SUA au pregătit oferta de cumpărare a Groenlandei. La cât au evaluat americanii costul celei mai mari insule din lume

Data actualizării: Data publicării:
trump groenlanda
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia

Statele Unite ar putea plăti până la 700 de miliarde de dolari pentru achiziționarea Groenlandei. Secretarul de stat Marco Rubio a fost deja însărcinat cu pregătirea unei oferte, potrivit NBC News.

Conform trei surse citate de rețeaua de televiziune, valoarea estimată a Groenlandei a fost calculată de cercetători și foști oficiali americani în cadrul lucrărilor interne privind inițiativa președintelui Donald Trump de a cumpăra insula.

Cifra depășește jumătate din bugetul anual al Pentagonului și reflectă prioritățile lui Trump în materie de securitate națională.

Cu toate acestea, un înalt oficial al Casei Albe a declarat reporterilor că secretarul de stat Marco Rubio a primit instrucțiuni să pregătească o propunere de achiziționare a Groenlandei în următoarele săptămâni, calificând planul drept „prioritate absolută” pentru Trump.

Se preconizează că astăzi, 14 ianuarie, Rubio și vicepreședintele SUA JD Vance se vor întâlni cu reprezentanții Danemarcei și Groenlandei care au sosit la Washington pentru a înțelege mai bine intențiile și propunerile lui Trump.

„Mi-ar plăcea să fac o înțelegere cu ei. Este mai ușor. Dar, într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda”, a declarat Trump mai devreme.

Între timp, ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a declarat după sosirea la Washington că Groenlanda nu dorește să fie „deținută, guvernată sau să devină parte a Statelor Unite”.

„Alegem Groenlanda pe care o cunoaștem astăzi – ca parte a Regatului Danemarcei”, a spus ea.

NBC News raportează, de asemenea, că un alt scenariu luat în considerare ar fi ca Statele Unite și Groenlanda să semneze un așa-numit acord de asociere liberă. Un astfel de acord ar implica asistență financiară din partea SUA în schimbul permisiunii pentru o prezență militară americană.

Amintim că, pe 7 ianuarie, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că președintele Donald Trump dorește să cumpere Groenlanda.

Potrivit acesteia, președintele SUA nu a exclus nici un scenariu militar ca parte a planurilor sale de a aduce insula sub controlul SUA.

ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump
