acces la informații despre fluxurile comerciale globale. Patru ani mai târziu, însă, proiectul pare să fi intrat într-un declin major. Parteneriatele internaționale au fost abandonate, platforma s-a retras dintr-o organizație maritimă, iar entitatea care operează centrul LOGINK din Wenzhou se confruntă cu zeci de litigii și facturi neplătite, potrivit unei investigații Reuters.

Platforma LOGINK promitea să eficientizeze transportul maritim global prin crearea unui sistem digital de schimb de date logistice între autoritățile vamale, porturi și furnizorii de servicii de transport, înlocuind procedurile tradiționale bazate pe documente pe suport de hârtie.

În schimb, inițiativa a cunoscut o răsturnare de situație spectaculoasă. Parteneriatele sale internaționale emblematice au intrat în impas, compania s-a retras dintr-o organizație maritimă internațională și s-a confruntat cu o serie de procese în China, inclusiv litigii legate de facturi neplătite, potrivit interviurilor realizate de Reuters cu peste 20 de specialiști și oficiali din industria transportului maritim, precum și unei analize a documentelor juridice.

Când un reporter Reuters a vizitat în septembrie centrul operațional al LOGINK din orașul de coastă Wenzhou, birourile păreau abandonate. Luminile erau stinse, recepția era goală, iar cablurile calculatoarelor fuseseră smulse.

Apelurile telefonice și e-mailurile adresate LOGINK au rămas fără răspuns. Ministerul Transporturilor din China a refuzat să răspundă întrebărilor Reuters. Totuși, în luna iunie, ministerul a emis un document de politică prin care solicita conectarea sistemului la mai multe fluxuri de date interne.

Retragerea internațională a LOGINK reprezintă un pas înapoi pentru Beijing, care s-a angajat într-o competiție cu Washingtonul pentru controlul infrastructurii fizice și al tehnologiilor care stau la baza transportului maritim global, un sector prin care este transportată aproximativ 80% din marfa comercializată la nivel mondial.

Declinul platformei va fi salutat de Statele Unite, care au contribuit la schimbarea situației LOGINK prin „demascarea și expunerea publică” a celor care foloseau sistemul, a declarat Randall Schriver, președintele unei comisii a Congresului SUA care a publicat un raport privind LOGINK în 2022.

Reuters nu a putut stabili de ce platforma, promovată de guvernul chinez drept un „proiect-cheie”, a încetat să mai funcționeze în forma sa internațională și a intrat ulterior într-o spirală de probleme financiare și juridice.

Momentul retragerii sale a coincis însă cu eforturile Statelor Unite de a exercita presiuni asupra aliaților și organizațiilor care făcuseră pași, chiar dacă limitați, către colaborarea cu LOGINK, în timp ce platforma își intensifica eforturile de extindere la nivel mondial.

Președintele chinez Xi Jinping sosește la Baza Comună Andrews pe 23 septembrie 2026, pentru o vizită de stat în Statele Unite, la invitația președintelui american Donald Trump. Xi și soția sa, Peng Liyuan, au fost întâmpinați călduros de Trump și de soția sa, Melania Trump, la aeroport, într-o rară ceremonie de întâmpinare lângă avion. Foto: Liu Bin / Xinhua News / Profimedia

Oficialii americani și experții în securitate se temeau că Beijingul ar putea utiliza sistemul pentru a colecta informații confidențiale despre mărfurile comercializate, volumele și prețurile acestora, date care ar putea ajuta companiile chineze să concureze mai eficient cu firmele occidentale.

Unii oficiali și experți se temeau, de asemenea, că LOGINK ar putea fi utilizat pentru urmărirea unor transporturi militare sensibile, inclusiv a livrărilor de arme americane către Ucraina și Taiwan, multe dintre acestea fiind transportate prin rețele comerciale de transport de marfă.

LOGINK nu a dezvăluit public natura exactă și amploarea datelor pe care le-a colectat. Într-o declarație transmisă Biroului Reprezentantului Comercial al SUA în 2024, Li Zhao, reprezentant al LOGINK, a afirmat că platforma nu are „capacitatea de a colecta informații comerciale sensibile sau de a monitoriza în mod continuu mișcările globale de mărfuri”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA nu a oferit detalii atunci când a fost întrebat despre eforturile diplomatice ale Washingtonului de a limita utilizarea globală a LOGINK. Oficialul a afirmat însă că Statele Unite nu vor permite unei platforme controlate de Beijing să „obțină controlul asupra datelor maritime globale”.

„Am interzis utilizarea acesteia în cadrul propriului nostru guvern și în infrastructura portuară critică și îi îndemnăm pe aliați și pe reprezentanții industriei să trateze această amenințare cu aceeași seriozitate”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

De la soluție comercială la risc?

