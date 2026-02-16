Live TV

Microreactor nuclear SUA
Microreactor nuclear al SUA. Foto: Captură video YouTube/ Department of War

Departamentele Energiei și Apărării din SUA au transportat, duminică, pentru prima dată, un reactor nuclear de mici dimensiuni cu un avion cargo din California în Utah, pentru a demonstra potențialul de a utiliza rapid energia nucleară în scopuri militare și civile, informează Reuters.

Agențiile au încheiat un parteneriat cu Valar Atomics, cu sediul în California, pentru a transporta unul dintre microreactoarele Ward ale companiei la bordul unui avion C-17 - fără combustibil nuclear - la Baza Forțelor Aeriene Hill din Utah.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, și subsecretarul Apărării pentru Achiziții și Susținere, Michael Duffey, s-au aflat la bordul zborului C-17 cu reactorul și componentele sale și au salutat evenimentul ca fiind un progres pentru energia nucleară și logistica militară a SUA.

„Acest lucru ne aduce mai aproape de a desfășura energia nucleară atunci și acolo unde este nevoie pentru a oferi luptătorilor națiunii noastre instrumentele necesare pentru a câștiga”, a afirmat Duffey.

Administrația președintelui Donald Trump consideră reactoarele nucleare mici ca fiind una dintre numeroasele modalități de a extinde producția de energie a SUA. Trump a emis în luna mai a anului trecut patru ordine executive care vizează stimularea implementării nucleare interne pentru a satisface cererea tot mai mare de energie pentru securitatea națională și progresele competitive ale inteligenței artificiale.

Departamentul Energiei a acordat în decembrie două granturi pentru a ajuta la accelerarea dezvoltării reactoarelor modulare mici.

Susținătorii microreactoarelor le-au prezentat și ca surse de energie care pot fi trimise în locuri îndepărtate și izolate, oferind o alternativă la generatoarele diesel care necesită livrări frecvente de combustibil. Însă scepticii au susținut că industria nu a dovedit că reactoarele nucleare mici pot genera energie la un preț rezonabil.

„Nu există nicio justificare economică pentru microreactoare, care - chiar dacă funcționează conform proiectării - vor produce electricitate la un cost mult mai mare decât reactoarele nucleare mari, ca să nu mai vorbim de sursele regenerabile precum energia eoliană sau solară”, a declarat Edwin Lyman, directorul pentru siguranța energiei nucleare la Uniunea Oamenilor de Știință Îngrijorați.

Departamentul Energiei intenționează ca trei microreactoare să atingă „nivelul critic” - momentul în care o reacție nucleară se poate susține - până pe 4 iulie, a declarat Wright.

Microreactorul din cadrul evenimentului de duminică, puțin mai mare decât un microbuz, poate genera până la 5 megawați de electricitate, suficient pentru a alimenta 5.000 de locuințe, potrivit directorului general al Valar, Isaiah Taylor. Acesta va începe să funcționeze în iulie la 100 de kilowați și va atinge un vârf de 250 de kilowați în acest an, înainte de a crește la capacitate maximă, a spus el.

Valar speră să înceapă să vândă energie electrică în mod testat în 2027 și să devină complet comercială în 2028. Deși industria privată își finanțează propria dezvoltare a tehnologiei nucleare, are nevoie și de guvernul federal „să ia măsuri care să permită fabricarea combustibilului aici și îmbogățirea uraniului aici”, a spus el.

Combustibilul pentru reactorul Valar va fi transportat de la sediul Securității Naționale din Nevada la instalația din San Rafael, a declarat Wright reporterilor.

Totuși, chiar și generatoarele mici produc o cantitate semnificativă de deșeuri radioactive, a atras atenția Lyman. Alți experți au spus că proiectanții nu sunt obligați să ia în considerare deșeurile de la început, dincolo de un plan privind modul în care acestea vor fi gestionate.

Deși eliminarea deșeurilor nucleare rămâne o problemă nerezolvată, Departamentul Energiei poartă discuții cu câteva state, inclusiv Utah, pentru a găzdui situri care ar putea reprocesa combustibilul sau care se pot ocupa de eliminarea permanentă a acestora, a declarat Wright.

Citește și:

Nuclearelectrica a dat aprobare finală pentru reactoarele modulare de la Doiceşti. „România își consolidează poziţia în Europa”

