SUA au desemnat patru grupări din Germania, Italia şi Grecia drept organizaţii teroriste. Una dintre ele e acuzată de violențe politice

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a anunţat joi că a desemnat patru grupări din Germania, Italia şi Grecia ca organizaţii teroriste globale, informează Reuters. Şeful Departamentului de Stat a precizat că una din acestea este Antifa Ost din Germania, menţionând în context angajamentul preşedintelui Donald Trump de a „se opune campaniei Antifa (n.r. prescurtare de la „antifascist”) de violenţe politice”.



„Grupuri afiliate la această mişcare ţin de ideologii revoluţionare anarhiste sau marxiste, inclusiv de anti-americanism, anti-capitalism şi anti-creştinism, folosindu-le pentru a incita la atacuri violente intern şi în străinătate şi pentru a le justifica”, a spus Rubio.



El a avertizat că „Statele Unite vor continua să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru protecţia securităţii noastre naţionale şi a siguranţei publice şi vor interzice finanţarea şi resursele pentru terorişti, inclusiv prin vizarea altor grupuri Antifa din întreaga lume".



Trump şi aliaţii săi republicani au acuzat Antifa de incitare la violenţă politică după asasinarea în septembrie a activistului consrvator Charli Kirk şi în contextul protestelor împotriva autorităţilor americane pentru migraţie în oraşe ca Los Angeles, Chicago şi Portland.



Preşedintele a ameninţat că va urmări antifa şi în primul săun mandat, în 2017-2021, iar în septembrie a afirmat într-un decret prezidenţial că este vorba de o organizaţie teroristă.



Potrivit Reuters, unii jurişti au fost de părere că nu poate fi clasificată astfel o grupare fără conducători oficiali şi fără o structură organizatorică.

