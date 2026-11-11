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SUA au cerut Rusiei să prezinte o propunere privind un viitor acord de securitate cu Europa: „Problema este atât de importantă” (Axios)

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Putin Meets Trump Envoys Witkoff and Kushner in Moscow
Putin s-a întâlnit la Moscova cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Foto: Profimedia
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Din articol
„Nu înțeleg ce s-ar putea discuta cu ei” „Putin vrea să afle și el acest lucru”

Statele Unite au solicitat Rusiei să prezinte o nouă propunere privind un viitor acord de securitate cu Europa, care să includă măsuri din partea Moscovei menite să atenueze tensiunile cu continentul, au declarat două surse bine informate în această privință, relatează Axios.

De ani buni, Rusia caută să încheie un acord european de securitate care să limiteze extinderea NATO și să reducă prezența militară a acesteia în Europa de Est. Statele Unite au respins aceste cereri în trecut, dar acum par dispuse să le ia în considerare într-o anumită formă, ca parte a unui acord mai amplu menit să pună capăt războiului din Ucraina. Însă multe guverne europene sunt profund sceptice în privința abordării administrației.

Trimișii președintelui american Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, se vor întâlni joi la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a reitera această solicitare. De asemenea, aceștia doresc ca liderul de la Kremlin să permită reprezentanților europeni să participe la următoarea rundă de negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina, a declarat un oficial american. 

Se preconizează că, de la Moscova, Kushner și Witkoff se vor deplasa la Dublin pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski joi seara.

Discuțiile de marți și miercuri au reprezentat prima ocazie în care oficialii ucraineni și ruși s-au întâlnit în prezența mediatorilor americani din februarie, când negocierile fuseseră suspendate din cauza războiului din Iran. În ultimele săptămâni, Witkoff și Kushner s-au întâlnit atât cu Putin, cât și cu Zelenski, ceea ce a dat un oarecare impuls situației.

Putin a acceptat să reia negocierile de pace și să-l elibereze pe cetățeanul american Stephen Hubbard, care fusese reținut de Rusia în 2022. Împreună cu prima doamnă Melania Trump și echipa acesteia, Witkoff și Kushner au negociat, de asemenea, un armistițiu umanitar în orașul Oleșki.

Discuțiile de la Abu Dhabi au început marți, Witkoff, Kushner și generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forţelor aliate în Europa, jucând rolul de mediatori între partea rusă și cea ucraineană. Părțile au convenit asupra unui acord de schimb de prizonieri despre care Kushner și negociatorul ucrainean David Arahamia au afirmat că ar putea fi cel mai important de la începutul războiului.

Oficialii americani și ucraineni au declarat că numărul exact al prizonierilor care urmează să fie eliberați va fi stabilit în cadrul întâlnirilor cu Putin și Zelenski, care vor avea loc joi. Înainte și după discuții, echipele de negociatori din SUA și Ucraina au informat o delegație formată din diplomați de rang înalt din Germania, Regatul Unit, Franța, Italia, UE și NATO.

„Nu înțeleg ce s-ar putea discuta cu ei”

Întâlnirile de marți dintre ruși și ucraineni au fost tensionate și, pe alocuri, încărcate de emoție, ambele părți exprimându-și nemulțumirile după nouă luni în care nu au mai purtat discuții directe, potrivit unei surse prezente în sală. Kushner și Witkoff au încercat să calmeze spiritele, spunându-le negociatorilor ruși și ucraineni că scopul este ca această rundă de discuții să se încheie cu opțiuni pentru liderii ambelor părți.

În cele din urmă, după ce fiecare parte și-a prezentat argumentele, discuția a devenit mai constructivă, a afirmat sursa.

„Am avut discuții destul de dificile”, a declarat Kushner în cadrul unei conferințe de presă, după încheierea negocierilor, miercuri.

„Rușii au venit cu directive stricte. A fost foarte greu să le moderăm, dar totul s-a încheiat cu rezultate pozitive”, a declarat Arahamia.

Propunerea Statelor Unite de a ajunge la un acord privind o nouă arhitectură de securitate între Europa și Rusia, ca parte a unui acord menit să pună capăt războiului din Ucraina, a constituit un punct central al discuțiilor de la Abu Dhabi. 