LOGINK este cunoscută oficial sub denumirea de Platforma Națională de Informații Publice privind Transporturile și Logistica. Proiectul a luat naștere în urmă cu aproximativ două decenii ca inițiativă a administrației locale din provincia chineză Zhejiang, cu scopul de a îmbunătăți coordonarea transportului de mărfuri prin reunirea într-o singură platformă a datelor provenite de la porturi, camioane și furnizori de servicii logistice.

Platforma a câștigat ulterior sprijinul factorilor de decizie de la Beijing, care au transferat controlul asupra LOGINK către Ministerul Transporturilor din China.

Extinderea internațională a devenit rapid una dintre prioritățile proiectului. În 2010, China a încheiat un acord privind schimbul de date despre mărfuri cu guvernele Japoniei și Coreei de Sud, conectând LOGINK la platformele naționale de informații logistice ale celor două țări.

Câțiva ani mai târziu, LOGINK a semnat un acord cu o platformă logistică din Hong Kong. Într-un comunicat de presă, entitatea chineză afirma că acordul urma să îi ofere acces la „peste 90% din datele globale de urmărire a navelor”.

LOGINK urma să devină un „portal unic conectat la sistemele globale de informații logistice”, potrivit unei prezentări susținute în 2015 de Ministerul Transporturilor din China în fața unei comisii a Națiunilor Unite și publicate ulterior online.

Standul României la GIPE 2025. Sursa: Facebook/ Camera de Comerț și Industria Prahova

La sfârșitul anilor 2010, LOGINK explora, de asemenea, posibilități de colaborare cu porturi europene. Însă, în 2022, factorii de decizie din Statele Unite au început să se opună public platformei chineze.

Un moment de cotitură a avut loc în aprilie 2022, când LOGINK s-a alăturat unui proiect internațional de partajare a datelor care conecta operatori de platforme digitale ce facilitează schimbul de informații despre mărfuri și proceduri vamale în porturi.

Potrivit unui raport al unei comisii americane, participarea LOGINK la proiect ar fi putut extinde semnificativ cooperarea platformei chineze cu porturile internaționale.

Câteva luni mai târziu, un grup de parlamentari republicani i-a cerut președintelui SUA de atunci, Joe Biden, să ia măsuri împotriva LOGINK. Printre semnatarii scrisorii s-a numărat și Marco Rubio, actualul secretar de stat al SUA.

Parlamentarii au avertizat că extinderea necontrolată a LOGINK ar putea permite Partidului Comunist Chinez „să pună stăpânire pe arterele comerțului global”.

Una dintre parlamentare, Michelle Steel, pe atunci membră a Camerei Reprezentanților, a solicitat, la sfârșitul anului 2023, și Asociației Internaționale a Sistemelor Comunității Portuare (IPCSA), organizația care coordona proiectul de partajare a datelor, să își întrerupă imediat legăturile cu LOGINK.

În aceeași perioadă, Congresul SUA a adoptat o lege care interzicea Pentagonului să încheie contracte cu entități afiliate LOGINK. Legea îi obliga, de asemenea, pe oficialii americani să descurajeze aliații și partenerii Statelor Unite să utilizeze platforma.

Cu toate acestea, oficialii din Seul și Tokyo care au colaborat cu LOGINK au declarat pentru Reuters că amploarea schimbului de date era mai limitată decât se temeau unii oficiali de la Washington.

Ministerul Oceanelor și Pescuitului din Coreea de Sud și Ministerul Transporturilor din Japonia au afirmat că în cadrul schimbului au fost furnizate doar informații precum orele de sosire și plecare ale navelor, precum și date despre încărcarea și descărcarea mărfurilor. Potrivit celor două ministere, nu erau incluse detalii privind conținutul încărcăturilor.

Retragerea LOGINK

Apoi, LOGINK s-a retras. Participarea platformei la IPCSA s-a încheiat în 2024, după ce LOGINK a încetat să își mai plătească taxele de membru, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Site-ul LOGINK a încetat, de asemenea, să mai funcționeze în acea perioadă. Cea mai recentă versiune disponibilă în arhiva Wayback Machine datează din iunie 2024.

Directoarea generală a IPCSA, Inga Morton, a confirmat că LOGINK nu mai era membru al organizației și a declarat că proiectul internațional de partajare a datelor era „în așteptare și inactiv”.

Între timp, și serviciul de schimb de date dintre China, Coreea de Sud și Japonia, considerat inițiativa internațională emblematică a LOGINK, a început să întâmpine probleme.

Participanții din cele trei țări organizaseră întâlniri periodice încă de la lansarea serviciului. China a anulat însă brusc o reuniune programată pentru martie 2024, invocând „circumstanțe interne”, potrivit Ministerului Oceanelor și Pescuitului din Coreea de Sud.

