SUA au cheltuit aproape 900 milioane de dolari pe zi în primele 100 de ore ale războiului împotriva Iranului

SUA au cheltuit cel puţin 3,7 miliarde de dolari în primele 100 de ore ale războiului împotriva Iranului, ceea ce înseamnă aproape 900 milioane de dolari pe zi, potrivit unei analize realizate de Centrul independent pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), citată vineri de EFE, conform Agerpres.

Este cea mai completă estimare publicată până în prezent în Statele Unite cu privire la costul războiului declanşat sâmbătă de preşedintele Donald Trump şi de premierul israelian Benjamin Netanyahu, care s-a extins în întreaga regiune, notează agenţia de presă citată.

CSIS, cu sediul la Washington, şi-a publicat joi analiza privind impactul financiar al primelor patru zile de război, care - potrivit experţilor - „sunt de obicei cele mai intense dintr-o campanie aeriană” - inclusiv bombardamentele care au dus la eliminarea ayatollahului Ali Khamenei şi a unei mari părţi a conducerii iraniene.

Primele 100 de ore de război au costat 891,4 milioane pe zi, iar marea majoritate a acestor cheltuieli nu era prevăzută în buget: aproximativ 3,5 miliarde din cele 3,7 miliarde consumate de sâmbătă până marţi nu erau incluse în cheltuielile aprobate de Congresul american, indică analiza publicată pe site-ul web al CSIS.

În schimb, în cazul operaţiunilor din Caraibe care au dus la capturarea în ianuarie a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, majoritatea costurilor fuseseră bugetate, ridicându-se la aproximativ 31 de milioane de dolari pe zi, potrivit aceloraşi analişti.

Totodată, CSIS apreciază că, în cazul Iranului, costurile vor începe să scadă pe măsură ce forţele americane vor opta pentru „muniţii mai puţin costisitoare”, iar Iranul va reduce rata lansărilor de drone şi de rachete.

Cu toate acestea, experţii centrului concluzionează că „costurile neprevăzute vor fi considerabile” şi vor depinde „de intensitatea operaţiunilor şi de eficacitatea represaliilor Iranului”.

Din cele 3,7 miliarde cheltuite în primele zile ale războiului, aproximativ 1,7 miliarde au fost investite în interceptoare aeriene, cum ar fi sistemul Patriot, în timp ce alte 1,5 miliarde au fost direcţionate către rachete şi alte muniţii defensive; operaţiunile aeriene au costat 125 de milioane, operaţiunile maritime 64 de milioane, iar operaţiunile terestre 7 milioane.

CSIS estimează, pe baza campaniilor aeriene anterioare, că refacerea stocurilor de muniţii utilizate în război va costa peste 3 miliarde de dolari.

Estimarea vine la scurt timp după ce un renumit expert fiscal, Kent Smetters, a avertizat în revista Fortune că, dincolo de cheltuielile militare directe, economia SUA ar putea acumula pierderi de până la 210 miliarde de dolari ca urmare a războiului împotriva Iranului.