Negociatorii ruși au afirmat că Putin a declanșat invazia Ucrainei deoarece președintele de atunci, Joe Biden, nu i-a răspuns la scrisoarea din 2021 în care își expunea preocupările în materie de securitate, au declarat două surse care au cunoștință despre discuții.

Potrivit uneia dintre surse, Kushner și Witkoff le-au spus rușilor că lumea s-a schimbat foarte mult din 2021. Aceștia au propus ca Rusia să elaboreze o nouă propunere care să includă preocupările și cerințele sale în materie de securitate, dar care să precizeze și ce „măsuri simetrice” este dispusă să ia pentru a reduce tensiunile și a asigura Europa că nu va lansa un atac în viitor.

Kushner și Witkoff le-au mai spus rușilor că, pentru a discuta în mod serios problemele de securitate din Europa, aceștia trebuie să accepte ca reprezentanții europeni să participe la viitoarele negocieri de pace.

„Le-am spus rușilor că, deși au propriile dorințe și temeri, trebuie să vină cu măsuri de dezescaladare a conflictului și cu propuneri diferite, dacă vor ca Europa să poată primi aceste propuneri într-un mod pozitiv”, a declarat Kushner în cadrul conferinței de presă.

Până în prezent, Rusia nu s-a arătat dispusă să permită europenilor să participe la negocierile de pace cu Ucraina.

„În ceea ce privește liderii unor țări europene, aceștia se angajează, în esență, într-o înșelăciune colectivă a poporului ucrainean și contribuie la moartea în masă a civililor”, a declarat Vladimir Medinski, consilierul lui Putin și șeful delegației ruse, în cadrul unei conferințe de presă organizate după discuții. „Prin urmare, nu înțeleg ce s-ar putea discuta cu ei”.

Cu toate acestea, Medinski a afirmat că Rusia dorește să încheie un acord de securitate mai amplu cu Europa, ca parte a unui acord menit să pună capăt războiului.

„În Ucraina, un abces pur și simplu a explodat. Trebuie tratat întregul organism — un plasture nu va rezolva problema”, a spus el.

„Putin vrea să afle și el acest lucru”

Administrația Trump dorește să negocieze simultan o nouă arhitectură de securitate între Europa și Rusia și un acord de pace între Rusia și Ucraina. Totuși, punerea în aplicare a unui acord de securitate ar avea loc abia după încheierea unui acord de încetare a războiului, potrivit unei surse familiarizate cu poziția Casei Albe.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat înaintea discuțiilor de la Abu Dhabi că Europa va dezbate o nouă arhitectură de securitate abia după încheierea războiului din Ucraina.

Totuși, două surse bine informate au afirmat că oficialii europeni aflați la Abu Dhabi în această săptămână au convenit să acționeze simultan pe ambele direcții, subliniind totodată că deciziile finale privind arhitectura de securitate europeană vor fi luate numai după încheierea războiului din Ucraina.

Statele Unite speră că acordarea unui loc reprezentanților europeni la negocierile de pace va face ca guvernele acestora să fie mai dispuse să discute și să convină asupra unui acord de securitate mai amplu înainte de încheierea războiului.

„Zelenski nu va accepta un acord până nu va ști ce se va întâmpla în continuare în ceea ce privește garanțiile de securitate, iar Putin vrea să afle și el acest lucru. De aceea problema securității este atât de importantă”, a declarat sursa.

Sursa a adăugat că Statele Unite au precizat clar țărilor europene că nu vor accepta un acord de securitate cu Rusia decât dacă Europa și Ucraina își dau acordul. De asemenea, Statele Unite nu ar acorda Rusiei dreptul de veto asupra aspectelor legate de securitatea Europei, a afirmat sursa.

Securitatea va fi un subiect cheie la summitul liderilor europeni care va avea loc la Dublin la sfârșitul acestei săptămâni. Diplomații europeni au afirmat că ideea unui acord de securitate între Rusia și Europa se confruntă în continuare cu o rezistență puternică și cu numeroase întrebări fără răspuns.

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Editor : A.M.G.

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