De atunci, nu au mai fost organizate întâlniri. Accesul Japoniei la datele LOGINK prin intermediul serviciului a fost ulterior întrerupt fără un avertisment prealabil, a declarat un oficial al Ministerului Transporturilor de la Tokyo.

China critică apelul SUA privind un front comun cu UE contra practicilor comerciale incorecte. Foto: GettyImages

Oficialul a declarat pentru Reuters în august că Japonia își pierduse accesul cu mai mult de un an înainte și că autoritățile nipone nu reușiseră să ia legătura cu omologii chinezi.

Nici inițiativa chineză de extindere în Europa nu a produs rezultate semnificative. Ana Rita Rosa, purtătoare de cuvânt a autorității care administrează portul Sines, cel mai mare port din Portugalia, a declarat pentru Reuters că un memorandum de înțelegere semnat cu LOGINK în 2017, pentru a explora posibilitatea schimbului de date, nu a dus la rezultate semnificative.

La rândul său, Portbase, sistemul digital care stă la baza celui mai mare port din Europa, Rotterdam, a declarat că un memorandum de înțelegere semnat cu LOGINK în 2019 nu a depășit etapa discuțiilor exploratorii.

O persoană familiarizată cu situația a afirmat că întrebările adresate de guvernul olandez cu privire la relația dintre Portbase și LOGINK, la începutul anului 2022, au contribuit la decizia Portbase de a nu continua colaborarea cu platforma chineză.

Ana Rita Rosa și Portbase au refuzat să comenteze atunci când au fost întrebate dacă presiunile diplomatice exercitate de Statele Unite au avut vreun impact asupra deciziilor de a nu continua colaborarea cu LOGINK. Ministerul de Externe al Țărilor de Jos a refuzat, de asemenea, să comenteze.

Probleme juridice și birouri goale

În China, LOGINK s-a confruntat, între timp, cu o serie de acțiuni în instanță. Entitatea comercială din spatele centrului operațional al platformei din Wenzhou s-a confruntat, începând din ianuarie 2024, cu cel puțin 39 de acțiuni în justiție, cu o valoare totală de aproximativ 1,3 milioane de dolari, potrivit documentelor depuse pe Qichacha, un furnizor de date corporative din China.

Unele dintre plângeri au fost înregistrate drept litigii de muncă, în timp ce altele par să fi vizat facturi neplătite pentru utilități și alte servicii.

Printre reclamanți se numără și o filială locală a China Mobile, care a dat în judecată LOGINK în octombrie 2025 pentru un „litigiu contractual privind prestarea de servicii”.

Ulterior, o instanță a obligat LOGINK să plătească companiei de telecomunicații, însă documentele analizate de Reuters nu indică dacă plata a fost efectuată.

Se pare că LOGINK se confruntă și cu o procedură de evacuare. Documentele arată că, în luna mai, un judecător a prezidat un proces privind un „litigiu legat de închirierea unui imobil”, intentat împotriva companiei de dezvoltatorul imobiliar susținut de stat care administrează parcul industrial în care își are sediul LOGINK.

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Când reporterii Reuters au vizitat clădirea din Wenzhou, situată în apropierea unui râu, la periferia orașului, nu au observat niciun semn de activitate.

În interior, birourile și scaunele erau acoperite de praf, iar calculatoarele nu mai erau conectate.

Pe perete, în apropierea birourilor, era însă afișat un slogan de mari dimensiuni al Partidului Comunist Chinez, care anunța planurile Chinei de a „valorifica lanțurile de aprovizionare globale” până în 2035.

În pofida semnelor evidente de retragere internațională și a problemelor juridice și financiare cu care se confruntă entitatea din spatele centrului din Wenzhou, Ministerul Transporturilor din China a continuat să includă LOGINK în politica sa privind infrastructura de date logistice.

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Reuters nu a putut stabili cu exactitate motivul pentru care platforma, susținută timp de ani de zile de Beijing și prezentată drept un instrument destinat conectării sistemelor logistice globale, și-a redus atât de drastic activitatea internațională.

Retragerea sa a avut loc însă în același timp cu intensificarea presiunilor americane asupra aliaților și partenerilor care analizau sau utilizau LOGINK.

Pentru Washington, miza rămâne controlul asupra datelor generate de transportul maritim și de lanțurile globale de aprovizionare. Pentru Beijing, LOGINK fusese concepută ca o infrastructură digitală capabilă să conecteze informații logistice provenite din porturi, autorități și operatori de transport din mai multe țări.

Deocamdată, însă, proiectul internațional nu mai arată ca platforma globală pe care China o promova în urmă cu un deceniu.

Editor : C.A.